Favorino de Arelate talvez tenha sido o filósofo favorito de Adriano (76-138). Como pensador e conselheiro, polemizava abertamente com o seu imperador. Quando aquiescia a Adriano e era criticado pelos colegas, Favorino utilizava frase antiga, irônica e lapidar: “Qualquer homem que tenha atrás de si trinta legiões deve ter alguma razão”. Com tal pensamento, muitos generais e aventureiros lutaram para por fim à República Romana. O mais famoso, Júlio César (100 a.C – 44 a.C), foi trucidado no próprio Senado. Calculista, sabia que cruzar o Rubicão era uma aventura sem retorno.

Nesta semana que se encerra, tivemos mais uma patética tentativa de golpe de estado: as terras em que Eduardo Galeano observa, as veias estão abertas, é pródiga em produzir parvos. Em tempos de IAs, de algoritmos, pensar parece ser algo improcedente. A Bolívia, quem diria, se impõe sobre uma segunda tentativa de golpe de estado em menos de cinco anos. Já atrás das grades, o general Juan José Zúñiga é o bobo da corte da vez, sob comando de senhores tecnofeudais da lavra de Elon Musk. Aquele, do primeiro golpe boliviano, que disse: “Vamos dar golpe em quem quisermos! Lide com isso”.

Tais senhores andam loucos pelo triângulo do lítio, a maior parte do qual encravado na Bolívia; a outra, na Argentina. Senhores assim se escondem por detrás de Zúñigas ou de outros políticos-personagens tão familiarmente reconhecidos. Zúñigas e afins são seres estranhos: se orgulham da própria ignorância e assumem como único propósito a necropolítica. Com uma mão recebem migalhas dos trilhardários do mundo; com a outra entregam o sangue de seu povo e as riquezas nacionais.

No Brasil, a ala golpista, digo bolsonarista, comemorou por algumas horas o golpe boliviano. Gente que acredita em golpe depois de uma vitória eleitoral, como no caso do 8 de Janeiro, acredita em tudo. A vergonha cobre o país: a Bolívia já encarcerou devidamente dois. No Brasil, até hoje se espera pela prisão dos reais responsáveis pelo 8 de Janeiro. Onde andarão nossos Zúñigas? Cruzar o Rubicão com tropas sempre foi algo proibido aos generais e políticos romanos. A punição sempre foi exemplar. Aqui cruzam; voltam a cruzar, sem punição alguma. Não fosse a estultícia de tantos retrógrados que equivocadamente se autodenominam “conservadores”, nossa democracia faz tempo estaria aniquilada.

Nesta mais recente visita do presidente Lula (PT) a Minas Gerais, não faltaram elogios ao firme posicionamento do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), na hora mais terrível da nossa República: postou-se ao lado daqueles que defenderam a nossa democracia. Não à toa, em que pese vez por outra desabafe com círculos restritos que ao final de seu mandato deixará a política, vem sendo entronizado como candidato ao governo de Minas com amplo apoio no espectro político e empresarial, excetuada a extrema direita. Rodrigo Pacheco diz que não, mas segue na disputa: pode entrar em bola dividida, mas não em bola perdida.

Adriano fez parte da primeira geração dos chamados imperadores filósofos de Roma. Aqueles que que para governar precisavam pensar artimanhas da política. Foram governantes que, a partir dessa arte, a política, não só buscavam compreender o mundo e nele sobreviver, mas liderar os seus cidadãos pelas tendências do futuro. Políticos pensadores parecem escassos no Ocidente: os parvos parecem ter herdado a terra. Não à toa russos, chineses e recentemente iranianos avançam tranquilamente. O mundo anda mudado. Na Bolívia, os parvos morrem pela boca. No Brasil, só o tempo dirá...

Arremate

Convencido pela prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), a acompanhar a comitiva de Lula no evento em Contagem, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD), remanejou a agenda na Assembleia Legislativa com o presidente Tadeu Martins Leite (MDB), deixando-a para o início da noite. Além de reiterar pilares do projeto de lei complementar que irá apresentar nesta terça-feira aos governadores, a apresentação da proposta do projeto de lei complementar por Pacheco consolidou o entendimento da Casa em não aceitar a proposta do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), em tramitação, apresentada pelo governo Zema.

Não colou

Equipe de Romeu Zema (Novo) enviada a Brasília para conhecer as linhas gerais do projeto de lei complementar construído entre Assembleia e Rodrigo Pacheco tentou convencer Pacheco a apoiar a aprovação da autorização legislativa à adesão do estado ao RRF, como uma espécie de “Plano B”. Também sugeriu uma cláusula de carência de pagamento das parcelas de Minas à União por mais quatro anos. Não pegou bem. Sobre o RRF, Tadeu Leite declarou: “É inadmissível pagarmos muito recursos, sacrificarmos servidores e as empresas estatais e em 9 anos ainda termos uma dívida de R$ 210 bilhões. Para bom entender: o RRF resolve o governo Zema; e compromete os governos futuros.



Made in Minas

Em clique do deputado estadual Alencar da Silveira (PDT), que enfatiza em primeiro plano “robustos” pães de queijo e, ao fundo, Rodrigo Pacheco e de Tadeu Martins Leite, o parlamentar resume o sentimento da Casa em relação à repactuação da dívida dos estados desenhada pelo projeto de lei complementar que Pacheco apresentará nesta terça aos governadores: “A terra do pão de queijo agora também está exportando para todo o Brasil a solução para as dívidas dos estados. Saiu daqui, da Assembleia. Xô RRF!”.

Tadeu Martins Leite e Rodrigo Pacheco em foto do deputado estadual Alencar da Silveira Arquivo pessoal

Parque Natural em Sarzedo

Idealizado pelo prefeito de Sarzedo, Marcelo Pinheiro (PP) e executado pela Mineração Itaminas, será inaugurado nesta segunda o Parque Natural Municipal Cachoeira de Sarzedo. Trata-se 73ª Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral do estado, em área de 132.047,87m² de imóveis do poder público municipal. O projeto paisagístico é de Pedro Nehring, idealizador do Jardim Botânico Inhotim, falecido em 2023. Resulta de uma parceria público-privada entre a Itaminas e a Prefeitura de Sarzedo, com investimentos de R$ 22 milhões pela mineradora, em compensação ambiental firmada por termo de ajustamento de conduta de 2020 entre a mineradora e a secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Visita técnica

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia acompanhará nesta segunda a inauguração do parque, por requerimento da vice-presidente Ione Pinheiro (União), envolvida na construção do entendimento da PPP. Também será feita vistoria à Lagoa da Petrobras, nos fundos da Refinaria São Gabriel, na cidade vizinha de Ibirité. Esta foi formada pelo represamento do Rio Sarzedo, que está no entorno do parque. Assoreada, a lagoa também polui, no parque, a cachoeira Santa Rosa de Lima, batizada em referência à antiga fazenda que deu origem à cidade de Sarzedo.

Mulheres parlamentares (P20)

Com o tema “Promovendo a justiça climática e o desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas”, a deputada federal Ana Pimentel (PT) será a primeira palestrante na 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares (P20), que acontece nesta segunda e terça-feira em Alagoas, sob o lema “Construindo um mundo justo e um planeta sustentável”. A parlamentar irá demonstrar que o impacto das mudanças climáticas são mais intensos sobre mulheres, deixadas para trás nas regiões afetadas por eventos climáticos, enquanto companheiros migram em busca de emprego. “Nos períodos em que as secas se exacerbam as mulheres são responsáveis por cuidar das lavouras, garantir a produção de alimento, cuidar da família. E quanto mais intensa a seca, mais precisam andar para encontrar água”, assinala.