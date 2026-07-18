No próximo dia 29, às 19h, será lançado, no Colégio Santo Antônio, o Pacto pela Savassi – Por uma Savassi mais segura, humana, organizada e valorizada. Promovido pela AMOSAVASSI – Associação dos Moradores do bairro, o movimento nasce com o propósito de reunir o poder público, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a iniciativa privada e a sociedade civil em torno da construção de soluções permanentes para um dos maiores desafios das grandes cidades: a população em situação de rua e a requalificação dos espaços públicos. Trata-se de um movimento permanente de cooperação entre as instituições públicas e privadas, voltado à construção de políticas e ações integradas para melhor a região. A expectativa é reunir cerca de 250 convidados, entre moradores, autoridades, empresários, comerciantes, síndicos, lideranças comunitárias e organizações da sociedade civil. Fundamental a participação de todos.

Regina Teixeira da Costa, Lindolfo Paolielo, Lauro Diniz, Marcelo Solmucci e Hudson Navarro Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press

Sucesso



A comemoração dos 80 anos de Lindolfo Paolielo com o lançamento de seu livro,

semana passada na Parrila Savassi 158, foi um grande sucesso. A casa é enorme e ficou lotada com os amigos do jornalista que enfrentaram longa fila, mas não abriram mão de receber sua assinatura no livro. Quem não aproveitou muito a noite foi o próprio aniversariante que deve ter ficado com a mão doendo, começou a autografar às 19h e só parou depois das 22h. Música ao vivo animada, bate papo agradável, muitos reencontros, e o coquetel de petiscos e carnes da casa estava nota 10.

Consuelo Aguilar odilon aráujo/divulgação

Aniversário junino



Maria Elvira Sales fez aniversário, mas decidiu não fazer festa como nos anos anteriores e não convidou os amigos antecipadamente. Preparou um arraial junino na sua Casa dos Anjos e recebeu em open house. Quem ligou para dar os parabéns foi convidado para o happy hour junino. O que ela não contava era que as amigas já estavam organizando uma surpresa. Como é muito querida, um grande grupo chegou lá com bebidas e, pelo que entendi, já estava tudo mancomunado com a secretária da aniversariante, porque os comes juninos estavam em quantidade e tudo delicioso. Trio de forró. Muita animação, bate-papo agradável, discurso que não pode faltar, o encontro varou a madrugada.

Prêmio Reclame Aqui 2026



A marca mineira Vörr, de lifestyle premium inspirada pelo esporte, está entre as indicadas ao Prêmio Reclame Aqui 2026 na categoria Varejo. O reconhecimento acontece quando a empresa completa 10 anos e consolida um novo ciclo de expansão nacional, com presença em cerca de 200 multimarcas, crescimento do varejo físico e fortalecimento dos canais digitais. Fundada em Belo Horizonte, a Vörr aposta na construção de comunidade e na experiência do consumidor como pilares da marca. Deu certo, ganhou pelo atendimento e relacionamento com o cliente. outras deveriam seguir o exemplo.

Exposição



Pedro Varela abre hoje, na Galeria Murilo de Castro, sua primeira individual intitulada "Vertido" com pinturas inéditas que transformam memória e paisagem em ambientes de imersão. A exposição pode ser visitada até o dia 22 de agosto. O vernissage será das 11h às 14h, com entrada gratuita. Curadoria de Shannon Botelho. A galeria fica na Rua Saturno, 10, bairro Santa Lúcia. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h. Sábados, das 10h às 14h.

finanças para mulheres



A escola de finanças Financial Experts realizará no dia 11 de agosto o primeiro evento presencial exclusivo para mulheres sobre investimentos em Belo Horizonte, o Encontro D’Elas. A proposta e uma manhã de conteúdo prático, apresentando casos reais e conexão entre mulheres que desejam construir sua autonomia financeira. A especialista que falará e conduzirá toda essa manhã especial é Luciana Ballesteros, fundadora da Financial, que conta com o patrocínio da B3 - Bolsa do Brasil. A ideia é explicar de forma simples, para as mulheres, sobre investimento e mostrar que isso não é um bicho de set cabeças como muitas pensam. Afinal, é fundamental sabermos cuidar do nosso dinheiro. O Encontro será no auditório do Edifício Amadeus, às 9h. Mais informações no whatsApp (31) 99806-6676.

Poesia e gastronomia



Raquel Pedras é poeta e declamadora. Certa noite estava jantando no restaurante Cozinha Santo Antonio e resolveu ler, em voz alta, uma poesia de Adélia Prado. Tocou tão profundo nas pessoas que nasceu o projeto Quinta dos Bons Encontros. Ela circula entre as mesas da casa e pergunta aos clientes se querem ouvir um poema — para quem foi jantar e não necessariamente para ouvir poesia. Com o microfone aberto, o que acontece vai além da declamação. E muitos dos presentes decidem ler poesias também. Toda quinta, a partir das 19h. Parabéns.

Por aí...

O sotaque mineiro está dando seu ar da graça no sofisticado grupo Fasano, em grande estilo. Além do estimado Phillip Martins como RP do grupo hoteleiro e do grupo JHSF, o sommelier Eduardo Ferreira levou sua expertise para o sofisticado beach club do grupo na Sardenha (Itália), nessa temporada. O rapaz tem passagem por prestigiados restaurantes do Brasil e Europa.

A turma da moda já se movimenta para os lançamentos de verão 2026/2027 (na pronta entrega) para o atacado. Além das coleções já mostradas nos showrooms da cidade, em agosto acontece o BH-à-Porter reunindo várias grifes em salão de negócios. O local será o Mercure hotel da Savassi e a data marcada entre os dias 17 e 21.

Líder da produção agrícola em vários produtos, o Brasil vai conquistando até a produção do azeite de oliva. Nosso país acaba de confirmar seu recorde com 1,4 milhão de litros extraídos em 2025. Apenas um pequeno começo diante de produtores tradicionais como Portugal, que produz 174 milhões litros/ano.

Um dos pontos mais bacanas durante a mostra Modernos Eternos foi a palestra sobre A Arquitetura dos Bordados, feita pela pesquisadora Regina Massara. Há anos ela atua para a preservação dessa arte têxtil, por meio de cursos na Maria Arte e Ofício, que integra o Memorial do Bordado, no bairro Cruzeiro, em BH.

Depois de implantar o programa Liga para integrar as parceiras de vendas da Babita, o dinâmico André Soalheiro iniciou agora a Liga Cast. São entrevistas feitas por ele com revendedoras, contando suas histórias e estratégias junto à clientela em podcast. Um sucesso.

Amanhã tem o jogo da final de Copa do Mundo e vale citar algumas curiosidades do assunto, a saber: os jogadores vencedores receberão bônus de quase US$1 milhão cada um, uma camisa do goleiro Vozinha foi leiloada por R$ 65 mil (sem que ele a tenha usado) e um pedaço da grama do campo da final será vendida por US$ 2.200, já com moldura. Mas a melhor é que descobriram que o médico da seleção do Senegal é um ginecologista. Piada pronta.

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Após a morte recente do ex-emir do Catar, sheik Hamad bin Kalhifa Al Tani, as redes sociais registram fotos reveladoras da dedicação da sheika Mozah (uma das suas três esposas) ao marido. Os dois foram os grandes responsáveis pela modernização do país. Ele, inclusive, abdicou em favor do filho do casal (algo inédito no reino), o atual sheik Tamim Al Thani. Ela é grande amiga do Brasil e de alguns mineiros,

e já foi focalizada em matéria publicada aqui neste Caderno Feminino, com grande repercussão.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.