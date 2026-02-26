Um roteiro de 3 dias para descobrir o melhor da Serra Gaúcha

Explorar a Serra Gaúcha em um fim de semana prolongado é uma experiência que combina paisagens deslumbrantes, gastronomia rica e a tradição do vinho. Com um planejamento focado - sim, é preciso bastante organização! - , é possível aproveitar o melhor de Gramado, Canela e Bento Gonçalves em apenas três dias. Para maior flexibilidade, o ideal é ter um carro à disposição, o que facilita os deslocamentos entre as cidades e atrações.

O roteiro pode ser organizado de forma a equilibrar os passeios urbanos com as belezas naturais e as experiências enogastronômicas, garantindo uma imersão completa na cultura local. Seja no inverno, para curtir o frio, ou na primavera, com as hortênsias floridas, cada estação oferece um charme especial.

Dia 1: O charme de Gramado e Canela

Comece o dia em Gramado, o coração da Região das Hortênsias. Uma caminhada pela Avenida Borges de Medeiros e pela Rua Coberta oferece um primeiro contato com a arquitetura de inspiração europeia da cidade. Próximo dali, o Lago Negro é ideal para um passeio tranquilo e para fotos clássicas com os pedalinhos.

À tarde, siga para a vizinha Canela. A parada obrigatória é o Parque do Caracol, onde fica a famosa cascata de 131 metros de altura. Outro ponto imperdível é a imponente Catedral de Pedra, um dos cartões-postais mais conhecidos do Brasil. Para encerrar o dia, retorne a Gramado e experimente um tradicional fondue, prato que é a cara do clima serrano.

Dia 2: Imersão no Vale dos Vinhedos

O segundo dia é dedicado ao enoturismo. Deixe a Região das Hortênsias e siga em direção a Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, em uma viagem de carro de aproximadamente duas horas. A principal atração é o Vale dos Vinhedos, uma rota cênica que concentra algumas das vinícolas mais importantes do país. Programe visitas com degustação em pelo menos duas delas para conhecer diferentes processos de produção.

Muitas vinícolas oferecem tours guiados que contam a história da imigração italiana e sua importância para a vitivinicultura local. Aproveite para almoçar em uma das cantinas típicas da região, onde a culinária italiana se destaca. A combinação de vinhos premiados e massas frescas é uma experiência autêntica e saborosa.

Dia 3: Cultura e história em Bento Gonçalves

Para o último dia, a dica é mergulhar ainda mais na cultura local. O roteiro Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, preserva a herança dos imigrantes italianos com casas de pedra centenárias que hoje abrigam restaurantes, lojas de artesanato e pequenas propriedades rurais que produzem queijos, salames e doces.

Outra opção marcante é o passeio de Maria Fumaça. O trem percorre o trecho entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, em um trajeto animado por apresentações de música e dança típicas. A viagem celebra a cultura italiana com muita alegria e degustação de vinhos e sucos de uva, fechando o roteiro pela Serra Gaúcha de forma memorável.

