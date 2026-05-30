A empresa Giselle Decorações completa 40 anos de fundação





Quem está comemorando, com toda razão, e ganhando muitos parabéns é Giselle Lopes e o marido Marco Antônio Guimarães. A sua empresa Giselle Decorações completou 40 anos de fundação com presença forte no mercado e destaque de sucesso pela parceira multinacional Hunter Douglas. Para celebrar a data o casal recebeu arquitetos, decoradores e fornecedores para um requintado almoço no Instituto Ivo Faria. Durante a agradável tarde eles relembraram, ao lado dos filhos Eduarda e Rafael, a trajetória da empresa e homenagearam alguns pofissionais.

Moda e arquitetura



Liliane Rebehy lançou o último drop da coleção de inverno da sua Coven durante coquetel, seguido de bate papo sobre moda e arquitetura, que contou com a participação de Liliane, Juliana Vasconcellos – inspiradora da coleção – , de Suzana Bastos e Marcelo Alvarenga, da Alva Design, com mediação de Cláudio Carneiro. Tudo organizado e comandado pelo simpático e competente Otávio Campos e apoio e Júnia Nocchi.

Bodas de ouro



Babi e Fernando Vasconcelos embarcaram na última quarta-feira para a Itália, com toda a família. Fora comemorar sua Bodas de Ouro durante um tour pelo país.

MODERNOS ETERNOS BH



A 11ª edição da Modernos Eternos BH abre no próximo dia 16 e segue para visitação até 12 de julho. Este ano o local escolhido foi a Escola Estadual Pedro II, na Av. Professor Alfredo Balena, 523, Centro. A mostra celebra o centenário do edifício e contará com cerca de 40 ambientes assinados por profissionais da arquitetura, design e paisagismo. Entre eles estão Ana Lucia Rodarte, Anamaria Diniz, Angélica Araújo, Beatriz Siqueira, Cassio Gontijo, Cícera Gontijo, Fernanda Abras, Joana Hardy, Laura Carvalho, Luiza Janot, Márcia Carvalhaes, Zilda Santiago, e alunas da UNA mentoradas por Juliana Stark. A Ala Gourmet ficará distribuída pelos pátios internos da escola e reunirá diferentes experiências gastronômicas. O chef Jorge Ferreira comandará um dos espaços com o Olivia Contemporâneo. Já os chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães (Gui e Gabi), assinam outra operação com o Parallel, e a drinkeria, com o Bar Vértice. A mostra também contará com cafeteria assinada pela Du Pain, instalada em um dos salões nobres da entrada. Os espaços funcionarão por ordem de chegada, sem reservas.

Festas juninas em BH



Junho chega com frio e com festa junina. A primeira é hoje, das 10h às 22h, com entrada gratuita. Será a primeira edição do Arraiá Aproxima que leva cardápio junino ao Mercado Distrital do Cruzeiro. Muitas comidas típicas, chefs, restaurantes, quitandas, doces, quentão, samba, viola, sertanejo, DJs e programação para crianças. Tudo sob a batuta do chef Eduardo Maya.

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Outra que promete ser muito boa será o Arraiá de Inverno que vai aquecer a linda Praça da Filarmônica, no dia 6 de junho, sábado, na Rua Tenente Brito Melo, 1090, das 14h às 22h, prometendo unir o aconchego e a elegância do inverno com a alegria contagiante das festas juninas. Muita comida típica, caldos e música prometem agitar e aquecer a tarde e a noite.

Zilda Santiago, Andrea Ker Bacha, Germana Mendes e Christine Boerger Isabela Teixeira da Costa/ EM/ D.A Press

Almoço especial



A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE-MG) promove, nesta segunda-feira, almoço-palestra com o vice-presidente da Fiemg, Emir Cadar Filho, que falará sobre “Equilíbrio: conciliando família e trabalho. Cuidando da fé e da saúde”. Esta é mais uma edição do seu tradicional almoço. O encontro será às 12 horas, na sede da Fiemg, e vai reunir empresários e lideranças da capital mineira. O engenheiro civil e empresário Emir Cadar Filho está à frente da Cadar Engenharia e tem atuação destacada na Fiemg. As vagas são limitadas, inscrições pelo e-mail adceminas@adcemg.org.br ou pelos telefones (31) 3281-0710 e (31) 98988-3079.

POR AI...

•Quem estava em Tiradentes, no último final de semana era a empresária Angela Gutierrez. Ela foi participar da Semana de Museus, e fez palestra no belo Museu de Sant'Ana, criado por ela.

• O trabalho em audiovisual e mídia externa foi um dos destaques entre os assuntos debatidos na recente reunião da Câmara da Industria de Comunicação da Fiemg. Na ocasião, o presidente do colegiado, Rodrigo da Silva Fernandes, lembrou, inclusive, a realização do Escada Summit, que será realizado em São Lourenço (sul de Minas) com profissionais da área. Um esforço para incentivar a descentralização na produção do setor. Também foram destacados ali os relevantes serviços das agências de publicidade como geradores de riqueza no país – quase R$6 bilhões em 2025.

•O florescente negócio das artes plásticas na capital vai ganhar um novo espaço nesse mês de junho. É a Giovenzzo Galeria de Arte e Leilões, que se instala em casarão da Savassi com propósito de valorizar talentos que merecem uma boa vitrine. À frente do assunto, Renato Rezende Guimarães, que além de galerista é também leiloeiro oficial.

•Pouca gente sabe, mas a enfraquecida e supérflua editora de moda retratada no O Diabo Veste Prada, tem uma antagonista na vida real. É a americana Robin Givhan, que por anos trabalhou no Washington Post e foi a única jornalista de moda a ganhar o prêmio Pulitzer – o maior da categoria. Na semana passada ela esteve no Brasil, para evento no Rio. Discretamente.

• A turma da decoração está em franco movimento com as feiras do setor em agosto próximo. Na CasaCor o circuito das artes terá presenças bacanas, entre elas a galeria Espaço Marte, comandado por Isadora Bahia que levará obras importantes para o evento.

• Os produtores de vinhos nacionais estão apavorados com o futuro do setor. A saber: ao mesmo tempo em que o governo francês decretou o descarte das videiras de pequenas vinícolas e venda imediata da sua produção, o Mercosul abre as portas para eles chegarem aqui sem taxas. É a chamada ressaca perfeita.

• O artista Eymard Brandão lançou o livro Da Pedro ao Pó, durante manhã de autógrafos na Lemos de Sá Galeria de Arte, no Mangabeiras. A obra dialoga com sua pesquisa visual em resíduos minerais, ferrugem, metais e matérias orgânicas. Ali a pedra surge como símbolo de memória e origem, enquanto o pó representa passagem do tempo e renovação dos ciclos naturais.

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• Há poucos dias da Copa do Mundo, o assunto ainda não conseguiu seduzir o brasileiro. Pesquisa recente, mostra que 65% dos torcedores assistirão os jogos mais por uma questão de hábito do que por entusiasmo. Paradoxalmente, a grande maioria (85%) continua a apoiar nossos craques.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.