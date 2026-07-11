

Começa amanhã o Festival de Inverno de Sabará 2026 . Ótima pedida para quem está com as crianças de férias em casa, e não vai viajar. “Férias sem tela, a história contada ao vivo” é o tema que tem como propósito democratizar o acesso à cultura, descentralizando as atividades e levando apresentações para além do centro histórico. A programação transforma praças, quintais e espaços comunitários em palcos a céu aberto. Entrada gratuita. Amanhã, somingo, às 16h, tem o grupo Vinci Teatro Inventivo, com o espetáculo “Lá no Quintal” no quintal aberto do Rancho da Cultura, no bairro Pompéu. Mais informações e inscrições no Instagram @festivaldeinvernosabara.

Concerto



O pianista mineiro Mateus Fonseca, um jovem de apenas 25 anos, está no Brasil, mais precisamente em Belo Horizonte, onde apresentará um concerto, nesta quarta-feira, 15, às 20h30, no Teatro Sesiminas. Mateus é neto de Maria Ignez Coutinho e filho de Ana Paula Fonseca, e mora há anos na Suiça onde foi estudar piano e já está em seu segundo mestrado por lá. O concerto é de 40 músicas inéditas de um de seus professores, o suiço-brasileiro Renato de Aguiar, e já foi apresentado na Suiça, em Portugal, Belgica e Holanda. Imperdível.

Dia do Amigo



Dia 20, segunda-feira da próxima semana, será o dia do amigo. Ótima oportunidade de encontrar com pessoas queridas para brindar algo tão especial como a amizade.



Modernos Eternos



Ultimo fim de semana da mostra Modernos Eternos. Nos anos anteriores Josette Davis deu uma colher de chá e prorrogou a programação por mais uma semana, mas este ano não teve conversa, e amanhã, domingo, será mesmo o último dia. Hoje, sábado, o show da noite fica por conta da simpática Renata Araújo. Mulher de mil talentos – psicanalista, escritora, cantora e dançarina – Renata fechará a última noite em grande estilo. Quem quiser prestigiá-la deverá chegar cedo, porque os restaurantes não aceitam reservas após 18h.

Orquestra chinesa



Pela primeira vez a Orquestra Chinesa de Shanghai se apresenta no Brasil como parte integrante da programação oficial do Ano Cultural Brasil–China 2026. Concertos acontecerão no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, nos meses de julho e agosto. A orquestra vai apresentar o programa Cores da China e estará em BH dia 6 de agosto, no Palácio das Artes.

Família Renault



O pesquisador Stanley Savoretti de Souza realizou pesquisa sobre a família Renault em Minas, que registra nomes ilustres de intelectuais, políticos e mais. Um exemplar da obra foi entregue pelo autor à Christiana Noronha Renault de Almeida, atual primeira-dama de Minas. O primeiro Renault pisou em Minas no século 19, vindo da região de Lorena, na França. Segundo o pesquisador, essa ‘Coletânea sobre Pierre Victor Renault’ destaca a genealogia como instrumento de história e identidade. Ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico de MG e da Asbrap (Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia).



Dia do Rock



Nesta segunda, 13, é comemorado o Dia Mundial do Rock. O Porks Praça Tiradentes preparou uma maratona imperdível para os amantes do estilo musical e de uma boa cerveja artesanal. Serão 13 horas seguidas de programação dedicada ao rock 'n' roll, com promoção exclusiva. A trilha sonora do dia será comandada por uma playlist especial, selecionada a dedo com os maiores clássicos e vertentes do rock, garantindo a energia lá no alto do primeiro ao último minuto.



Circuito



Amanhã tem corrida em BH completando mais uma etapa do Circuito das Estações. Com percursos de 5km, 10km e 15km, o evento atrai desde iniciantes a atletas experientes, e está completando 20 anos. Largada às 7h, da Praça da Pampulha.

Por aí...

Um grupo de cariocas aficionados por música clássica saiu encantado com a Sala Minas Gerais após exibição da nossa filarmônica. Elogiaram a perfeição técnica do projeto, a educação da plateia e o alto nível do concerto. Destaque para o piano do Cristian Budu (considerado o novo Nelson Freire) e o final ao som de Tchaikovsky. A turma faz giros musicais por todo o mundo.

Os festivais itinerantes de prateleira (ou Festival Turnkey) são o novo sucesso entre promotores de eventos. Trata-se da organização de um projeto de feiras e similares (temáticas) vendido como serviço padronizado para vários clientes, principalmente prefeituras. Pode ser de pastel, música, gastronomia ou tudo junto. Atualmente, sob o nome Festival de Inverno, essa ideia de terceirização de eventos está bombando na grande BH. A lógica é simples: otimiza custos de infraestrutura, expande as experiências intrarregionais e atrai novos turistas para a cidade-sede.

Sempre animada, Lili Varella está comemorando os 40 anos do Drosóphila, bar que fez história na cidade quando espaços descolados surgiram nos galpões do Arrudas. Ela foi pioneira. Depois, levou o assunto para São Paulo com sucesso. A turma daqui comemora em grande estilo.

Os apaixonados por carros se lembram dos antigos carros pintados em duas cores diferentes, então chamado de ‘saia e blusa’. Pois esse estilo está de volta, só que com o nome ‘estilo vuitton’ – obviamente remetendo à grife Louis Vuitton. Detalhe: os tons devem ser bem vivos e chamativos.

Uma das campanhas sociais mais justas em curso na cidade é que inspeciona, sistematicamente, os asilos para idosos. O que os fiscais tem encontrado nessas casas de repousos é triste e preocupante. Mas as visitas surpresa dadas por eles nos estabelecimentos, têm colocado os seus gestores na linha. Finalmente, algo feito em prol dos idosos desamparados.

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A cereja do bolo da ‘americanização’ gradual do futebol, será o show de encerramento do torneio (dia 19) com muitos artistas e ao estilo dos jogos do Super Bowl. O interesse dos EUA pelo assunto começou quando perceberam que gerava bilhões de dólares na Europa, África e Latino América. Seguiram pressões de todos os lados, e a FIFA ajustou-se à nova realidade. Mas entre os torcedores norte-americanos, o gosto pelos gramados ainda não pegou.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.