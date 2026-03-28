Jantar para poucos



O luxo do luxo. Com mais de 60 anos de história, a construtota e incorporadora Patrimar lançou o novo programa de relacionamento, o Patrimar Signature, criado para um grupo seleto de clientes. Para marcar a primeira ação do programa, Heloisa e Alex Veiga oferecereceram um exclusivo jantar assinado pelo chef Claude Troisgros, para poucos. A requintada noite foi no Lounge do Reserva Jardins, em Nova Lima, em uma noite que traduziu os pilares do programa: sofisticação, proximidade, cuidado e exclusividade. O encontro reuniu clientes selecionados em um ambiente intimista e acolhedor, para mostrar a atenção especial que a empresa dedica a cada etapa da jornada de seus clientes. Já o simpático e irreverente chef preparou um menu especial harmonizado com vinhos de vinícolas boutique, produzidos exclusivamente para seus restaurantes e eventos autorais. Cada detalhe da noite foi pensado para criar uma vivência sensorial e memorável, refletindo o posicionamento do programa.

Exposição especial



Quem está com uma exposição maravilhosa em cartaz, no Aeroporto de Confins é Augusto Corrêa, um artista maravilhoso, que teve seu trabalho divulgado por aqui quando foi usado para estampar as roupas da extinta marca Pim Estilo, hoje Alma Cor. Ele tem Síndrome de Dow e a exposição foi para celebrar e destacar o dia 21 de março, que se comemora exatamente a Síndrome de Dow. Augusto é filho dos mineiros Tatiana Mares Guia e Jack Corrêa, que moram em Brasília. Vale a pena conferir.



Blues



Dia 9 será lançado em Belo Horizonte o "Monka in Blues", um projeto que promete ser sucesso na agenda cultural da cidade: uma noite mensal dedicada ao gênero, unindo gastronomia e grandes ícones da música mundial em um ambiente intimista e exclusivo. A estreia contará com ninguém menos que a cantora Claudette King, que vem diretamente de Atlanta para uma performance descrita como dinâmica, entusiasmada e totalmente ousada. Introduzida ao Blues Hall of Fame e indicada ao Grammy Award (2023 e 2024), Claudette carrega no DNA o dom de seu pai, a lenda B.B. King. Acompanhando a diva americana, estará a Bruno Marques Band. Liderada por Bruno Marques, guitarrista, produtor e criador do projeto Rota do Blues, que celebra 12 anos. A Monka Cervejaria abre às 18h com curadoria musical do DJ Residente, preparando o clima para o show principal que começa às 21h.

Carol Recoder Odilon Araújo/divulgação

Stem Day



Aconteceu, na última quinta-feira, o StemDay Minas Gerais, realizado pela Sociedade Mineira de Engenheiros (SME), que reuniu lideranças, profissionais e estudantes para discutir caminhos capazes de ampliar a participação feminina nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). Um dos destaques da programação foi a CEO da Concert Technologies, Bárbara Lotzniker, que integrou a mesa redonda “Mais mulheres em STEM: como as empresas podem fazer a diferença”. Ao lado de outras lideranças do setor, levou exemplos práticos da aplicação de inovação e diversidade no ambiente empresarial.

Musical de Páscoa



Pela terceira vez, BH terá um musical de Páscoa, no sábado, dia 4, nos jardins do Palácio da Liberdade, unindo teatro, música, projeção, apresentação de corais, . “Cante Comigo: Lázaros” será uma celebração artística inspirada na narrativa bíblica da ressurreição de Lázaro. Realizado como parte das comemorações da Semana Santa de 2026 e integrado ao programa Minas Santa, o espetáculo é aberto ao público. Apresentação às 19h, com acesso gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos. Patrocinio da Cemig, realização da Flow Produções.

Por aí...

O casal Raquel e Bernardo Sebastião feliz da vida com a chegada do Manoel Tiago completando o trio de filhos, com Maria Eduarda e Ana Francisca. O nome do menino é uma homenagem ao avô, Manoel Rocha, que comemorou o nascimento do netinho com a esposa, Sônia. Eles são proprietários da conhecida Ima Textil.

Uma exposição sobre os trajes das Madalenas de Oliveira, organizada pelo IEPHA-MG, acontece na sede da Praça da Liberdade, onde ficará até abril. A mostra apresenta fotografias das vestimentas tradicionais usadas nas procissões da cidade de Oliveira – além de alguns modelos físicos, bordados por mulheres da família Machado. Os trajes chamam atenção pela riqueza dos materiais, com bordados detalhados, tecidos elaborados e elementos simbólicos que remetem à tradição religiosa. A iniciativa destaca o papel do saber artesanal na preservação do patrimônio cultural mineiro e é coordenada pelo gerente de Documentação e Informação da instituto, Adalberto Mateus.

Ainda sobre a Semana Santa em Minas, o livro ‘A Paixão pela Memória: Imagem, Ritual e Teatro em Ouro Preto’, do antropólogo Edilson Pereira (UFRJ), está sendo lançado em dois eventos: em BH (na última sexta-feira) e em Ouro Preto (no próximo dia 4). A obra resulta de uma longa pesquisa etnográfica sobre as liturgias do período na cidade histórica, com amplo ensaio fotográfico. Aqui, o evento integrou o seminário “Minas Santa no IEPHA — Paixão Mineira no século 21”, encontro que discutiu o nosso patrimônio cultural e suas formas contemporâneas.

Recuerdos do Oscar 2026: os franceses estão furiosos com Hollywood pelo fato do nome da finada atriz Brigitte Bardot ter sido ‘esquecido’ nas homenagens póstumas durante a premiação de cinema. Embora outros artistas também tenham sido omitidos pelas mesmas razões políticas, o dela foi notório.

A conexão fashion BH / Belém ganhou laço afetivo bacana com a escolha de marcas como M.Rodarte, V. Condotti, Arte Sacra, Maracujá, PatBo e Fátima Scofield para as festas de 15 anos da Maria Fernanda, filha da Renata Steffen, que comanda a Dona Menina – a multimarcas top da capital paraense. A grife de Marina Rodarte, inclusive, elaborou bordados com frases de esperança criadas pela menina – tão emocionante quanto sua trajetória de vida. Um dos convidados daqui foi o consultor de moda Chiquinho Santoro.

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Com o belo cenário dos jardins do Espaço Lu Fasano, em São Paulo, a marca Charth lançou sua coleção de inverno. O novo formato substituiu os desfiles e incluiu um brunch com mesa bacanésima, muito bate-papo e os modelos circulando na tarde iluminada pelo sol de outono. Talks com a Ana Paula Sielberg e com o influencer Thedoro. A marca mineira está voando cada vez mais alto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.