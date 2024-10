Infelizmente ainda temos muitas mulheres adultas, bem-sucedidas, independentes financeiramente que votam de acordo com o que seus maridos ou seus pais pensam. Como se elas não tivessem a capacidade de pensar por elas mesmas e tomar suas decisões baseadas nas próprias experiências e necessidades.





A educação sexista coloca a mulher nesse lugar de não ser capaz de fazer suas escolhas, principalmente quando o tema é política, como se esse fosse um assunto para homens e nós não devêssemos nos meter, nem votando, nem nos candidatando.





É mais fácil excluir as mulheres da política com frases simplórias como “Mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente”. Só um homem acovardado tem necessidade de tentar diminuir as mulheres ao seu redor, para se sentir superior.

Ser mulher é um ato político, precisamos pensar nos nossos interesses e nos interesses dos nossos filhos na hora de votar. Quem pensa em políticas públicas para mulheres? Outras mulheres! Vagas em creche, em escolas, pautas ambientais, direitos reprodutivos, tudo isso precisa ser pensado na hora de escolher uma candidata. Lembrando que nem toda mulher que se candidata pensa nas nossas pautas, tem muita mulher machista que prefere perpetuar o machismo na vida pública.

Infelizmente, há mulheres que não votam em mulheres, mulheres que preferem votar em homens que as odeiam. Infelizmente, há mulheres que são como baratas viciadas em inseticida, e que irão defender o inseticida até a morte.





Temos bons candidatos homens? Claro que sim, mas eles já são a maioria nas prefeituras do país, já são a maioria em cada Câmara de cada cidade. Quantas vereadoras a sua cidade têm? Segundo o TSE, apenas 45 municípios no Brasil têm maioria de vereadoras nas Câmaras Municipais, valor que não chega a 1% do total dos municípios.

A maior parte dessas cidades é pequena, com menos de 15 mil habitantes, e é administrada por prefeitos homens. Em todo o país, os legislativos dos municípios possuem, em média, 16% das vagas ocupadas por mulheres. É muito pouco!

Como disse Michelle Williams: "Quando chegar a hora de votar, por favor o faça para seu interesse. É o que os homens vêm fazendo há anos - motivo este pelo qual o mundo parece tanto com eles. Mas não se esqueçam que somos o maior corpo eleitoral deste país. Vamos fazer com que ele se pareça com a gente".

O direito das mulheres ao voto completou 92 anos em 2024. Hoje, somos mais de 82 milhões de mulheres aptas a votar, o que corresponde a 53% do eleitorado brasileiro. Infelizmente, ainda tem muita mulher que vota de acordo com o desejo do seu pai ou marido. Não precisamos combinar voto com ninguém! Podemos conversar, trocar ideias, discutir propostas dos candidatos, mas cada um faz sua escolha de acordo com sua consciência política. Todas nós temos plena capacidade de avaliar propostas e votar de acordo com os nossos interesses.





Eu escolho mulheres que levantam outras mulheres, para que cada uma de nós possa escolher que espaço quer ocupar. Escolha por você! Porque eles já escolheram por nós por muito tempo, e o resultado a gente vê todos os dias refletindo nas nossas vidas. E, homens, que tal pensar em equidade na política e também votar em mulheres?