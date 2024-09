Os assessores internacionais do Palácio do Planalto e o chanceler Mauro Vieira não decidiram ainda se o presidente Lula da Silva vai introduzir o tema Venezuela no seu discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU dia 10 de setembro em Nova York. Vários líderes já anunciaram que aproveitarão a oportunidade para condenar a ditadura de Nicolás Maduro e cobrar ações efetivas para freá-lo. Já no Congresso Nacional em Brasília, o Governo conta com o esvaziamento da Câmara e Senado, por conta das eleições municipais, para evitar, mais uma vez, qualquer debate sobre o País vizinho. O Brasil é um dos poucos países no mundo com posição dúbia.





Grão$





Neri Geller, o ex-Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, tornou-se de vez um corretor de grãos – operação que o degolou do cargo no famigerado leilão anulado do arroz. Ele vendeu uma grande fazenda em Lucas do Rio Verde (GO) e se instalou em Brasília.





Um novo porto





O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pretende adquirir da União, pela Prefeitura, todos os armazéns do cais do Porto e erguer ali um mega complexo com praças e galpões culturais. De ponta a ponta à beira da baía. Se conseguir, será um marco na História da Cidade e exemplo no mundo de revitalização da zona portuária.





Muy amigos





O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e os postulantes à sua sucessão, os deputados federais Antônio Brito (PSD-BA), Elmar Nascimento (União-BA) e Marcos Pereira (REP-SP), andam preocupados com os rumos do Governo Lula III. Eles enxergam uma “intensa disputa interna” entre os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil). “Eles se sabotam o tempo todo”, conta uma raposa política.





Sabatina (no chão)





A CCR Aeroportos, que administra os aeroportos de Navegantes (SC), Afonso Pena, em Curitiba, e Foz do Iguaçu (PR) vai passar por escrutínio na Comissão de Turismo da Câmara. Jorge Goetten (PL-SC) propôs requerimento convidando o diretor da ANAC, Tiago Pereira; da ANTT, Anderson Lessa Lucas; o presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay; e o presidente da CCR Aeroportos, Miguel Setas.





Fumacinha sertaneja





A Ignite, líder no mercado ilegal de cigarros eletrônicos no Brasil, ganha mais vitrine e afronta a Anvisa. Patrocinou o show de Gusttavo Lima no sábado (31), na fazenda dele em Goiânia. A tática é a de sedução do seu público por marketing indireto, ferindo uma das principais normas da Anvisa na resolução 855, que proíbe a “divulgação do nome de marca e elementos de marca de dispositivos eletrônicos para fumar”.





ESPLANADEIRA





#Goiás sedia Festival Nacional de Foley, inédito no Brasil.

#Mostra Literatura Paraná leva contação de histórias para regiões periféricas de Curitiba.

#Sumitomo Chemical Brasil recebe Selo Ouro de Sustentabilidade.

#Empresários e Governo debatem preparativos para COP29 e para edição na Amazônia, em 2025.

#DF Plaza Shopping inaugura ParkBrinque.

#Otávio Muller e Letícia Isnard estreiam turnê do espetáculo “O CASO” em Curitiba.