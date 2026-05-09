Casamento intimista

Peônia Guimarães e Carlos Mário Velloso Filho se casaram, na última semana, em uma cerimônia intimista para família e amigos, no espaço La Victoria. A noiva usou um vestido assinado por Narciso Rodriguez e os celebrantes foram a irmã de Peônia, Helusa Guimarães, e o marido, Flávio Bicalho. O casal surpreendeu os convidados performando o tango “Por una cabeza” e está em lua de mel em St.Barth, no Caribe.



Peônia Guimarães e Carlos Mário Velloso Filho Bárbara Dutra/Divulgação

Estiveram presentes os pais dos noivos, Célia Guimarães, Carlos Mário Velloso e Mariângela, e três dos quatro filhos de Carlos Mário: João Carlos Velloso com a mulher, Ana Beatriz; Fernanda Velloso, grávida de uma menininha, que veio de Paris, acompanhada do marido Clement, especialmente para a ocasião, além do caçula Daniel Velloso.

Para complementar, as filhas de Peônia também estavam lá para prestigiá-la: Ana Laura, diretamente de Londres, e Ana Clara, de São Paulo.



Semana de lançamento



Com mais de 80 anos de história, a Lider apresenta, na próxima semana, em Belo Horizonte, a sua nova coleção, “Pausa”. Os lançamentos priorizam conforto e bem-estar, propondo um convite para desacelerar e se permitir viver momentos de descanso. Entre as novidades, estão a cadeira Uçá, assinada pela designer Larissa Catossi, que se inspirou no caranguejo-uçá, e o sofá Olivo, desenvolvido pelo escritório FGMF. Serão dois encontros, exclusivos para convidados, nos dias 12 e 13, próximas terça e quarta, na loja do Bairro Sion. Um dos destaques do menu do almoço, que será assinado pelo chef Leo Paixão, é o filhote na brasa com beurre blanc de tucupi, mandioca ao murro, maçã-verde e salsão.

Brinde à saúde



Lilian Furman marcou para o dia 14, próxima quinta-feira, seu tradicional jantar mensal, que desde fevereiro estava suspenso. O motivo: uma queda que resultou em um braço quebrado, necessitando de cirurgia. Depois de mais de dois meses de “molho”, ela retorna para celebrar a sua saúde e convoca os amigos para estarem com ela nesta data tão importante. O jantar será no Automóvel Clube, a partir das 20h30. Como sempre, bufê completo, com couvert, entrada, duas opções de prato principal e de sobremesa, e música ao vivo.

Impacto social



Com o objetivo de angariar recursos para os projetos sociais sob sua responsabilidade, o Circuito Proação 2026 promove uma ação, no dia 20, com participação de 10 marcas autorais. As vendas das peças criadas pela Almacor, Anna Barroso, Arte Sacra, Denise Valadares, FFashion, Kazy Sport, Manoel Bernardes, Patricia Motta, Plural e Zak serão destinadas à instituição.



Passarela no Ceará



O DFB Festival 2026 – anteriormente conhecido como Dragão Fashion Week – será de 9 a 12 de junho, na Praia de Iracema, em Fortaleza. A Almacor, que está ligada ao Nordestesse, hub criativo da jornalista Daniela Falcão, será a única marca mineira a desfilar no evento cearense, um dos maiores encontros de moda autoral e cultural do país.

Copa do Mundo



As empresas de moda já começaram a criar cápsulas em torno da Copa do Mundo. A PatBo, que tem sede em Uberlândia, lançou uma coleção com 13 itens detalhados com bordados e aplicações. As peças fazem alusão também às datas em que o Brasil conquistou o campeonato mundial de futebol.



Vida e espiritualidade



O Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Praça da Assembleia, convida para palestra da jornalista e escritora Leila Ferreira. Será nesta terça, dia 12, às 20h. O encontro faz parte da programação especial do mês da Padroeira e terá como tema “Quanto vida cabe dentro de uma vida?”. A iniciativa é da Pastoral do Empreendedor Católico, vinculada à Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa de Minas Gerais (ADCE-MG). Para participar, pede-se doação de ingredientes que serão usados nas barraquinhas de caldos da Festa da Padroeira. Mais informações pelos telefones (31) 99827-3562 e (31) 98746-1082.



POR AI...

• Foi pra lá de movimentado o café da manhã que Josette Davis promoveu na Casa Cortez de Paula (uma belíssima residência com arquitetura cinquentista no Cidade Jardim) para lançar a nova edição da Morar Mais e mostrar o local do evento. A expô de decoração com objetos criativos será entre os dias 4 e 30 de agosto.

• No vaivém do Festival de Ora-pro-nóbis, em Sabará, ganhou destaque o pão-com-nóbis feito pela Fernanda Conradi, com receita de Caio Ricaldoni. Trata-se de uma massa feita com o vegetal e recheada com paleta desfiada, molho de jabuticaba e requeijão + ora-pro-nóbis. Além de bonito, fica delicioso.

• O burburinho de vendas na moda em BH acabou atraindo novos eventos para a cidade. O próximo será a feira Moda Prime Off, que já passou pelo Rio e vai ao ar no Contemporâneo Hall, no Jardim Canadá (dos dias 28 a 31). Nas araras, marcas famosas a preços de remarcação. Será aberta ao público em geral.

• Em ano de Copa do Mundo, o frisson dos futebolistas começa com o uniforme dos atletas para o campeonato. Enquanto em campo o amarelo canarinho está de volta, nos compromissos sociais o caban ganhou destaque. Muitos atletas torceram o nariz para a peça.

• Ficou uma beleza o espaço do Instituto Ivo Faria, no Pátio Belvedere. Além de experiências sobre o saber-fazer culinário, a turma ainda tem degustação dos pratos e o salão pode ser usado para eventos temáticos. Uma ótima ideia.

• A expô do pintor Sergio Marzano no Museu Casa dos Contos, em Ouro Preto, marcou recorde de visitas com vaivém de turistas e moradores locais. Nesse fim de semana, ele promoveu talk nas redes para falar do assunto. A exposição fica em cartaz até o dia 24.

• O artista Hans Donner, que foi responsável pela renovação da identidade visual da Globo, reaparece no dia 15 em BH, no Innovation Day, da Fecomércio. A palestra do designer será no auditório do Sesc Palladium, às 14h. Imperdível.

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• O recente desfile da linha “cruise” da Chanel, com direito até a trechos de “Aquarela do Brasil”, confirmou o talento do estilista Matthieu Blazy, diretor-criativo da marca. Em sua estreia nesse segmento, mostrou roupas inspiradas nos primeiros tempos de mademoiselle em Biarritz, local do desfile e do início da maison francesa. Por tudo isso, foi considerado o principal desfile desse segmento feito até aqui pela marca.

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