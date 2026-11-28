Passei uns bons dias me divertindo com um visitante inquieto e absolutamente irresponsável: um sabiá, cuja parceira era totalmente diferente dele e tinha listas brancas entre as penas. Como todas as minhas janelas ficam abertas, o sabiá rodava toda a área social com a maior intimidade, pousava nas cadeiras, deixava um cocozinho aqui, outro ali.

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Descobri que sua intimidade e constância vinham de um problema familiar: estava construindo ninho na parede junto à janela da sala de jantar, que é coberta por mudas de orquídeas. Quando ia ao jardim, via o danadinho voando de cá pra lá. Quando não carregava algum item construtor no bico, piava fortemente e ia se esconder nos pinheiros.



Custei a descobrir onde é que o ninho estava. Quando descobri, achei a maior graça: ficava entre a orquídea e a parede. Como tem uma janela junto, ela era fechada na hora em que o jardim era molhado e o ninho não ficava livre da água. Mas estava lá, firme, e ele voando por toda a área.



Um belo dia, começaram os estragos: errou a direção do voo e quebrou a peça de cristal maravilhosa que ganhei de uma amiga. Feita em Milão, era parte do conjunto de objetos do mesmo tipo vendidos em antiquário. Valia uma nota, pela antiguidade e qualidade.



O cristal verde, lindamente modelado em objetos variados de decoração e uso, é decorado a ouro. Fiquei tão encantada com a coleção, quando foi exibida a compradores, que uma de minhas amigas, que já não mora mais aqui, abonada, comprou tudo e me mandou uma espécie de fruteira com pé, que ficava sobre a mesa da sala.



Pois não é que o danado do sabiá conseguiu quebrar a fruteira? Como dava para colar, tentei bancar a restauradora, mas não dei conta. Minha irmã vai levá-la a um profissional que restaura vidro e cristal quebrado com o melhor resultado do mundo. Se é que a oficina ainda existe, funcionava na Avenida Brasil, no Bairro Santa Efigênia.



Não satisfeito com o estrago, o sabiá intrometido meteu seu voo na manga de vidro de um castiçal e pronto: quebrou a peça sem fazer força. Só no voo. Para quem gosta de coisas antigas que ninguém compra mais, esse tipo de manga desapareceu do mercado, ninguém mais tem, porque não existe demanda. Uma loja na Rua Curitiba, perto da Avenida Amazonas, costumava ter, já não tem mais.



Como meu caminho para o trabalho passa todo dia pela Avenida do Contorno, tenho observado que quase na esquina com a Rua Leopoldina há uma espécie de depósito de peças antigas. A porta é pequena, vitrine não existe, mas olhando bem dá para ver que lá dentro tem mercadoria diferente. Logo na entrada há vasos grandes de cerâmica chinesa colorida.



Fui lá e caí de quatro: o espaço é imenso, tem de tudo um pouco. Esculturas antigas de metal lindas, lustres preciosos, móveis de todas as épocas e tudo o que uma casa de bom gosto comportava antigamente. Coisas que os novos estão deixando de lado.



Além de peças e móveis decorativos, há louças, xicrinhas antigas de café, espelhos e, imaginem, peças para cozinhar. A proprietária Amália Alves trabalha muito com consignação; portanto, o estoque é mais do que variado. É claro que não tem manga de castiçal para vender, a proprietária conta que um cliente havia comprado todas na semana anterior. Estou à espera de que outras apareçam.

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Enquanto isso, o ninho do sabiá está lá, no mesmo lugar. Mas parece que ele se cansou do movimento e mudou sua moradia para outro lugar. Danado...

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