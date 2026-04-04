Noite de autógrafos



A Parrila e Pizzaria 158 Savassi foi pequena para receber o grande número de convidados das co-autoras do livro Do Sonho ao Sucesso, na semana passada. O livro foi organizado por Silvana Lages e teve 26 co-autoras. Uma delas foi a dinâmica e querida Maria Elvira Sales e só seus convidados foram responsáveis por grande parte do congestionamento no enorme salão interno. O livro, editado pela Empreender, foi formatado de maneira bastante inusitada. Em vez do tradicional formato de livro, cada capítulo foi impresso como uma carta e colocado em um envelope com o nome da autora. E todos foram unidos por uma cinta de papel. Interessante. Entre as co-autoras estão: Angela Castro, Ana Diamante, Antonella Costa, Flávia Bianchi, Gisa Neves, Juliana Randazzo, Patrícia Quintão, Vivianne Brasil. Maria Elvira participou do livro, mas está escrevendo suas memórias e a previsão é de lançar seu livro solo ainda este ano.

Jacqueline Salomão Odilon Araújo/divulgação

Moda na internet



A programação do Minas Showroom, que será realizado de 13 a 16 de abril, no prédio do Iepha, na praça da Liberdade, contará com a presença de Fábio Monnerat em um talk sobre comunicação, moda e internet, no dia 13. Mais do que um influenciador, que conta com mais de 75 mil seguidores, ele é especialista em branding e colabora com veículos relevantes como a Forbes Life e a revista Bazaar Brasil. Dono de um potente repertório em moda, Fábio é um admirador da moda mineira e já esteve presente no Desfile Moda no Jardim Sensorial, que aconteceu nos jardins do Palácio da Liberdade. O Minas Showroom tem o patrocínio do governo de Minas, via Secult-MG, e é uma realização do Sindivest-MG e da A.Criem - Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais.

Sob medida



Patrícia Bonaldi lançou na última terça-feira, o primeiro aplicativo da sua PatBO, marcando também a retomada do sob medida – serviço que está na origem da marca – agora integrado ao ambiente digital. A novidade permite que a cliente inicie o processo do sob medida pelo app, conectando tradição e inovação.

Minas Trend



O Minas Trend chega à 35ª edição com um convite ao mercado: participar de um ambiente onde criação, negócios e conexões ganham escala. Entre os dias 14 e 16 de abril, no BH Shopping, das 10h às 20h, o evento apresenta a coleção Primavera/Verão 2027. Nesta temporada, o conceito “Ecos” orienta a narrativa do Minas Trend. A proposta evidencia a força das conexões que nascem no salão e se espalham por toda a cadeia da moda. O Minas Trend é uma realização da FIEMG, por iniciativa da Câmara da Indústria de Insumos e Transformação do Vestuário, Calçados

e Acessórios, em parceria com o SENAI, SESI, IEL e Básico Aroma. Apoio máster do Sebrae

Minas e apoio da Gellak.



Cultura para os pequenos



Está mais do que certo os pais quererem educar os filhos culturalmente. Por sinal faltava isso por aqui. Quem tem costume de visitar museus no exterior já deve ter se deparado com vários grupos de crianças e famílias fazendo um tour com a maior atenção. Os pais estão levando os filhos nas apresentações dos concertos da juventude da Orquestra Filarmônica de Minas, o problema é que esqueceram que é importante ensinar os pequenos como se comportar em uma sala de concerto. Pelo visto estão confundindo educação cultural com espaço de divertimento infantil. O resultado são gritos, choros e correrias atrapalhando a exibição dos músicos. Em uma recentemente e magnífica execução do Bolero de Ravel, na Sala Minas Gerais, o tumulto foi tão grande pelas traquinagens dos pequeninos, que

foi praticamente impossível absorver a beleza

da execução dos profissionais.



Exposição



A Galeria Murilo Castro inaugurou a exposição “Pintura Abismal”, do artista carioca René Machado. A mostra apresenta um panorama das produções mais recentes do artista, com obras inéditas e destaque para um painel de aproximadamente sete metros de extensão, que se torna o eixo central da exposição. A visitação segue aberta ao público até o dia 25 de abril, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. A galeria fica na Rua Saturno, 10, bairro Santa Lúcia . A curadoria é de Felipe Scovino.



Quatro décadas



Durante a Milan Design Week 2026, Ornare celebra seus 40 anos com a apresentação de seu showroom totalmente renovado no coração da cidade. O espaço foi criado para ser uma experiência imersiva onde design, arquitetura, arte e lifestyle se encontram, traduzindo uma visão contemporânea de habitar. Para Esther Schattan, sócia-fundadora da empresa, celebrar a data em Milão tem um significado especial porque traduz uma trajetória construída a partir da consistência, da inovação e da capacidade de conversar com diferentes culturas sem perder sua identidade.

Por aí...

O lançamento da coleção cápsula Allure da grife Regina Salomão, em seu showroom em São Paulo, teve presença ilustre da criadora da marca, com direito a post junto de sua filha, Cristina, que, atualmente, comanda a grife. Com sua simpatia e elegância, Regina definiu a sua cliente como uma mulher forte, otimista e que se reinventa a cada momento, isto é, tudo o que está presente na nova coleção. Muito bacana.

Em uma ótima entrevista ao Carlos Sambrana, no NeoFeed (na CNN), o empresário Lucas Kallas defendeu um esforço padronizado para otimizar a atividade minerária e para conscientizar sobre sua importância. É a riqueza de Minas. E começou pela sua empresa, a Cedro Mineração, com ações sociais amplas, prioridade para a mineração verde, logística moderna e mais. Revelou também planos para expansão internacional. Com seu jeito discreto e mineiro, contou ainda que começou sua trajetória empreendedora comercializando lotes em Passos.

O jornalista baiano Roberto Pires lança seu primeiro livro ‘Hã?!… Pedradas na Língua e no Estilo – O Almanaque da Alegria’, inspirado nos tradicionais almanaques divertidos. Apaixonado pela língua portuguesa, reuniu dicas cotidianas de gramática combinadas a textos autorais. A publicação inclui poesias, crônicas, artigo e até uma peça teatral, além de reflexões sobre

modos e modas. Disponível na plataforma Clube de Autores.

O disse me disse sobre a provável extinção da chamada taxa das blusinhas (que incide sobre peças importadas via plataformas asiáticas) está deixando o varejo nacional de cabelos em pé. Principalmente na área de moda e confecções. Embora a extinção possa tornar os produtos importados mais baratos, arrasa com o pequeno varejo nacional.

As placas eletrônicas em torno dos gramados nos campos dos dois jogos do Brasil nessa Copa do Mundo 2026, trouxeram a novidade de mostrar ali pequenas marcas durante as partidas. Junto aos bancos e bets também estavam o Rei do Mate e o restaurante Divino Fogão. Como se diz, rasparam o tacho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cada Páscoa temos uma novidade temática gastronômica. Neste ano, os ovos fatiados são o diferencial, com cada fatia escondendo um sabor diferente. Trabalhoso para quem faz, delicioso para quem come. E tem até ovos com fatias coloridas, e fica parecendo um balão de São João, que a criançada adora.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.