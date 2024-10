Agora unidos – por ora, até decidir qual deles será o candidato para valer a presidente da Câmara – os deputados federais baianos Elmar Nascimento (União) e Antônio Brito (PSD) ofereceram à bancada do PT a vice na futura chapa. Os petistas somam 68 na Casa e podem ser os fiéis da balança contra a eventual candidatura de Hugo Motta (Rep-PB), o apadrinhado de Arthur Lira, que tem por ora apoio do Republicanos, Progressistas e PL, com cerca de 190 votos. Já a dupla Elmar e Brito soma, em suas contas, perto de 230 votos dos 513 parlamentares. Tanto Motta quanto Elmar e Brito podem rachar a bancada do PT e prometem mais diálogo com o Palácio do Planalto, de onde o presidente Lula da Silva promete não se meter.





Frente de direita





Charge por @izanio_charges @izanio_charges

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pensa grande, articulando para o clã uma frente internacional política de direita nos países vizinhos. Dialoga com a congressista republicana Maria Elvira Salazar, da Flórida; com as senadoras Paloma Valência e María Cabal, na Colômbia; com o presidente Javier Milei, na Argentina; tem agendas com líderes conservadores da Bolívia, Uruguai e Paraguai.





Ousadia





Charge por @izanio_charges @izanio_charges

A ousadia das facções chegou à operação de drones, já usados em transporte de drogas e monitoramento de operações das polícias. Requerimento do deputado Sgt Portugal (PODE-RJ) na Comissão de Segurança pede audiências com os especialistas Robinson Farinazzo, capitão da Marinha, e Ricardo Cabral, professor da Escola de Guerra Naval, para sugestões de como as autoridades podem inibir a utilização dos aparelhos no crime.





Desdém e desrespeito





No dia 7, a Câmara realizou evento para lembrar o atentado do Hamas contra a população civil de Israel, que vitimou mais de 1.200 pessoas. Nenhum parlamentar de esquerda compareceu. O Itamaraty tampouco enviou representante. Fizeram questão de comparecer os embaixadores do Paraguai, Índia, Hungria, Ucrânia, Canadá e Armênia, além de diplomatas da Espanha, Alemanha, França e Reino Unido.





Meteram o peito





Os deputados federais Marcos Pollon (PL-MS), Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE), Bibo Nunes (PL-RS), Sanderson (PL-RS) e Sílvia Waiãpi (PL-AP) não se intimidaram com as pressões da Embaixada da China, cujo país não reconhece a independência do vizinho asiático, e compareceram em Brasília ao evento que celebrou os 113 anos de Taiwan, na última quarta-feira, dia 9.





Pelo Pantanal





O Movimento União BR, que reúne dezenas de grandes empresas, conduz uma ação de grande impacto no Pantanal, em resposta aos incêndios devastadores que afetaram o bioma. Em parceria com ONGs locais, como SOS Pantanal e Instituto Homem Pantaneiro, além do Governo do MS, a iniciativa visa a recuperação ambiental, apoio contínuo às comunidades indígenas e ribeirinhas, e alimentação da fauna.





ESPLANADEIRA





#Trânsito mata mais que armas de fogo no Brasil.

#Sócios da Auddas participam hoje de webinar sobre mercado M & A e planejamento estratégico.

#FM Logistic é a responsável pela logística da Brother no Brasil.

#CNseg: Seguro Residencial pagou mais de R$ 1 bilhão em indenização.

#Relex Solutions participa amanhã do Fórum Ilos 2024 em SP.

#StoneCo lança dados da 21º edição do Índice Stone Varejo.