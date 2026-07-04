Aniversário com autógrafo



O jornalista, escritor, cronista e consultor de comunicação Lindolfo Paoliello completa 80 anos e a Editora Del Rey vai comemorar a data durante lançamento do novo livro de Linfolfo, A Guerra de cada um, nesta quinta-feira, 9, às 18h30, no Parrila Savassi, com música ao vivo. Lindolfo começou no jornalismo aqui no Estado de Minas, como repórter e depois virou crônista, assinando uma coluna por 15 anos. Seu primeiro livro foi em 1981, intitulado A Rebelião Das Mal-amadas, e depois vieram vários outros, todos um sucesso.

Nathália Mariana odilon aráujo/divulgação

Aventura de amigas



Nada como ter amigas e aproveitar bons momentos com elas. E é exatamente isso que um grupo animado aqui de BH está fazendo nesse fim de semana. Saíram ontem, de Belo Horizonte, de trem, rumo a Governador Valadares e retornam amanhã, domingo. O bate-volta tem um motivo, serão recebidas para um almoço, hoje, sábado, pelo empresário Odilon Ferreira Matos, em sua fazenda. Quem fez a decoração e detalhamento do espaço foi a dupla Juliana Boechat e Patrícia Nicácio. Juliana é natural da cidade e é a guia do grupo nessa aventura que também prevê subida ao pico do Ibituruna. No grupo estão: Babi Vasconcelos, Andrea Dayrell, Regina Teixeira da Costa, Valéria Junqueira, Mirele Castro Veado, Adriana Vasconcelos, Vera Comini, Vania Myrrah, Maria Antônia Calmon, Laís Albergaria, Carla Calvo e Naty Vasconcelos.

Quarta Parede



Será inaugurado hoje, das 11h às 15h, o novo espaço dedicado à criação, experimentação e encontro entre diferentes linguagens artísticas. O Quarta Parede Estúdio Criativo, idealizado e fundado por Ana Teresa Borges e sua filha Luisa Borges, abre as portas na Savassi, com a inauguração da galeria e uma programação especial de exposições, reunindo artistas de diferentes territórios e trajetórias. O artista residente inaugural será Petchó Silveira, de Belém (PA), e o espaço também recebe a artista belo-horizontina Mel La del Barrio, além de apresentar trabalhos do artista visual ítalo-brasileiro FIVo, Bruna Flores e peças de artesanato do Vale do Jequitinhonha.



Solidariedade animal



Uma fêmea adulta de bugio-preto (Alouatta caraya), primata ameaçada de extinção, ganhou um novo lar no Paraná após ser transportada gratuitamente pelo programa Avião Solidário, da Latam. O animal, de seis anos de idade, foi apreendido no Rio de Janeiro pela Polícia Federal quando foi identificado como sendo de origem ilegal e encaminhado ao Centro de Primatologia do Estado do Rio de Janeiro, onde recebeu cuidados especializados. Agora, a fêmea passa a integrar um grupo social já estabelecido de sua espécie, no Zoológico de Cascavel (PR), em um ambiente adequado para seu bem-estar e para os esforços de conservação da espécie. Muito bom, e não desgastou tanto o animal, se tivesse ido de transporte terrestre fficaria 18 horas na estrada.



Barbie



Gosto muito da Barbie e guardei minhas bonecas para minha filha. A Mattel acaba de lançar o modelo colecionável Barbie Signature Miley Cyrus, em homenagem à carreira da cantora, compositora e atriz vencedora do Grammy, que tem mais de 30 milhões de álbuns vendidos e sucessos como "Party in the U.S.A.", "Wrecking Ball" e "Flowers". A boneca foi inspirada no visual do videoclipe de "Golden Burning Sun".



TROFÉU VILA RICA



O longa-metragem "Irritante Prodígio", dirigido por Luiza Lindner, foi o vencedor do Troféu Vila Rica da mostra competitiva Arquivos em Questão da 21ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto. O prêmio foi anunciado na última terça, 30, durante a cerimônia de encerramento da mostra. O juri era composto pela documentarista e professora Anita Leandro, pela professora e pesquisadora Gabriela Lima Gomes e pelo professor e pesquisador João Luiz Vieira.

Por ai...

Ao saudar o governador Mateus Simões na sua posse como presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico, o ex-governador Eduardo Azeredo fez um apelo para o retorno da Secretaria de Cultura à sua forma original, quando criada pelo governador Tancredo Neves. No ensejo, citou os membros da entidade que ocuparam aquela pasta – como Antônio Anastasia, Angela Gutierrez, Angelo Oswaldo e Amilcar Martins. Com essa cerimônia, foi mantida a tradição do governador em exercício ocupar a presidência honorária do IHGMG.

O galerista Bruno Reis inaugurou a sala Especial ‘Eduardo Sued 101 anos – A Plasticidade das Linhas Líricas’ homenageando um dos pioneiros na arte construtivista brasileira e remanescente da velha guarda. O artista está ali representado com 13 obras catalogadas e analisadas por ele e certificadas pela Beth Sued. É uma oportunidade de visitar um acervo rico desse remanescente da arte brasileira. A galeria fica na Savassi e a exposição segue até 10 de julho.

Um dos momentos mais tocantes na entrega do prêmio Mérito da Moda (criado pela Frente Mineira da Moda) foi a homenagem à marca Marcel Philippe (criada em 1968), oportunidade em que também foi destacado o papel de seu criador, o saudoso Michel Aburachid, em prol da moda mineira. A família foi representada pela Sonia Aburachid e seus filhos Marcelo, Leonardo e Frederico. Merecido.

Depois das vias de ciclistas em locais inadequados, agora a prefeitura está retirando as bancas de revistas abandonadas pelos donos. Estima-se que são cerca de

20% das 500 e poucas existentes. Viraram pontos da malandragem, outdoors irregulares – ou coisa pior.

O terrível episódio de um louco no interior mineiro andando com um facão e matando inocentes, ilustra bem o alto risco que correm os cidadãos de bem com os surtados agressivos livres e soltos pelas ruas. Difícil passar um dia sem encontrar alguém assim assustando a população. Protegidos pela legislação antimanicômios, continuarão por aí à solta.

Com a falta de assunto nos bate-papos pré-jogos da Copa os comentaristas na TV criam ranking para tudo. Tudo começou com os gols do Messi. Não será surpresa se apontarem o jogador que primeiro jogou em grama sintética nesses torneios ou que bebeu mais água nos intervalos para hidratação e até quem apareceu mais nos telões dos estádios. É muita abobrinha esportiva.

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A turma da moda já está ligada em Paris, onde os desfiles de alta-costura acontecem nessa semana. Como sempre, algumas grifes pulam o calendário e novos nomes tentam entrar nesse nicho do luxo. A grande expectativa é em torno do indiano Manish Malhotra, que já começa atendendo clientes poderosas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.