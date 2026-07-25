Minas sempre importante



Minas é termômetro para quem quer lançar qualquer empreendimento, loja, marca ou produto. Isso todo mundo sabe. Deu certo aqui, dá certo nas outras praças. O melhor é ver que mesmo marcas consagradas reconhecem quando elas estão em alta por aqui. E foi isso que a equipe da Reserva fez na última terça-feira. A diretora da marca, Joana Bittencourt com seus pares das marcas infantil, acessórios e praia e o supervisor das lojas de Minas, Henrique Bastos, receberam um grupo seleto de convidados para um almoço no Hotel Fasano, para apresenta as novidades, mas, principalmente, ouvir

sobre o que falta e o que desejam ainda por aqui. Encontro elegante, exclusivo,

saboroso e muito agradável.

Arquiteta Flávia Roscoe Odilon aráujo/divulgação



Celebração



A família Soutto Mayor recebe, nesta terça-feira, 28, no Palácio das Mangabeiras, 120 pessoas – convidados especiais – para brindarem os 56 anos do Buffet. E nesta noite vão apresentar o planejamento do grupo para a grande celebração dos 60 anos da empresa, fundada pela matriarca Célia Soutto Mayor. Já fica aqui os parabéns da coluna e deste jornal do qual o buffet sempre foi grande parceiro.

Para dançar



Para alegria da turma 40+ a conhecida e querida produtora Tereka Araújo está de volta com sua Disco Teque, às sextas-feiras, agora em novo endereço, na Rua Leopoldina, 85, no Santo Antônio. Na play list só sucessos dos anos 70 e 80. A próxima edição, dia 31, será comandada pelos Djs Gui Henriques e Dri Wild. A partir das 21h, reservas pelo WhatsApp (31) 9997-06412.



Bis, a pedidos



Quando uma coisa é sucesso as pessoas pedem bis ou “tris”. A pedidos a Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas – que comemora 30 anos – retorna a BH, de 7 a 16 de agosto, no Minascentro. O melhor é que além das peças de inverno eles ampliaram o trabalho com couro e incluiram peças em tecidos planos, o que aumenta muito o leque de opções para meia estação e até mesmo para dias de calor. O melhor é que esta última edição terá descontos especiais.



Em São Paulo



A artista plástica mineira Rita Lessa, que dispensa comentários pela beleza de seu trabalho, estreia exposição no próximo sábado, na Almeida & Dale, em São Paulo, trazendo um conjunto de pinturas e esculturas que evocam criaturas híbridas, que se assemelham a monstros ou seres fantásticos, além de uma série de obras têxteis. A mostra poderá ser visitada até 12 de setembro. Uma ótima pedida para quem for à Sampa.

Festa Italiana



A charmosa Praça da Filarmônica recebe a próxima edição da Festa Italianíssima, dia 8, sábado, das 11h às 20h, com o melhor da culinária, música, dança folclórica e harmonizações de alto padrão. A programação conta com um menu diversificado de massas artesanais, pizzas tradicionais e antepastos, além de uma curadoria especial de vinhos selecionados para harmonizar com os pratos típicos e opções de cervejas artesanais. Shows ao vivo das bandas Jazzô e Off White. Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla. Mias informações pelo WhatsApp (31) 98875-0573.



FESTIVAL é sucesso



Quem está feliz da vida é o produtor cultural Paulo Rogério. No início do mês ele promoveu, em Ouro Preto, a 5ª edição do Festival Arte & Movimento e foi um grande sucesso. Logo no primeiro dia foram anunciados os vencedores do 1º Concurso Brasileiro de Azulejaria, promovido pela Palco Marketing Cultural, de Ouro Preto (MG), que teve como tema "Minha Cidade – História e Arquitetura". A vencedora foi Karine de Almeida Paula, de Viçosa; seguida por Renata Fonseca de Brito, do Rio de Janeiro (RJ); e Maria Osmila Maia Amaral, de João Pessoa (PB). Os trabalhos vencedores serão reproduzidos em azulejos pintados pelos profissionais da Saramenha Artes & Ofícios, além de receberem premiação em dinheiro, conforme a colocação.



Lima duBem



No próximo fim de semana, o Parque Cataguás será cenário da 1ª edição do Lima duBem, projeto que reúne espetáculos, oficinas, atividades culturais, esportivas e experiências de bem-estar para toda a família da Lima Produções Culturais, de Marcelo Carrusca, com concepção e curadoria de Marcelle Azzi.

Por aí...

A eleição de Guilherme Abrantes para a presidência da Fiemg sinaliza a conclusão de um ciclo importante na evolução da economia mineira. Começamos com mineração, depois veio a agricultura, em seguida a indústria de transformação e manufatureira e, agora, o fortalecimento da agroindústria. Ele é dono do laticínio Dona Formosa. A posse será em janeiro, substituindo Flávio Róscoe, atualmente licenciado.

As comemorações dos 50 anos da instalação da fábrica da Fiat em Betim tiveram vários eventos de alto nível e realizados em grande estilo. Uma pena que pouco se falou (até aqui) que a obra é fruto do esforço do então governador Rondon Pacheco, que, com seu prestigio, venceu a disputa com vários outros estados pela sua localização em Minas. Uma curiosidade: a presença de Gianni Agnelli, na inauguração ficou marcada pela sua elegância.

A União Brasileira da Advocacia Ambiental (UBAA) realizará, dia 8, na Faculdade de Direito da UFMG, o Seminário de Direito Ambiental Geográfico. O evento será coordenado pelo advogado Frederico Aburachid, diretor da UBAA e responsável pela organização da iniciativa. Especialistas debaterão os principais desafios jurídicos e ambientais da atualidade, fortalecendo a integração entre a academia e os profissionais do Direito Ambiental.

A Copa do Mundo acabou, mas os números do torneio continuam impressionando pelo seu gigantismo. Movimentou cerca de US$40 bilhões em termos globais, sendo metade nos EUA, e deixou nos cofres da Fifa cerca de US$ 9 bilhões. Não é à toa que já querem subir o número de países participantes de 48 para 64. 2030 continuam 48 países, e será em três continentes por cusa dos jogos comemorativos pelo centenário da Copa, que teve sua primeira edição no Uruguai. É a bola acelerada

pelo efeito cifrão.

O mais recente sucesso entre os neologismos da moda, é a expressão ‘curar sua dor’ no sentido de resolver o problema de algo ou alguém. Principalmente no jargão administrativo. Agora, as empresas não têm mais problemas, mas sim dores que precisam ser revolvidas. Com números e métodos. Não vale dipirona.

Uma alegria ver a Tereza Levindo Coelho, em plena forma, falando na TV sobre a coxinha de camarão e requeijão Catupiry, que ela inventou nos anos 70 e lançou no bistrô Doce Docê. E levou também a torta de nozes e o bombom de uva – outras de suas criações. Tudo está registrado em livro sobre o assunto escrito pelo embaixador Pedro Motta Pinto Coelho.

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Depois do tapete vermelho nos grandes eventos, agora os arredores das quadras de tênis viraram palco para o circo da moda. O assunto ganhou destaque com a tenista nipo-americana Naomi Osaka, que chega para jogar com altas produções fashion. Ficou famosa e foi até no baile do Met. É o vale tudo no

mundo da moda.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.