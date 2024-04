Nos primeiros três meses deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) gastou mais de R$ 900 mil com os 85 veículos do órgão, aponta levantamento da Coluna. Alguns dos gastos incluídos no montante são condução, seguro, combustível, limpeza e garagem. No mesmo período do ano anterior, a Suprema Corte gastou mais de R$ 1 milhão e com um número ainda menor de veículos (71). Os dados são do portal da transparência do site do STF. Desde os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o STF investiu mais de R$ 5,5 milhões para reforçar a segurança de sua sede. Os recursos foram investidos em sistemas de alarmes, cofres, equipamentos para os agentes que integram a polícia judicial, entre outros.



“Banalização”

Charge por @izanio_charges @izanio_charges



Alvo de bolsonaristas durante ato em Copacabana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ignorou os ataques proferidos principalmente pelo pastor Silas Malafaia, que o chamou de "frouxo". O senador não se deixa pressionar e mantém a posição de que sua gestão não admitirá a “banalização do impeachment” de presidente ou ministros do STF.



Jogada Ensaiada



Uma das ofensivas da CPI das Apostas Esportivas será pedir acesso aos documentos e informações referentes a inquéritos e procedimentos internos produzidos no âmbito da Operação Jogada Ensaiada, que investiga a manipulação de resultados em partidas de futebol. O pedido chega à mesa do Diretor-Geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues, nos próximos dias.



Quinquênio x desigualdade



A proposta (PEC 10/2023) que restabelece o quinquênio a juízes, promotores e procuradores da República perpetua as desigualdades no serviço público e aumenta a discrepância salarial entre as carreiras do funcionalismo. A crítica ao texto que avança no Senado é do Instituto República.org, que acrescenta em manifesto: “a volta dos quinquênios é uma forma oficial para burlar o limite constitucional aos salários dos servidores”.



Resgate de Serra



O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) articulou intensamente nos últimos dias e conseguiu aprovar, no Plenário do Senado, o desarquivamento de projetos do ex-senador tucano José Serra (PSDB-SP). São nove matérias que voltarão a tramitar na Casa. Entre elas, a PEC 157/2015, que autoriza o Congresso convocar presidentes de estatais e de autarquias.



Viagen$



O deputado Kim Kataguiri (União-SP) quer saber quanto custaram as viagens - em especial missões internacionais - realizadas por membros da diretoria e funcionários da Anac desde 2021. Pede ainda em requerimento de informação o relatório sobre os resultados obtidos em cada viagem mencionada, “destacando quaisquer benefícios ou impactos positivos para a Agência e para o interesse público”. Ainda não teve resposta.



ESPLANADEIRA



# Minas Trend gera R$ 27 milhões em negócios no setor da moda.

# White Martins amplia produção de hidrogênio verde no Brasil com nova fábrica em SP.

# Howden: João Loures é o novo líder da área comercial e de atendimento na região Sul.

# Clipping projeta atingir crescimento de 94%, comparado com 2023.

# AGPMED atinge 1º lugar em vendas do produto NoseWash.

# Corning cria programa de incentivo à inovação em parceria com pesquisadores acadêmicos.