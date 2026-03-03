Roteiro em Portugal: 5 lugares para visitar além de Lisboa e do Porto

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Portugal vai muito além de seus cartões-postais mais famosos, Lisboa e Porto. O país oferece uma diversidade de paisagens e experiências que merecem ser exploradas, desde planícies douradas a montanhas imponentes e praias paradisíacas. Para quem busca um roteiro autêntico e menos óbvio, há destinos que revelam a verdadeira alma portuguesa.

Explorar essas alternativas é uma excelente forma de mergulhar na cultura local e descobrir tesouros escondidos. A seguir, apresentamos cinco lugares incríveis para incluir na sua próxima viagem pelo país.

Leia Mais

Região do Alentejo

Conhecida como o "celeiro de Portugal", a região do Alentejo encanta por suas vastas planícies, sobreiros e oliveiras. Cidades históricas como Évora, cujo centro é Patrimônio Mundial da UNESCO, oferecem uma viagem no tempo com seu Templo Romano e a Capela dos Ossos. A gastronomia local, regada a excelentes vinhos, é um atrativo à parte.

Serra da Estrela

Para os amantes da natureza e de paisagens montanhosas, a Serra da Estrela é o destino ideal. No inverno, suas encostas se cobrem de neve, tornando-se a única estância de esqui do país. Durante o resto do ano, suas trilhas e lagoas glaciares são um convite para caminhadas. Não deixe de provar o famoso queijo da Serra, um dos produtos mais icônicos de Portugal.

Costa Vicentina no Algarve

O Algarve é famoso por suas praias, mas a Costa Vicentina, no lado oeste, oferece uma experiência diferente. Com falésias dramáticas e praias selvagens, a região é perfeita para surfistas e para quem busca tranquilidade. Vilarejos como Aljezur e Odeceixe mantêm um charme rústico, longe da agitação dos grandes centros turísticos.

Coimbra

Lar de uma das universidades mais antigas da Europa, Coimbra respira história e tradição acadêmica. Sua imponente biblioteca barroca, a Biblioteca Joanina, é uma atração imperdível. Caminhar pelas ruelas medievais e ouvir o tradicional Fado de Coimbra, cantado por estudantes, proporciona uma imersão cultural única e inesquecível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Parque Nacional da Peneda-Gerês

Localizado no extremo norte de Portugal, o Parque Nacional da Peneda-Gerês é um santuário de biodiversidade. Suas paisagens são compostas por montanhas, rios, cascatas e aldeias de pedra que preservam tradições seculares. É o lugar perfeito para quem gosta de trilhas, atividades ao ar livre e contato direto com a natureza em seu estado mais puro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.