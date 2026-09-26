Festa animada



Virgínia Bartolomeo comemorou seu aniversário com grande festa só para mulheres. A exceção foi para o filho Frederico e o genro, o designer Zanini De Zanine. A filha Marcela ajudava a receber as convidadas. A festa foi animada, o parabéns foi cantado cedo para que os netos pequenos Samuel e Sarah pudessem participar do momento. Depois a cantora Mariana Araújo

comandou e encheu a pista. Jantar perfeito, doces deliciosos. Papo pra lá de agradável.

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Aniversário em três tempos



Vera Faria fez aniversário e comemorou a data em três momentos. Primeiro foi um jantar em pettit comitê com poucas amigas em um restaurante. Depois, um encontro com seu grupo de amigas, “As Empoderadas”, em sua casa. Amigas de longa data. Fim de tarde animado que foi até tarde da noite. O terceiro tempo foi com a família: as filhas Daniela e Isabela Faria, e o filho Bruno e as netas Maria Eduarda e Luisa e o genro Franklin Almeida.



Nova marca



O estilista Luiz Cláudio Silva (Apartamento 03) e o designer de joias Carlos Penna se unem na criação da Palco, nova grife a quatro mãos. Segundo eles, a marca nasce com a proposta de desacelerar a indústria e recuperar o prazer de experimentar na moda. A estreia será dia 30, em São Paulo. Em vez de desfile, performance cênica dirigida por Paulo Raic, com Gabriela Loran, Aline Wirley, Bárbara Colen e 18 modelos. A novidade inclui, ainda, o perfume Primeiro Ato, concretizando um antigo sonho de Luiz Cláudio.



Casa Rosada



O Minas Tênis Clube abriu o seu Centro Cultural na Casa Rosada que fica na Rua da Bahia, em frente a Unidade 1 do clube. O palacete, construído em 1929, abriga exposições e conta com a cafeteria Afeto. Esta semana a diretoria recebeu os membros da diretoria da FEBTUR MG e da ABRAJET MG, profissionais especializados em cultura e turismo. O presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira foi o anfitrião. Os presentes conheceram a exposição “Habitar o /in/visível – Coabitar a cidade”.

Savassi em crescimento



A Associação de Moradores da Savassi está feliz com as recentes inaugurações no bairro e os outros tantos estabelecimentos que estão em fase final de construção, afinal, isso representa um reaquecimento do local. Entre as novidades já em funcionamento estão a Starbucks cafeteria, restaurante Taberna do Porto, cookeria PerElise, Churrascada Jardim, butique Carla Junia, sorveteria Mexerica e a Batata no Cone. Para breve vem os restaurantes Parrilero, Nazo, Raíz, Las Tapas, Jumbochô (do chef Leo Paixão), e mais a academia de jiu-jitsu Renzo Gracie, e a loja WePink. Os moradores estão celebrando esse resgate da essência da região.

Oktoberfest Beagá



A Nova Serraria será palco da Oktoberfest Beagá, festival que une a tradição germânica à essência acolhedora dos mineiros, dia 3 de outubro, a partir das 12h. O evento traz uma imersão no universo cervejeiro ao reunir 20 cervejarias artesanais mineiras e uma seleção com mais de 40 rótulos. A programação musical conta com seis atrações de peso, e terá uma mega Praça de Alimentação.

Magia do natal



Será inaugurada, dia 1º, no Belvedere, uma casa totalmente dedicada ao Natal. São mais de 400 m² com tudo que precisa para criar o cenário lindo e lúdico para celebrar o nascimento de Jesus e a chegada do Papai Noel. A curadoria é de Bruna Gosende, da Tempori, com todos os estilos, do clássico ao contemporâneo.

Jantar Chefs contra o câncer



Será nesta terça-feira, 29, às 20h, o jantar Chefs contra o Câncer, em benefício da Cape. O Complexo CentoeQuatro será o palco, mais uma vez, desta grande ação beneficente. O coquetel será assinado por Patrícia Soutto Mayor – leia-se Bufet Célia Soutto Mayor. E um time de chefs de primeira assina o cardápio do jantar. Serão duas entradas uma assinada pela chef Flávia Quaresma, do Rio de Janeiro e a outra de Mariana Correa, de BH. Os pratos principais são assinados por Ana Gabi Costa, do Trintaeum e Dayse Paparoto, do Paparoto Cuccina (SP e POA), ela foi vencedora da primeira edição do Master Chef Profissionais. A sobremesa é da Saiko Isawa, do Rosewood (SP). A harmonização dos vinhos será de Laura Fonseca, filha de Rodrigo Fonseca. Uma noite de protagonismo feminino. Interessados em participar e colaborar com a Cape podem entrar em contato pelo WhtasApp (31) 99204-0008.

Por ai...

O Mercado Central será todo repaginado para o seu centenário, em 2029. Com apoio da Vale, receberá cobertura nova, maior conforto térmico e muito mais. Seria uma bela oportunidade para ajustar o design interno à sua nova função de ponto turístico. Afinal, é a maior vitrine do queijo mineiro na capital (80 lojas com o produto) e das nossas comidinhas de raiz. E, verdade seja dita, alguns 'restaurantes'

ali tem infra muito precária.

A recente tragédia com o cantor Rick e o empresário mineiro Bruno Avelar, é apenas a ponta de um iceberg de um problema gravíssimo no país. Está se tornando raro passar uma semana sem que haja registro de queda de helicóptero. No Rio, as quedas sucessivas acabaram por quase extinguir os passeios panorâmicos pela cidade. Das dez empresas que atuam lá, quatro já foram suspensas por não atenderem os requisitos mínimos de segurança.

A temporada de lançamentos internacionais de moda está redescobrindo a moda como ela deve ser: criativa e fascinante. O start em Nova York teve esse momento com um renovado e exuberante desfile de Ralph Lauren. Mas o ponto alto foi o trabalho do Thom Browne, um estilista supertalentoso que mostrou um desfile belíssimo. A agenda de Milão e, obviamente, Paris também sinalizam essa restauração fashion. Vender é preciso.

É impressionante o poder de mídia da finada princesa Diana. Na semana passada, seu irmão, o conde Charles Spencer, lançou livro relembrando os momentos subsequentes à notícia da sua morte. Disse que ficou chocado com a reação fria do cunhado, o atual rei Charles III, do Reino Unido, quando esse lhe disse pelo telefone, que rapidamente ela seria esquecida. Mas o maior fuxico do livro é a revelação de uma ligação secreta do então príncipe de Gales com seu camareiro. O Palácio de Buckingham desmentiu publicamente – o que é raríssimo.

Lilian Furman já abriu as reservas para seu jantar mensal. Será dia 1º de outubro, quinta-feira, como sempre, às 20h30, no Automóvel Clube. O fotógrafo Patrice Thomas estará presente e fotografará algumas das mulheres presentes. Ação especial na noite, que sempre é muito agradável.

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Neste ano, parece que a chegada da primavera foi além das flores e envolveu, também, a gastronomia. É que o assunto acabou atrelado ao Dia do Sorvete. A data (23) foi escolhida por ser próximo do primeiro dia da nova estação. Todo mundo comentou. Mas, embora delicioso, no Brasil os dados indicam que o gosto pela guloseima geladinha não é tão grande assim. Apenas oito litros por habitantes, diante de 20 nos EUA e Europa. O fato é que o brasileiro prefere uma taça de açaí com

coberturas de frutas tropicais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.