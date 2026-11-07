

A Casa Fiat de Cultura abre, terça-feira, às 19h, o 12ª Presépio Colaborativo. Durante o evento, o artista e curador do Presépio, Leo Piló, compartilhará com o público os bastidores da criação de sua obra. Além do bate-papo, o público acompanhará a cantata de Natal com o Coro Sinfônico do Cefart, da Fundação Clóvis Salgado. O repertório transita entre a música lírico-sinfônica e a música popular. O presépio ficará aberto para visitaçao até 10 de janeiro de 2027.

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Regina Teixeira da Costa, Cleinha Gontijo, Vera Faria e Karla Isidoro Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press

Almoço na Pampulha



No sábado passado, a Casa dos Anjos foi palco de um agradável almoço em homenagem a esta coluna. Maria Elvira Sales Ferreira abriu sua casa para a tarde festiva, que começou às 13h e só terminou depois das 18h, em um bate-papo descontraído. A anfitriã convidou 14 mulheres, escolhidas a dedo para este encontro alegre. Todas se reuniram em torno da mesa, regada a petiscos variados, vinhos, espumantes, drinques e sucos. Como prato principal, foi servido um peixe especial pescado em Três Marias, temperado e recheado por lá, e assado na cozinha da casa. O menu contou ainda com rosbife, purê, salada e o tradicional arroz com feijão, do qual Maria Elvira não abre mão. Marcello Abi-Saber chegou depois da sobremesa para acompanhar o grupo no café com petit fours.

Luisa Teixeira Dias, Esther Negrão de Lima e Maria Elvira Sales Ferreira sabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press



Mauricio de Sousa em BH



O CCBB-BH recebe a exposição “Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a experiência imersiva”, que convida o público a se aprofundar na história de Mauricio de Sousa e da Turma da Mônica e outros personagens. Os visitantes vão conhecer de forma interativa suas criações. A abertura será quarta-feira, 11, e ficará aberta para visitação até 5 de fevereiro de 2027. Os ingressos gratuitos para a exposição e para a palestra já estão disponíveis em ccbb.com.br/bh e na bilheteria do CCBB BH. Funcionamento de quarta a segunda, das 10h às 22h, com último acesso às 21h.



narrativas poéticas



Será nesta segunda, a oficina “Corporeidades literárias: do texto ao corpo”, no Centro Cultural Pampulha. A formação será conduzida por Ygor Gohan, das 19h às 21h, com participação gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível no link da bio do Instagram @poeticas.negras. Leitura de textos de Adão Ventura, Cidinha da Silva e Conceição Evaristo, e exercícios de percepção corporal e práticas de dança e teatro.



Talk



Quem estará em BH nesta terça-feira é Maria Braz, para um bate-papo, a convite da Cris Barros. O encontro será das 17h às 22h, na loja da marca homônima, no Diamond Mall.

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Última dança



A Festa Bafafá, idealizada por Magda Carvalho e Janaína Renné, faz sua 4ª edição sexta-feira, 13, a partir das 19h, no Mitra Restaurante. O projeto reúne música, convivência e conexões. O novo local acrescenta um componente especial à programação: a gastronomia. O restaurante tem à frente o chef português Cristóvão Laruça e sua culinária diferenciada se soma à atmosfera descontraída e à programação musical da festa. A programação inclui o show de Fred Izak que interpreta músicas marcantes de diferentes épocas. Depois a música continua com os DJS LeCarmo e Júlio Guedes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.