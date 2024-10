O candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), um potencial nome no 2º turno na capital, investiu cerca de R$ 2 milhões em impulsionamentos de conteúdos nas suas redes sociais desde a última terça-feira (1) até esta sexta-feira (4) a fim de tentar conquistar indecisos, conforme previsto na lei eleitoral. O que ele chama de 1ª e 2ª ondas, revelou a mais de 100 convidados que prestigiaram um jantar na casa do deputado federal Ricardo Salles, na noite da terça (1). A Coluna apurou que os convidados foram autoridades políticas diversas, grandes empresários – entre eles do setor químico e de empreiteiras. O candidato aposta em tirar votos do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para tentar uma disputa com Guilherme Boulos (PSOL), nos seus planos, um cenário que pode levá-lo à vitória com uma coalizão a seu favor. Em tom meio à brinca, meio a sério, Marçal avisou que só postaria para fotos com quem fizesse um Pix para sua conta da campanha. Muita gente levou a sério e fez o depósito. E emendou pedindo votos contra os outros “candidatos comunistas”.





Retorno espacial





Avança na Câmara um Projeto de Lei do deputado Pastor Gil (PL-MA) que pretende destinar 5% das receitas decorrentes dos lançamentos realizados a partir do Centro de Alcântara em projetos nas áreas de infraestrutura, transportes e tecnologia, no município de mesmo nome onde fica a sede do módulo. Faltam só o nosso foguete (destruído no início dos anos 2000 numa explosão) e mais satélites.





Era uma vez...





O Itamaraty reforça na ONU o discurso de que o Brasil deveria compor o Conselho de Segurança (que se reúne desde anteontem) porque foi o único País da América Latina diretamente envolvido na 2ª Guerra, com tropas enviadas à Itália e portos cedidos aos aliados por aqui. Mas após décadas do ocorrido e hoje sem relevância bélica, o Brasil perdeu o timing. Os países membros fazem-se de surdos.





Fora do mapa





Em NY, Lula da Silva se reuniu com o com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr, para tratar de mais dinheiro para o Fundo Amazônia, que os nórdicos administram em conjunto com a Alemanha. Chama a atenção o que eles não discutiram. A Noruega é o país que mais contamina os rios através da mineradora Hydro Alunorte, que responde a 2 mil processos judiciais por contaminação na região de Barcarena (PA).





Olhando para 2026





Os staffs do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro já estão cientes de que eles vão participar ativamente do 2º turno de seus apadrinhados em São Paulo e Belo Horizonte, caso Guilherme Boulos (SP) e Bruno Engler (BH) avancem no domingo. É questão prioritária comandar as cidades para tê-los como cabos eleitorais nas eleições presidenciais. SP e BH são dois dos maiores colégios eleitorais do Brasil.





Gestão





Após ter sido implementado com sucesso no DF, o Sistema Eletrônico de Informações foi levado para outros departamentos regionais do Senac em parceria com o TRF4. A plataforma, que nasceu no Judiciário e é amplamente utilizada no Brasil, garante avanços na gestão de documentos e na transparência de atos normativos, comemora o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, que já o indicou para Goiás.







ESPLANADEIRA





#Comissão de Assuntos Estratégicos do Senado recebe dia 9 a ABBD pra tratar de isonomia de bebidas destiladas na Reforma Tributária.

#ANAC e Sest Senat oferecem cursos técnicos gratuitos em Brasília.

#ONG Parceiros da Educação Rio recebe Medalha de Mérito Pedro Ernesto.

#EducationUSA abre feira gratuita no RJ para mestrado em Direito nos EUA.

#BrasilCenter abre mais de 350 vagas de emprego. #Odonto Special inaugura 3 ª unidade no RJ.

#/asbz doa livros para crianças e adolescentes do Instituto Devolver em SP.