Casamento em Tiradentes



Foi na Pousada Villa Chafariz o casamento de Luiza Oliveira e Pedro Henrique Fialho, ela, filha de Edilene e Gilberto e ele, de Fátima e Pedro Augusto. O casal se casou no civil e no religioso ano passado, só com a família direta dos dois, e escolheu fazer uma cerimônia com um celebrante e a grande festa na cidade histórica, há duas semanas. Luiza e Pedro são tão simpáticos, bonitos e alegres que contagiaram a todos, e o fim de semana foi todo nesta vibe. O pré-wedding na sexta-feira reuniu mais e 170 pessoas que vararam a madruga no restaurante, com música ao vivo. Os avós da noiva estavam completando 61 anos de casado e receberam homenagem, parabéns e dançaram bastante, deixando muitos jovens no chinelo. O casamento foi na tarde de sábado, com muita animação. O DJ Lauro Malloy arrasou e teve banda de axé do Rio. O Club do Chef, sob a batuta de Idel Yarochewsky, estava impecável com destaque para a mesa de sobremesas. Docinhos de uma confeiteira local – lindos e muito gostosos. Só não varou a madrugada porque na cidade as festas tem que terminar a meia-noite por causa das demais pousadas e descanso merecido dos moradores.

Raphael Fialho, Bárbara Venuto e o DJ Lucas Malloy Divulgação



Desfile beneficente

Será na próxima quarta-feira, dia 10, às 19h, no Automóvel Clube de Minas Gerais, a segunda edição do Desfile Solidário da Associação Mineira de Reabilitação. O evento é promovido pelo Corpo de Voluntários da AMR e unirá moda sustentável, solidariedade. A entrada será mediante a doação de 2 kg de arroz ou feijão. Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias das crianças e adolescentes atendidos pela instituição. Na passarela peças femininas do brechó da AMR, disponível para venda. As modelos serão voluntárias da instituição, reforçando o caráter solidário da iniciativa. Toda a renda arrecadada será revertida para os projetos da AMR. Além da experiência de moda, o público contará com a participação de um DJ que animará o evento.

55 PITACOS DE GERO

Gero Fasano, fundador e nome por trás do Grupo Fasano, lança, nesta terça-feira, no Fasano Belo Horizonte, seu livro o livro “55 Pitacos de Gero Fasano”, pela editora DBA. Com prefácio de Diogo Mainardi e ilustrações de Marcelo Cipis, a obra reúne as opiniões gastronômicas e outras mais de um dos maiores restaurateurs do Brasil. O lançamento será apenas para convidados, a partir das 18h. O título já diz tudo e, ao mesmo tempo, não entrega nada. São 55 afirmações curtas, diretas e sem apologia, sobre gastronomia, restaurantes, hotéis e o mundo que orbita essa indústria. Algumas podem incomodar. Todas têm endereço. Com seu bom humor e irreverência, Gero Fasano comenta alguns modismos que considera incompreensíveis. Alguns deles: questiona o fato de todo cozinheiro agora ser chamado de chef, critica os rankings de restaurantes, a má utilização do termo experiência – lembrando que o cliente vai a um restaurante para comer bem e não para ter uma ‘experiência’, e um que considero soberbo “Chef que grita, urra e humilha seus cozinheiros deveria procurar outra profissão ou um bom terapeuta.” Tem total razão.

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Isabella e Adriane Vieira Divulgação

POR AÍ...

l Pelo que tudo indica, as artes salvarão a Savassi. Explicando: quase metade das galerias de arte e espaços expositivos da cidade (cerca de 20) está instalada na região e arredores. E outras estão chegando. Um florescimento que também indica o vigor do segmento na Capital, uma ótima notícia. Para se ter uma ideia do assunto, uma galeria média com bons artistas nas paredes pode movimentar até R$ 10 milhões/ano.

Ainda falando sobre paulistas: o Zeco Auriemo (JHSF) levou para o interior de São Paulo o refinamento do shopping Cidade Jardim, inaugurando o CJ Village Boa Vista, na cidade de Porto Feliz, a 100 km da capital. Tudo em grande estilo. Tem até espaço da Louis Vuitton com a nova coleção cruise. Um projeto incrível.

Quem viu, ficou boquiaberto com a configuração do avião que levou a seleção brasileira aos EUA, com todas as cadeiras no padrão de primeira classe. Um luxo. Em contrapartida, o tal caban (mix de casaco + blazer) para vestir os craques na viagem não ficou bom. Confeccionado em tecido leve, as golas e lapelas ficaram molengas, os ombros caídos e o cinza-azulado sem graça. Faltou estilo.

O episódio envolvendo o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, sendo criticado por participar de jantar de um milhão de dólares, em Nova York, lembrou o caso de uma milionária brasileira que, na década de 1970, ofereceu um jantar para 10 amigos no Maxim’s, na época o restaurante mais chique de Paris. A conta ficou em US$112 mil. Pagou sem pestanejar. Com a inflação, hoje seriam US$700 mil.

A feira Minas Circular será realizada entre os dias 12 e 14 de junho, no Espaço CentoeQuatro, em BH. O evento reúne cerca de 40 expositores ligados aos setores de moda sustentável, design, reciclagem criativa e empreendedorismo social. Além disso haverá palestras e rodas de conversa sobre economia circular, ESG e consumo consciente. A proposta é conectar pequenos produtores, startups e marcas que trabalham com upycling. A produção é de Rodrigo Cezário.

A miséria cultural: recente pesquisa indicou que entre os componentes das classes C e D apenas 17% tem acesso ao cinema e 10% ao teatro. Apesar das leis de incentivos, o preço do ingresso ainda é muito alto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.