Quanto custa ir para a Festa de Barretos? Calcule os gastos da viagem

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Planejar a ida para a 71ª edição da Festa do Peão de Barretos, que ocorre de 20 a 30 de agosto de 2026, exige mais do que apenas animação: é preciso organização financeira. O custo total da experiência na maior festa de peão do país depende diretamente do perfil do visitante e do nível de conforto desejado. Os gastos envolvem quatro pilares principais: ingressos, hospedagem, alimentação e transporte.

O primeiro grande investimento é o ingresso - que começa a ser vendido para o público geral amanhã, 19 de março. Os valores apresentados são estimativas baseadas em edições anteriores, já que os preços completos para 2026 ainda estão sendo divulgados gradualmente pelos organizadores. Durante a semana, os bilhetes diários para a arena e o parque podem custar a partir de R$ 90.

Nos fins de semana, com shows de artistas renomados, o preço pode facilmente ultrapassar os R$ 300 por dia. Para quem busca uma experiência premium, os camarotes chegam a custar mais de R$ 1.000 por noite. É importante lembrar que os valores variam por lote de venda e podem se alterar conforme a demanda.

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Onde se hospedar e quanto custa?

A hospedagem é um dos fatores que mais pesam no orçamento. A opção mais econômica é o camping oficial dentro do Parque do Peão, com diárias que partem de R$ 150 por pessoa, mas exigem que o visitante leve sua própria estrutura. Hotéis e pousadas em Barretos costumam lotar com meses de antecedência e os preços sobem consideravelmente, com diárias que superam os R$ 600 para um quarto duplo.

Outra alternativa comum são as casas de aluguel e as excursões, que oferecem pacotes incluindo transporte e estadia. Nesses casos, os valores por um fim de semana podem variar de R$ 800 a mais de R$ 2.000 por pessoa, dependendo da estrutura da casa e dos serviços inclusos.

Alimentação e transporte no local

Dentro do complexo, os preços de comida e bebida são mais elevados. Um espetinho pode custar R$ 25, enquanto uma cerveja pode sair por R$ 18. Para controlar os gastos, é prudente reservar entre R$ 150 e R$ 250 por dia apenas para este fim. O transporte de chegada à cidade varia conforme a origem, mas o deslocamento interno também gera custos com táxis ou aplicativos de corrida, cujas tarifas aumentam devido à alta demanda.

Afinal, quanto custa a viagem?

Para ter uma ideia clara, é possível traçar cenários de gastos para um fim de semana (três dias) na festa, sem contar o transporte até Barretos:

Perfil econômico: optando por camping, comprando ingressos de pista para dias mais baratos e controlando o consumo de alimentos, o gasto fica entre R$ 1.200 e R$ 1.800 por pessoa.

Perfil intermediário: com hospedagem em hotel simples ou casa de excursão, ingressos variados e alimentação mais flexível, o custo pode variar de R$ 2.500 a R$ 4.000.

Perfil conforto: incluindo ingressos para camarotes, hospedagem em um bom hotel e sem grandes restrições de consumo, o investimento facilmente ultrapassa os R$ 5.000 por pessoa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para informações atualizadas sobre preços e disponibilidade de ingressos, consulte os canais oficiais da Festa do Peão de Barretos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.