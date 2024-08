A “Argus”, o maior informativo de petróleo do mundo, publicou matéria detalhando a cassação do registro de formulador da Copape. Em destaque, publicou: “Participantes do setor de downstream brasileiro se mostram incrédulos em relação à capacidade dos poderes públicos de impedir que empresas ou seus sócios voltem a atuar no segmento”. E ainda complementa: “(..)em 2021 a empresa já foi flagrada cometendo fraudes, mas continuou operando normalmente”. Os sócios citados no maior informativo de petróleo do mundo já foram denunciados por numerosas fraudes, incluindo lavagem de dinheiro, e segundo o MP paulista, teriam ligações com a principal facção criminosa brasileira.





Mulheres oneradas





Charge por @izanio_charges (foto: @izanio_charges)

As taxas de juros dos financiamentos têm pesado mais no bolso das mulheres empreendedoras. Pequenos negócios liderados por homens possuem taxa de financiamento de 36,8% ao ano, enquanto os geridos por elas alcançam 40,6%, segundo estudo inédito realizado no 1º semestre pelo Sebrae Nacional. Dos R$ 109 bilhões de empréstimos destinados ao segmento, as mulheres só obtiveram 29,4% desse valor.





Turismo em Brasília





Em concorrido almoço do LIDE Brasília ontem, o presidente da Fecomércio do DF, José Aparecido Freire, revelou uma série de novidades de investimentos na capital. Entre eles um projeto de tornar Brasília destino nacional de turismo envolvendo alunos do Senac de todo o Brasil. A Fecomércio está investindo pesado no DF: Cinco novas unidades em cidades satélites, e no Plano um hotel, restaurante e um hospital.





Farra dos atestados





O presidente da Frente Parlamentar de Serviços da Câmara, Júlio Lopes (PP-RJ), vai entrar com representação no Ministério do Trabalho para retirar do ar sites que oferecem certidões e atestados médicos. Para ele, isso só não atrapalha o funcionamento da economia, como contribui para a perda de produtividade financeira das empresas. Afirma que a emissão de atestados precisa ser monitorada pela Secretaria de Governo.

Porta fechada





O Ministério da Defesa encaminhou na quarta-feira à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, do Congresso – presidida por Renan Calheiros (MDB-AL) – as novas versões do “Livro Branco, Política Nacional e Estratégia Nacional de Defesa”. Ocorre que a CCAI, além de não ter nada a ver com o tema, sequer foi reinstalada na atual legislatura, por decisão de Calheiros e para a alegria do Governo.







ESPLANADEIRA





#Recife recebe workshop sobre imigração e investimentos imobiliários nos EUA.

#“Subterrâneo”: single de Fausto Prado, Caetano Silveira e Silvio Marques chega às plataformas.

#Conselho Deliberativo da Sudene vai definir diretrizes e prioridades do FNE para 2025.

#West Shopping promove até amanhã ação gratuita para pais, em parceria com Senac RJ.

#Licença-paternidade de 20 dias tem baixa adesão, aponta levantamento da VR.

#Câmara e ABIHV apresentam projetos de investimento na produção de hidrogênio.