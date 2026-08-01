

O Festival Sensacional se consolidou e volta ao Parque Ecológico da Pampulha levand arte para além dos palcos, dias 8 e 9, com Marina Sena, Gilberto Gil, BaianaSystem, Pabllo Vittar, Djonga, Gaby Amarantos, entre outros, e agora terá a participação de dois dos grandes projetos de arte de Minas Gerais: o Inhotim e a Festa da Luz. Entre um palco e outro, o público poderá conhecer instalações artísticas e participar de atividades educativas.

56 anos buffet Célia Soutto mayor



Animada, requintada e gostosa. Assim foi a festa oferecida pela família Soutto Mayor para comemorar os 56 anos do Buffet, no Palácio das Mangabeiras, na última terça-feira. Serviço impecável, comida deliciosa e muita novidade. Quem fez os agradecimentos foi o CEO do grupo, o jovem Bernardo, filho de Patrícia e Odilon Nicolau, que deixou a avó, Célia, fundadora do Buffet emocionada. Agora, é seguir rumo aos 60.

Estilista Izabelle Drulla odilon araújo/divulgação

Encontro de amigas





Cleinha Gontijo abriu seu ap na Serra para receber um grupo de amigas queridas. Encontro muito agradável que começou no meio da tarde e só terminou depois das 22h. Muitas risadas, papo em dia e buffet delicioso assinado pela Avellan. As filhas Christiana e Isabela ajudavam a anfitrionar.



Jantar musical



Lilian Furman está animada com seu jantar musical nesta quinta-feira, 6, a partir das 20h30, no restaurante do Automóvel Clube. Cardápio especial com entrada de creme de aspargo, prato principal Escalope de filé com pene parisiense ou Salmão com risoto de limão siciliano e de sobremesa Creme de papaia ou Tiramissu. Tudo regado com música ao vivo. Mais informações no (31) 999560708.

Cinquentou



O dinâmico Alexandre Birman chegou aos 50 anos. O empreendedor mineiro, responsável pela criação da Schutz, fundador da marca Alexandre Birman e CEO do Azzas 2154, celebra a nova década após uma trajetória que ajudou a consolidar algumas das marcas mais relevantes da moda brasileira e a construir o maior grupo do setor na América Latina. Receba o parabéns da coluna.

Mulheres no Agro



Alessandra Valente Mattar e a filha Anna levam seu projeto Diálogos Entre Gerações para a ExpoGenética (15 a 23), e promovem ali o 9º Encontro ABCZ Mulher. Será dia 20, em Uberaba e reunirá mulheres de diferentes gerações e áreas de atuação para discutir os desafios e as oportunidades que estão moldando o presente e o futuro do agronegócio brasileiro. Entre os nomes confirmados estão Lala Noleto, Mônica Hial, Gabi Menotti, Vera Arantes, Thricia Villela, Tici Villas Boas e a senadora e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina.

Por aí...

Os salões do Palácio da Liberdade resgataram o esplendor que merecem com o jantar de gala comemorativo dos 50 anos da Fiat em Minas. Com décor valorizando o ambiente, serviço de porcelana e prataria à altura. O ponto alto foi o menu criado pelo Buffet Celia Soutto Mayor para a ocasião. Impecável.

Além do café em grãos tipo exportação e os mais variados terroirs do produto no país, Minas vai expandindo também o sabor do seu cafezinho para o consumo final. Tudo por conta da rede de cafés gourmet Mr. Black – que está chegando aos 50 pontos de vendas. Tudo começou com um espaço no Shopping Cidade, criado pelo Christian Soares, em 2006. Sucesso.

Vira e mexe a gente comenta os indícios de ‘cifronização’ do futebol, a começar pela Fifa. Pois, agora, a coisa ficou bem clara com o presidente Gianni Infatini propondo a ‘privatização’ parcial da Copa do Mundo. Pior ainda: com empresa da qual ele seria um dos donos, junto com contraparentes do Trump. A grita foi geral, principalmente na Europa.

A chef Marina Leite, do restaurante Casulo, em Lapinha da Serra, está defendo a retomada da receita tradicional da canjica junina, feita com leite natural e adocicada com açúcar demerara. Ou seja, sem usar leite condensado industrializado, como se tornou usual agora. Diz que isso manterá a sua identidade mineira. Tem toda razão.

Em sua segunda edição realizada no Minascentro a Wine Show BH revelou que o vinho produzido por aqui está ganhando prestigio pela sua qualidade. Principalmente os desenvolvidos no sul do Estado e na serra da Mantiqueira. Outra novidade ali: a curiosidade em torno dos vinhos sem álcool, que está crescendo em todo o mundo e já alcança 20% do mercado.

Depois do baby boom dos anos 50, agora chegou a vez do baby moon. Comum entre os jovens casais, trata-se de uma longa viagem de relax após saber que estão grávidos. A ideia é curtir bastante a vida antes da chegada do bebê, porque a partir do nascimento a trabalheira é geral e acaba o shopping, o futebol, pedaladas de bikes semanais, e por aí afora. Salva o casamento no pós-parto.

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A expectativa negativa em relação à chegada do super El Nino teria pelo menos um ponto positivo para o nosso Cerrado. Consta que a seca prolongada poderá levar a uma segunda floração dos ipês, no final de setembro e inicio de outubro. Os mais sensíveis ao assunto são os amarelos. Os olhos agradecem tanta beleza.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.