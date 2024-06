O plano do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), de fazer o colega Elmar Nascimento (União-BA) seu sucessor encontrou tanta resistência que ele trata consórcio para lançar um nome que ainda seja sob sua influência. Mas ao negociar com quem pode salvá-lo na meta – a forte bancada suprapartidária do agronegócio –entrega a tutela também ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A Frente Parlamentar da Agricultura, com mais de 200 deputados, pode lançar o jovem deputado Pedro Lupion (PP-PR), um candidato do partido de Lira, e também de Bolsonaro, muito amigo de seu pai, Abelardo Lupion. A eventual candidatura de Lupion recoloca Bolsonaro no jogo, e prejudica projetos eleitorais de Lula a partir de 2025, caso Lupion se eleja. O Palácio trabalha as candidaturas de Marcos Pereira (Rep-SP) ou Antônio Brito (PSD-BA).





Arroz em chamas





Neri Geller deve trabalhar como assessor especial do deputado Arthur Lira na presidência da Câmara e cuidar da sua sucessão. Já o Governo está cada dia mais refém dos ruralistas no Congresso – a maioria bolsonaristas. A vaga do demitido Neri Geller da Secretaria de Políticas Agrícolas do MAPA foi dada a eles, após o Governo cancelar o leilão milionário do arroz. A assessoria de Lira desconhece contratação de Geller.





“Embaixadores”





A classe diplomática – do Brasil e os estrangeiros que aqui atuam – está intrigada e se prepara para rechaçar movimento de deputados federais. O grupo suprapartidário esboça projeto de lei que permite a ex-parlamentares exercerem cargos de embaixadores. Isso já criou uma tensão discreta entre o Itamaraty e a Mesa Diretora da Câmara.





Modelo exportação





O que se repete nas rodas de brasileiros que moram nos Estados Unidos, seguidores de Donald Trump, é que o vereador carioca Carlos Bolsonaro pode ser um nome forte no staff da campanha do republicano para atuação nas redes sociais. Trump e seu staff sabem como Carlos foi estratégico na comunicação digital que levou o pai à vitória.





Que é isso, deputado?





Muita gente grã-fina convidada saiu constrangida e cedo da festança de aniversário de jovem deputado federal do Rio de Janeiro, em Brasília, há três semanas. Relatam que havia 25 garotas de programa contratadas para acompanhar os solitários. Eram encaminhadas para mesas de políticos “solteiros” na casa.





Cerveja imperial





Ainda em reconstrução lenta após deslizamentos e enchentes há mais de ano, a bela e secular Petrópolis, na serra do Rio de Janeiro, ganhou um alento do presidente Lula da Silva, como chamativo para o turismo: A sancionada Lei 14.868 concede à cidade o título de “Berço Imperial da Cerveja”. Há muitas fábricas artesanais na cidade.







ESPLANADEIRA





# Pesquisa Docusign e Deloitte: má gestão de contratos custa US$ 2 trilhões para empresas ao ano.

# Sabesp é a 1ª empresa brasileira com certificação ‘verde’ na B3.

# Cúpula Anual do SAI20 em Belém reunirá líderes globais para debater ações contra fome, pobreza e mudanças climáticas.

# ABIHV apoia evento em Washington (EUA) para debater a indústria do Hidrogênio Verde.

# Inscrição para o 1º Concurso Nacional de Artigos Jurídicos do Pessoa & Pessoa Advogados foi adiada para o dia 31/6.

# ABF Rio e Rio Innovation Week fecham parceria por inovação no Franchising.