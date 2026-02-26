Maria Fumaça de Tiradentes suspende viagens devido às fortes chuvas
Passeios do trem que liga São João del-Rei a Tiradentes param até domingo (1º); veja como remarcar bilhetes e o que ainda pode ser visitado
A circulação da Maria Fumaça que conecta as cidades de São João del-Rei e Tiradentes, em Minas Gerais, será suspensa entre esta sexta-feira (27) e domingo (1º). A VLI, empresa que administra o transporte, informou que a medida é preventiva por causa das fortes chuvas na região do Campo das Vertentes.
A previsão é que os passeios sejam retomados na próxima semana, a partir do dia 6 de março.
Passageiros que compraram bilhetes de forma antecipada podem solicitar a remarcação da viagem, sem custo adicional, ou o reembolso do valor. Para isso, é preciso entrar em contato com a Buson pelo telefone e WhatsApp (11) 4380-7066.
O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h.
Atrações mantidas
Durante o período de suspensão, as estações de São João del-Rei e Tiradentes permanecerão abertas para visitação. Os turistas poderão conhecer as exposições do programa Estação de Memórias, criado pela VLI para preservar a memória ferroviária.
Confira os locais e horários de funcionamento:
Estação de São João del-Rei: rua Hermílio Alves, 366, Centro. Visitas de quarta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h.
Estação de Tiradentes: rua Capitão Chaves Miranda, 2. Funciona de quinta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h.
O programa reconta o passado a partir de um processo de cocriação com as comunidades, transformando lembranças e histórias em espaços expositivos.
História ferroviária
Outra opção de visita é a Rotunda, uma construção de arquitetura circular com 25 linhas que convergem para um girador manual. As visitas são guiadas e ocorrem às 8h30 e às 16h. Aos domingos, apenas às 8h30.
O ingresso custa R$ 20, com meia-entrada a R$ 10, e pode ser adquirido nas bilheterias de São João del-Rei e Tiradentes.
