

Depois das exposições de André Penna e de Fernando Pacheco na CasaCor Minas, acaba de ser inaugurada a mostra da Galeria Papazoglu, de Constantino Papazoglu, com obras dos artistas Tati, Quim e Ismael de Dedé. O vernissage foi concorrido, e contou com duas presenças ilustres e raras de aparecer: os decoradores Dante Lapertosa e José Alberto Figueiredo, que são muito queridos no meio. Que conseguiu esta proeza foi o dinâmico Dudu Prates.

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Por falar em CasaCor, a mostra está muito movimenta, com palestras, degustações, coquetéis, lançamentos, enfim, tem dias que chega a ter mais de 14 eventos no local. A mostra vai até 6 de outubro e vale a pena ser visitada.

Jailson Dias, Carol, Hugo Mota e Silvane Dias Arquivo Pessoal

Na primavera



Carol Dias e Hugo Mota se casaram no último sábado no clima da primavera. A noiva é filha de Silvane e Jailson Dias, e, o noivo, de Glória e José Alves Mota. A cerimônia religiosa foi na área aberta no Anella Espaço de Eventos, sob as árvores, e a decoração era com flores variadas de todas as cores. A recepção foi na área interna que também seguiu a decoração inspirada na primavera. Além do bar de drinques, tinha uma ilha de cafés especiais, desde os quentes até os gelados e com sorvetes. A mesa de doces – by Fusion du Chocolat – estava uma obra de arte. Mesa de antepastos e jantar deliciosos. Festa animada. Na saída, além dos tradicionais bem-casados, cada convidado levava de presente um buquê feito com as flores usadas na decoração. Linda lembrança e ótima ideia para evitar o descarte de tanta flor linda e em perfeito estado.

livro sobre arte

A escritora Lúcia Helena Monteiro Machado, chamada carinhosamente pelos amigos de Duda, lança, na próxima quinta-feira, 24, às 19h, na cafeteria do Minas Tênis Clube, Unidade 1 (Rua da Bahia), o livro “O Olhar que resiste – ensaios sobre arte, humanismo e tempo da vida”, uma coletânea dos artigos que ela escreveu para o Caderno Pensar deste jornal, quando era editado pelo saudoso jornalista João Paulo Cunha. Com certeza um material rico e profundo.

Bárbara Bela 50 anos



Na quarta-feira, dia 30, as sócias Georgiana e Stefânia Mascarenhas e Rosa Mascarenhas Lavalle recebem um grupo seleto de convidados para um jantar degustação, com a vinícola Bárbara Eliodora e a Marble Lab, no restaurante A Cozinha de Sofia, para celebrar os 50 anos da Bárbara Bela. A requintada marca foi fundada por Helen Carvalho, mãe de Georgiana e Stefânia, em 1976, e fez parte do Grupo Mineiro de Moda. Com certeza, este encontro será uma experiência à altura do requinte das roupas que marcam a moda de qualidade de Minas Gerais.



Jantar musical



Lilian Furman já abriu as reservas para seu jantar mensal. Será dia 1º de outubro, quinta-feira, como sempre, às 20h30, no Automóvel Clube. O fotógrafo Patrice Thomas estará presente e fotografará algumas das mulheres presentes. Ação especial na noite, que sempre é muito agradável.

Por ai...

A galeria Espaço Marte leva a exposição “Metade” à CasaCor (de 22 a 27), com obras de seis artistas mineiros e curadoria de Isadora Bahia. Sérgio Marzano é um dos destaques, utilizando minerais e rejeitos de mineração como matéria-prima para suas obras. Na sequência, Rosa Ferrari apresenta “Jardim Particular”, uma torre de sabões artesanais que o público pode levar em pedaços. Também estão na mostra nomes como Flaiê, José Amâncio de Carvalho, Owillartista e Sofia Bartolomeo.

A dinâmica Flávia Rotondo movimenta o outubro fashion de São Paulo, com dois eventos. O primeiro, dia 16, é o novo Contempo Gira, com peças de second hand de alto padrão. Uma nova experiência de moda para o varejo. Já entre os dias 26 a 29 de outubro, promove o salão Contemporâneo Showroom com o Inverno 2027, ambos no prédio da Bienal. A estratégia amplia as oportunidades comerciais para as marcas, lojistas e consumidor final.

Uma boa notícia para os foliões organizados é a abertura da Casa Carnaval, que na verdade é um andar do Shopping Uai, onde os blocos poderão ter ensaios até janeiro. A iniciativa é da Polly Paixão, presidente da Liga que cuida desses grupos musicais. Além do batuque, tem espaço para palestras, salas de aulas de dança, palco etc. Tudo montado com apoio das leis de cultura.

A mineira Luana Vitra, nascida em Contagem, ocupa o Octógono da Pinacoteca de São Paulo com “Bandeira Branca”, instalação monumental inédita patrocinada pela Chanel. A obra parte das terras-raras e disputas em torno dos recursos naturais. A exposição integra a parceria do museu e a Pinacoteca para prestigiar mulheres artistas. Com trajetória expressiva, a artista recebeu o Prêmio PIPA, em 2023, e o Prince Claus Seed Award, em 2022. Suas obras integram os acervos da Pinacoteca e do Inhotim, entre outros museus importantes.

Em momento de crise histórica no STF, vale assistir uma série da Netflix. chamada Experimento Americano. Entre outras coisas, mostra a elaboração da Constituição dos EUA, entre 1787-1789. Ali é tratada a questão do Judiciário em apenas um artigo. O famoso Artigo III. O modelo foi copiado e aplicado em vários países, porém com ajustes locais. E foi nesse espaço que entraram as sementes da discórdia, que ainda germinam nos tribunais de alguns países.

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Um das expressões mais usadas, atualmente, para se referir à necessidade de revisão de muitas coisas no país é ‘puxar o freio de arrumação’. Entre várias metáforas para explicá-la, a mais deliciosa diz que é algo como parar um caminhão na descida para arrumar a carga de melancias que estão rolando e se esborrachando na estrada. O problema é que empilhar melancias não é fácil, muito menos segurar um veículo descontrolado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.