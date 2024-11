Principal sócio comercial dos sheiks na América do Sul, o Brasil emerge como novo parceiro de segurança e mercado para as exportações de armas da crescente indústria de defesa dos Emirados Árabes Unidos. Isso passa pelo EDGE Group, composto por 35 entidades e players nas indústrias de tecnologia e defesa. O diretor do grupo no Brasil é o ex-secretário de Produtos de Defesa, Marcos Degaut, indicado no Governo passado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em maio de 2022, o deputado o apresentou ao Edge Group, em Abu Dhabi. Agora, o consórcio abre seu 1º escritório internacional em Brasília como sede para a América Latina.





Outro capítulo





Mais um capítulo que beneficia o grupo brasileiro na guerra judicial. O Conselho Diretor do INCRA concluiu, de forma definitiva, que a aquisição da Eldorado Brasil Celulose pela Paper Excellence foi ilegal e deve ser desfeita. A Resolução 66/2024 do Conselho, negando o 4º e último recurso possível da estrangeira no processo administrativo, foi publicada nesta sexta-feira (1º).





Bancos e Tarcísio





A reunião de Lula da Silva com presidentes dos seis maiores bancos privados do País, dia 16 de outubro no Palácio, não foi apenas para tratar de bets. Embora não tenha sido pauta, a preocupação do Barba é com o sexteto encantado com o governador Tarcísio de Freitas, potencial candidato adversário em 2026 à Presidência.





INSS das prefeituras





O Governo Federal prepara para 2025 um novo Refis para as prefeituras endividadas com a contribuição para o Regime Geral da Previdência Social. O presidente Lula da Silva já foi convencido pelo Ministério da Fazenda de que a dívida é impagável para muitos prefeitos. O parcelamento é inadiável.





Adeus, Lobão





Uma consulta popular nas urnas da pequena cidade de Governador Edison Lobão no 1º turno causou mágoa na família do ex-poderoso senador. Com 83,87% dos votos, o povo aprovou a mudança do nome do município para Ribeirãozinho do Maranhão.





Euuuu?





O chanceler Mauro Vieira deverá comparecer à Câmara no dia 12 de novembro. Ele abordará, entre outros temas, o veto brasileiro ao ingresso venezuelano no BRICS. Em Kazan, na Rússia, Maduro emparedou Vieira, que negou ter trabalhado pelo veto. Jogou a responsabilidade no colega Celso Amorim, chefe da Assessoria Especial do Palácio.





Evandro eterno





Evandro Teixeira, que morreu ontem aos 88 anos, será eterno na vida de muitos brasileiros. Testemunha de mais de meio século de História do Brasil, o fotógrafo circulou como jornalista e ilustre entre tantos famosos e anônimos com a humildade e seu olhar peculiar nas lentes das máquinas. No site da Coluna há uma seção especial de fotos exclusivas de seu arquivo, cedidas por ele para este repórter.





