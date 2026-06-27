

A 6ª edição do Marte Festival será nos dias 24 e 25 de julho, em Ouro Preto, conectando música, arte e tecnologia em diálogo com o patrimônio histórico e os debates contemporâneos. O tema deste ano é “O Futuro é Ancestral — e vem do Sul Global”, conceito que orienta toda a curadoria artística do festival.

Mariana Casagrande Odilon Araújo/divulgação

Modernos Eternos



Neste fim de semana a mostra Modernos Eternos está com uma programação cultural variada. Hoje, tem oficina de arte têxtil, apresentação da Orquestra Ânima Som, Mata Rasteira e do DJ João Elias. Amanhã, será a vez do DJ Ronan Rossato, do grupo Choro de Minas e da cantora Thais Moreira.



Cerâmica



Já estão abertas as inscrições para a terceira edição do Curso de Cerâmica

Miguel Burnier, iniciativa gratuita que promove os saberes tradicionais no distrito, em Ouro Preto. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de julho. As aulas começam em 2 de julho e seguem até 18 de setembro, sempre às quintas-feiras, das 18h às 21h, no Centro de Convivência Nossa Casa. Mais informações pelo telefone (61) 98337-0740.

Malhas de Tricô Sul de Minas



Para aquecer a temporada de inverno, a tradicional Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas retorna ao Minascentro de 3 a 12 de julho, em sua 69º edição, com o melhor de lã, tricô, couro e tecido plano das cidades de Jacutinga e Monte Sião. A expectativa da organização é atrair um público de aproximadamente 60 mil visitantes ao longo dos dez dias. Esta edição lança o alto inverno para os públicos feminino, masculino e infantil. Uma das novidades é um estande de decoração, com peças produzidas em malhas de tricô.



Festa do Chapéu



Iorane Rabello está organizando com as amigas uma festa do chapéu. O encontro não é aberto ao público, apenas para o grupo de casais amigos, que não é pequeno. Nem preciso falar que será muito animada, e, com certeza, divertida porque a proposta é que cada convidado use um chapéu -- o mais original que a cabeça puder inventar. E o melhor de tudo: será beneficente. Os convidados estão comprando o convite e a verba arrecadada será usada para aquisição de um Clarone para a Orquestra Jovem Ecoar. Essa ideia merece muitos aplausos!



Verão europeu



Com o forte calor que se abateu sobre a Europa, Carol Rabello lançou, na última quinta-feira, na sua loja Iorane de Lourdes, a coleção verão europeu da marca. Está um deslumbre.

Almoço animado



Fátima Diniz Couto reuniu as amigas mais próximas para um almoço, no dia do seu aniversário, no restaurante Zucco, no Diamond Mall. Encontro dos mais agradáveis, oportunidade de matar saudade de pessoas que há muito tempo não encontrava. Bate papo que se estendeu até o fim da tarde. Comida gostosa, e muitos risos. Destaque para o lindo presente que Ana Gontijo, mulher de Alair Neto, preparou para a aniversariante com a fotógrafa Márcia Charnizon: porta-retratos com belas fotos de Fátima e Alair, e sobre cada um deles, uma organza com estampa dos olhos de Fátima. Lindo trabalho.

Por aí...

Com uma bela exposição de fotos da artista Mariangela Chiari, foi inaugurada a galeria de arte e leilões Giovenzzo, que fica na Savassi.

As imagens expostas ressaltam momentos importantes da carreira da fotógrafa, sob o título de ‘Diálogos Visuais’. Revelam as variadas técnicas que utiliza em seu trabalho. O novo point das artes é conduzido por

Renato Rezende Guimaraes.

Em solenidade realizada na Academia Brasileira de Letras, no Rio, o jornalista e escritor Rogério Faria Tavares recebeu a Medalha Raquel de Queiroz, em comemoração dos 120 anos daquela instituição. Um reconhecimento pelo seu trabalho em prol da cultura. Ele é membro da Academia Mineira de Letras há 10 anos e atual presidente emérito. Seu último livro é uma obra magnífica sobre o grande

Afonso Arino de Mello Franco.

Na overdose de Copa do Mundo nos canais de TV, um dos pontos mais interessantes é o papel das comentaristas femininas durante os jogos. Enquanto os marmanjos, inclusive veteranos, se perdem em comentários longos e vazios, elas são objetivas, esbanjam conhecimento técnico e agradam mais. Pontos para as mulheres.

O mais novo e surpreendente lançamento de óculos não veio de nenhuma grife de moda, mas sim da poderosa Meta. O novo mimo high-tech pode captar e enviar imagens do seu entorno, escutar e fazer tradução simultânea no ouvido do usuário, além de oferecer música, informes e mais. E custa menos do que os similares do mercado.

O projeto Avenida Cultural promete valorizar os pontos artísticos importantes da av. Afonso Pena. Além do Cine Theatro Brasil, Palácio das Artes e Praça do Papa, o propósito é tornar mais conhecidas obras como a escultura concretista da Mary Vieira (na Praça da Rodoviária), a Igreja São José, o Museu dos Brinquedos, o Edifício Acaiaca e mais. A ideia é criar um circuito cultural, quase uma extensão do Circuito da Liberdade.

O conceito que transformou acessórios de grifes mundiais em alto investimento, alcançou uma direção inesperada. Como ouro está muito caro, os colecionadores de relógios masculinos vintage feitos com ouro maciço, estão preferindo derretê-los e vender o metal no peso. Lucram mais do que ganhariam comercializando apenas como objetos de grifes prestigiosas. É o refluxo do luxo. Ou da falta de conhecimento do valor histórico da peça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um alerta para quem gosta de comprar cosméticos e perfumes com fragrâncias ou formulas similares às marcas originais: estão provocando alergias sérias. Os órgãos de fiscalização sanitária entraram na briga após registros de casos fatais. Pior ainda é a falsificação (local ou do Paraguai) das

marcas – aí o risco é ainda maior.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.