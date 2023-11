A candidatura dos “modos de fazer” o queijo Minas artesanal tem tudo para, em 2024, incluir um sexto alimento no mundo, a alcançar o reconhecimento da Unesco, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Depois de se reunir com a representação do Brasil junto a Unesco, em Paris, sede da agência especializada das Nações Unidas (ONU), o vice-governador Mateus Simões (Novo) afirma à coluna: “Acredito que vai ser aprovada, especialmente porque o modo do preparo do queijo, conversa com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentado) da ONU. Estamos falando de pequenas e médias propriedades, de manutenção de qualidade da água e de recomposição das áreas de proteção ambiental. Tudo é parte do contexto geral da proteção ambiental”.

Interinidade



Mateus Simões partiu nesse sábado (4/11) de Paris para Londres, onde participará da Feira Mundial de Turismo, ali apresentando principais destinos de Minas. Estará de volta nesta quarta-feira, quando assumirá interinamente o governo, até o retorno de Romeu Zema (Novo), no próximo 18, de sua missão na China e no Japão. Na ausência do governador e do vice, o presidente do TJMG, José Arthur de Carvalho Pereira Filho, segue, desde o dia 1º de novembro, no exercício do cargo.