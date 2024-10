Após a reabertura democrática marcada pela promulgação da Constituição de 1988, brasileiras e brasileiros foram 17 vezes às urnas, oito das quais para escolher a representação do poder no âmbito das cidades– prefeituras e câmaras municipais.

Entre 1989 - primeira eleição presidencial após o golpe militar de 1964 - e o pleito de 2022, o comparecimento às urnas em todo o país declinou 9 pontos percentuais - de 88,07% para 79,07%. Quando, há dois anos, esse eleitorado continental – de quase 159 milhões de pessoas - foi chamado a eleger presidente, governadores, deputados estaduais, federais e senadores, mulheres participaram mais do que homens – 80,2% versus 78,14% -; jovens de 18 anos (86,38%) comparecem mais do que eleitores de 70 a 74 anos (61%); e eleitores com formação universitária votaram mais do que eleitores analfabetos (88,14% versus 47,92%).



Se comparada a participação político eleitoral brasileira de 2022 ao pleito de 2020 dos Estados Unidos, o Brasil ainda mantém taxas robustas: em 2020, segundo Bipartisan Policy Center cerca de 244 milhões de americanos estavam aptos a votar, dos quais 66% - dois terços – foram às urnas.

Aquela eleição registrou o mais alto comparecimento desde 1900. Há quem argumente, que o sufrágio obrigatório no Brasil seria o que de fato sustenta as taxas de participação mais altas do que na média do mundo. Não há estudos que comprovem tal hipótese: a abstenção pode ser justificada sem burocracia, pela internet ou de forma presencial. O brasileiro se habituou a votar. E entendeu o que representa este momento.



À exceção das eleições municipais de 2020, realizadas no contexto da pandemia, a mobilização e comparecimento do eleitorado – embora registrando declínio a cada novo pleito - foram sempre maiores em relação às eleições gerais imediatamente anterior e posterior.

Em 2016, em todos os mais de cinco mil municípios brasileiros, 82,42% foram às urnas; em 2012, foram 83,59%. Em outras palavras, até aqui, as estatísticas de comparecimento indicam ser a participação sempre maior nas disputas municipais em relação às gerais. É um debate que versa sobre o território em que vivem as pessoas, assim como sobre as questões que enfrentam em sua rotina de vida.



É nas cidades que se nasce, se cria, cultivam-se alegrias, amores e tristezas. Formam-se laços, identidades, referências, memórias. Não à toa, “É hora de pensar urbano” é perspectiva que sintetiza o movimento global de reconhecimento do protagonismo da cidade na política, na economia e no comportamento do século 21. A nova agenda urbana foi adotada na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III) em Quito, Equador, em 2016.

A política afunda as suas raízes nas cidades, uma mudança de paradigma que também partidos políticos precisam compreender e incorporar: o planejamento precisa focar na melhoria das áreas urbanas, na expansão de áreas verdes e de sociabilidade, na mobilidade, além do fim da segregação de populações em determinadas regiões.

Hoje é dia de eleitores brasileiros voltarem às urnas, para falar de suas cidades. Na era da tecnopolítica, a democracia aqui ainda pulsa e resiste. Não têm sido poucos os revezes: em as urnas eletrônicas foram achincalhadas, mas cerca de 80% da população mantém a confiança no coração operacional do sistema eleitoral brasileiro; assim como nos Estados Unidos, também no Brasil viveu recente tentativa de golpe de estado. Sob permanente e aberta pressão de aliados globais que hoje, controlam os fluxos de informação no planeta, as instituições democráticas resistem.

As democracias estão na berlinda, sobretudo porque entre todas as promessas, a da igualdade é aquela que menos se cumpriu. O peso do voto se equivale, mas, as condições sociais e oportunidades não se distribuem por igual. Menos ainda a riqueza. Contingentes de cidadãos frustrados, tornam-se presas de ideologias ou pensamentos mágicos que adotam por máxima o individualismo predatório. A lógica coletiva se esvai e, como efeito perverso, perdem-se as condições para a ação. Que os brasileiros, construam hoje, nas urnas, as cidades com as quais sonham.

Reeleição

Com reconhecida experiência no meio político em montar chapas proporcionais e fazer prognósticos, o assessor parlamentar Guilherme Barcelos Papagaio estima que serão reeleitos entre 19 e 21 dos atuais vereadores, taxa um pouco superior do que em 2020, quando foram 17 vereadores reeleitos. Papagaio auxiliou na formação das chapas proporcionais do MDB, do PSB, do Republicanos e do Cidadania à Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Primeira rodada

Estimando um quociente eleitoral entre 28 mil e 29 mil votos na eleição proporcional de Belo Horizonte, Papagaio avalia que na primeira rodada de distribuição, que leva em conta o quociente partidário, serão eleitos entre 26 e 28 vereadores.



Distritão e sobras

Na segunda rodada de distribuição, participam partidos que obtiveram no mínimo 80% do quociente eleitoral. E dentro dos partidos, apenas candidatos que conquistaram 20% do quociente eleitoral, algo que estima-se, será 5.600 e 5.800 votos. Apelidada de distritão, essa rodada favorece apenas aos candidatos mais votados. Nela, segundo estimativa de Papagaio, serão eleitos entre 12 e 13 vereadores. Pelo sistema de média tradicional, a terceira rodada de distribuição será residual, acontecerá caso não tenham sido ocupadas todas as cadeiras. “Avalio que na terceira rodada serão no máximo 2 vagas”, considera o especialista.



Reeleição

Pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, indica que 58% do eleitorado brasileiro são favoráveis ao direito à reeleição de titulares dos cargos de prefeito, governador e presidente da República. Outros 41% são contrários; 1% não soube responder. Proposta de emenda à Constituição em tramitação no Senado propõe o fim da possibilidade de reeleição para o Executivo. Se aprovada, os mandatos de presidente, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal e vereador passariam a ter cinco anos, em vez dos atuais quatro. Já o dos senadores passaria de oito para dez anos. A possibilidade de concorrer a um novo mandato continuará aberta àqueles que exercem cargos legislativos.

