Embora a candidatura do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) tenha sido derrotada em primeiro turno, o apoio do governador Romeu Zema (Novo), até aqui, não foi um resultado que lhe impôs desgaste político. Isso porque Zema indicou para a chapa a candidata a vice, Luísa Barreto (Novo), secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, um quadro técnico e qualificado, mas não se envolveu pessoalmente em atos de campanha. O candidato dele perdeu, mas no contexto do primeiro turno em que também foram derrotadas as candidaturas de esquerda, ambas sem contar com a presença do presidente Lula (PT) na capital mineira, ficou o dito pelo não dito. Jogo de soma zero. Derrotas sem desgaste.

No segundo turno, contudo, se enfrentam duas candidaturas que estão na base de Zema na Assembleia Legislativa: PL e PSD. Não que esse resultado expresse uma vitória política do governador, já que não contribuiu com tais campanhas. No caso do deputado estadual Bruno Engler (PL), Zema não aderiu à candidatura no primeiro turno, embora tenha sido pressionado pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, para aderir ao PL. Sem abraçar o bolsonarismo raiz da extrema direita, Zema optou por reforçar o projeto político ao lado do Republicanos: ficou com Tramonte. Assim também fez em Governador Valadares: apoiou, a pedido do deputado Enes Cândido (Republicanos), a candidatura de Renato Samaritano (Republicanos), que foi derrotada, deixando de lado o deputado estadual Coronel Sandro (PL), eleito. Já em Araguari, sem a extrema direita na disputa, Zema colheu sorte melhor: deu sustentação ao candidato vitorioso, Renato Carvalho (Republicanos), ligado ao deputado estadual Doorgal Andrada (PRD), aborrecendo, por seu turno, o deputado estadual Raul Belém (Cidadania), cuja irmã, Maria Belém (PSD), foi derrotada naquela disputa.

Em política, há vitórias que têm sabor de derrota. E há derrotas que assim não se apresentam. Em Juiz de Fora, o governador sustentou a candidatura da deputada federal Ione (Avante), desagradando à deputada estadual Delegada Sheila (PL), que está em sua base na Assembleia e é esposa do candidato bolsonarista Charlles Evangelista (PL), também derrotado. Como naquela cidade as duas parlamentares colheram derrota, é possível que Delegada Sheila não apresente ao Palácio Tiradentes o prato de mágoas neste momento. Poderá mantê-lo na geladeira para apresentar fatura mais alta adiante.

Fato é que na Assembleia Legislativa já não são poucas os corpos feridos a serem recolhidos no campo de batalhas. Ainda que em Belo Horizonte, como tudo indica, o Novo opte neste segundo turno pelo apoio a Bruno Engler no confronto final com o atual prefeito Fuad Noman (PSD), sugeriria a prudência que Romeu Zema adotasse a neutralidade. Assim evitaria se expor a uma derrota, caso Fuad Noman se reeleja; e evitaria, em qualquer cenário, confrontar a bancada de dez parlamentares do PSD, que lhe dá sustentação. Por outro lado, na hipótese de uma vitória de Engler, não seria ao governador conferidos os louros. Estariam na fila o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) – provável candidato ao governo de Minas em 2026; o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Todos do mesmo núcleo raiz, que por estes dias veem no ultradireitista Pablo Marçal a mais nova ameaça à extrema direita.

Se a extrema direita e certa direita que a orbita estarão juntas em 2026, não se sabe. Há conflitos em Goiânia entre Bolsonaro e o governador Ronaldo Caiado (União); em Curitiba, onde Bolsonaro apoia Cristina Graeml (MDB) contra Eduardo Pimentel (PSD), candidato do governador Ratinho Jr. (PSD). Para não mencionar situações em Campo Grande, Palmas, João Pessoa... Mas que Nikolas, Engler, Cleitinho e Bolsonaro estarão juntos em 2026 seria a aposta mais provável. Tal grupo já considera o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) para concorrer à Presidência da República. Tudo dentro do script. Segundo a velha máxima lusitana: “Mateus, primeiros os meus, depois os teus”.

Ressaca eleitoral