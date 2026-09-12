Garage Sale Design



As amigas Naty Vasconcelos, Elisa Vianna e Renata Resende fizeram, há alguns anos, um Garage Sale para vender, com preços especiais, vários itens de design de suas lojas, em ótimo estado, mas que não tinham reposição. O sucesso surpreendeu tanto que lojistas, amigos e clientes cobraram nova edição e o que começou pequeno não parou mais. A cada ano, a ação cresce, sempre mantendo peças de design. Nesta terça, o trio abre mais uma edição, que fica até o dia 26, no 4º andar do Mall do Verde Mar no Belvedere. São 1300m², com mais de 10 lojas participando com mobiliário, adornos, luminárias etc. O funcionamento é de terça a sexta, das 14h às 20h, e aos sábados, das 10h às 14h.

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Prêmio de Arquitetura e Decoração



O Caderno Feminino & Masculino deste jornal promove há cinco anos o Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores para eleger os melhores trabalhos da CasaCor Minas, a maior e mais importante mostra de decoração do estado. Na última quarta-feira, o júri se reuniu para definir os vencedores em oito categorias. Os jurados, escolhidos e convidados pela editora do caderno, visitam anonimamente a mostra e registram seus votos em uma cédula que é encaminhada para o jornal. Depois da apuração, eles se reúnem, conversam e definem o resultado final, caso ocorra algum empate, e também decidem qual ou quais profissionais receberão a Menção Honrosa. Os jurados da 5ª edição do prêmio são: as jornalistas Celina Aquino, Heloisa Aline e Isabela Teixeira da Costa; os arquitetos Ana Bahia e Porfírio Valadares; o designer Sérgio Stark; as designers de interiores Juliana Boechat e Patrícia Nicácio; e a estilista Liana Fernandes. Os vencedores serão conhecidos na terça-feira, 15, durante um brunch no Restaurante Agnes, na CasaCor Minas. O troféu deste ano tem como patrocinadora a ArcelorMittal, que produziu as peças. A criação foi do arquiteto Silvio Todeschi. Além do troféu, cada profissional receberá um certificado e o ambiente receberá uma placa de identificação como ganhador do prêmio, que será afixada na entrada do seu espaço.



Leilão

Para comemorar os 15 anos da Pé Palito, Claudia Dood faz um leilão vintage em parceria com a Leilão Design. Os lotes contemplam móveis, obras e objetos de diversos períodos e materialidades que

estão em exposição. Entre os nomes, Roberto Burle Marx, Claudio Tozzi, Concessa Colaço, Joaquim Tenreiro, Sergio Rodrigues, Jorge Zalszupin. A exposição fica aberta neste sábado, das 11h às 16h.

Bem-estar e educação



A professora e educadora Edna Roriz, que ficou famosa com seu cursinho que preparava alunos com excelência para o vestibular e há 30 anos abriu seu colégio, que também revolucionou na didática, dá mais uma virada e surpreende positivamente o mundo da educação. Ela “fechou” sua escola nos moldes antigos e acaba de inaugurar em Belo Horizonte a primeira unidade da escola de bem-estar do Brasil, a sétima do mundo. Até fevereiro, abrirá a segunda unidade. Em breve, este caderno vai publicar uma entrevista com Edna explicando a novidade, que traz mais foco, concentração e bem-estar para crianças e adolescentes que sofrem com TDAH, autismo e outros transtornos.



“REDESCOBRIR VOL. 2”



O dia 9 de setembro marcou os 49 anos de Maria Rita, uma das grandes intérpretes da música brasileira. Em uma fase especial da carreira, a cantora apresenta a turnê “Redescobrir Vol. 2”, que chega a Belo Horizonte no dia 18, às 21h30, na Arena Hall. A apresentação reforça a trajetória de Maria Rita, que acumula oito prêmios Latin Grammy, incluindo o de Artista Revelação, conquista inédita até hoje para uma cantora brasileira.



Feirinha Aproxima



A Feirinha Aproxima já tem data confirmada para sua edição de setembro. Será no dia 19, das 10h às 17h, no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto, reunindo gastronomia, pequenos produtores, empreendedores locais e programação para toda a família.

Por aí...

A elegante Erika Mares Guia inaugura mega espaço da CJ Mares no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Serão mais de quatro mil m² (no mezanino do mall) com grifes como Oscar de la Renta, Zimmermann, Victoria Beckham e Stella McCartney. Mas não é só isso: o projeto (em parceria com a JHSF) tem novo conceito que integra moda, joias, beleza, acessórios, livros, casa e gastronomia. A proposta é ir além da tradicional loja de departamentos, oferecendo curadoria e serviços personalizados. Com isso, a CJ Mares reforça seu posicionamento no segmento de luxo.

Aviso aos adeptos dos modismos culinários: o tal morango cravejado pode ser um risco para crianças. O fato é que o chocolate branco que cobre a fruta também camufla os cristais de caramelo endurecido que formam os tais “cravos”. Rígidos e pontiagudos, esses fragmentos podem provocar cortes na boca ou engasgo. Por isso, a guloseima deve ser consumida com cuidado pelos pequenos. O alerta é de uma mãe que passou aperto com o doce.

Os fashionistas de BH estão com agenda cheia até novembro. A saber: além do Barro Preto Fashion Day (próximos dias 18 e 19) e do Trend Now (21 a 24), ainda teremos as palestras do Trend Connection (24), no Sebrae. No dia seguinte, o Museu da Moda abre a exposição “Markito – Cintilações da Noite”, sobre o estilista mineiro de Uberaba que fez sucesso em Nova York. No dia 26, a Casa Fiat de Cultura faz visita guiada à exposição “Brazilcore: signos da brasilidade na moda”. Já em outubro, acontece o salão Minas Trend (20 a 22), acompanhado pelo Minas Showroom (18 a 22), e, em novembro, o desfile beneficente Minas Fashion Week / Outubro Rosa, no Mercado Origem.

Amigo da coluna que esteve em Salvador voltou encantado com a restauração de prédios históricos e subsequente uso utilitário. Caso do Palácio Rio Branco (ao lado do Elevador Lacerda), que abrigará hotel de luxo. Será o primeiro seis estrelas do Nordeste. Mas há de se dar o crédito dessa tendência ao hotel Fasano, pioneiro no assunto ao restaurar o antigo prédio do jornal A Tarde, na histórica Praça Castro Alves, há oito anos. Isso deu novo significado para a região.

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As dicas da mineira Amanda Lusant sobre expressão corporal e poses mais adequadas para as modelos serão replicadas no vai e vem da moda francesa, no fim do mês. Ela já está em Paris, onde treina as meninas que desfilarão o prêt-à-porter das grifes mais importantes. A turma adorou o

resultado obtido com seu trabalho na temporada passada.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.