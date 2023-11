Na última sexta-feira (10/11), o Ministério da Saúde divulgou a Nota Técnica 76/2023. Trata-se de um relatório sobre a situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil. O documento aborda também aspectos importantes sobre os vírus circulantes, a cobertura vacinal e medidas necessárias para a prevenção e o tratamento da doença.

Apesar de não ser mais uma emergência sanitária internacional, conforme decidiu a Organização Mundial de Saúde (OMS), em maio deste ano, a verdade é que esqueceram de combinar com o vírus.

Alheio à burocracia humana, o SARS-COV 2 segue o seu passeio pelos humanos em todo o planeta.

No Brasil, em 2023, até a Semana Epidemiológica 43 (SE 43) foram registrados 1.618.663 casos de COVID-19. Nas últimas semanas epidemiológicas, de 40 a 43, que correspondem ao período de 1º a 28 de outubro, foram informados pelas secretarias Estaduais de Saúde o total de 122.032 casos acumulados. Segue o link para quem se interessar por detalhes desse informe.

https://infoms.saude.gov.br/ extensions/covid-19_html/ covid-19_html.html.

Dos vírus respiratórios identificados em pacientes com quadros graves que necessitaram internação(SRAG), o SARS-COV 2 foi identificado em 60% das amostras, tendo sido responsável por 87% dos óbitos.

Especificamente em relação aos casos de SRAG por COVID-19 em 2023, observa-se uma expressiva tendência de redução entre os meses de abril a julho, com posterior aumento a partir de agosto. Trata-se de um movimento que costumo chamar do recuo do Tsunami. Temos a falsa impressão de que voltamos à normalidade total. Mais uma vez, nos esquecemos de combinar com o vírus.

Em relação ao aumento evidenciado a partir da SE 33 (agosto), os casos de SRAG por COVID-19 foram em sua maioria em idosos de 80 anos ou mais, seguido das crianças menores de um ano. Em relação aos óbitos neste mesmo período, os idosos com 80 anos ou mais foram as grandes vítimas. Em certo momento, no princípio da pandemia, cheguei a chamar esse cruel fenómeno de “A reforma macabra da Previdência Social”.

Quanto às variantes de interesse e sob monitoramento, no Brasil a XBB.1.16 teve aumento de 48,3%, quando comparada às coletas realizadas no mês de setembro em relação a agosto. No que se refere à EG.5, desde sua classificação, em 9 de agosto de 2023, foram reportados 55 sequenciamentos e, quando comparada ao mês de setembro em relação a agosto, observa-se um aumento de 45%. Ou seja, o vírus continua firme no seu trajeto de aprimoramento - bem diferente de nós, que parece não termos aprendido muito com todo sofrimento vivido.

Apesar de termos tratamento efetivo para as formas iniciais da COVID-19, ainda vemos gente prescrevendo Ivermectina e corticoide nessa fase da doença. Cabe aqui um alerta para a população: caso lhes sejam prescritas essas drogas nos primeiros cinco dias de doença, não tome. Trata-se de erro grave!

Nessa fase da doença, encontra-se disponível e de graça pelo SUS o Nirmatrelvir/ Ritonavir para as pessoas acima de 65 anos e para indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos. Não deixe de perguntar seu médico se você tem indicação de fazer uso dessa medicação.

Quanto à vacinação, desde sua introdução, em janeiro de 2021, a redução no número de casos e óbitos foi espetacular. O documento do Ministério da Saúde reforça a necessidade de todos manterem a vacinação em dia, além das demais medidas não farmacológicas conhecidas: Uso de máscaras em ambientes aglomerados ( para idosos e imunocomprometidos), higiene de mãos e etiqueta respiratória.