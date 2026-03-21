

O Rio de Janeiro vai se transformar na capital mundial da moda de 14 a 18 de abril. Com desfile de abertura na terça-feira, dia 14, e mais dezenove apresentações distribuídas entre locais emblemáticos da cidade e o PíerMauá, o Rio Fashion Week ocupará três armazéns do Porto Maravilha e o histórico prédio do Touring, um verdadeiro ícone do estilo Art Déco carioca, recém-revitalizado. Nove marcas são cariocas: Angela Brito, Blue Man, Handred, Isabela Capeto, Lenny Niemeyer, Lucas Leão, Osklen e Salinas. Outras dez se distribuem pelo país. Do Centro-Oeste, vem a Misci. Do Norte, Aluf e Normando. Do Nordeste, Dendezeiro e Helô Rocha. Apartamento 03 e Hisha, de Minas Gerais; Piet, de São Paulo; e Karoline Vitto, do Sul.

Christine Drulla Odilon Araújo/divulgação

Festival Uaine



No próximo sábado, 28, a partir das 14h, BH recebe a primeira edição do Festival Uaine – Na Praça, evento que traz todo um contexto de apreciação e sofisticação dos vinhos à descontração das praças públicas que se tornou uma característica marcante da famosa 'mineiridade'. O palco será a Praça da Filarmônica (Barro Preto) e terá o contagiante do Baile do Maguá, trazendo clássicos do samba e da MPB, e a programação segue com rock, pop, nuances sofisticadas do Jazz e o DJ Pablo Catão. Os vinhos terão como acompanhamento uma curadoria gastronômica assinada por restaurantes renomados da cidade.

Lançamento



A dinâmica Maria Elvira Sales Ferreira lançou o livro Do Sonho ao Sucesso, na última quarta-feira, em São Paulo, do qual é uma das co-autoras. A noite de autógrafos foi bastante prestigiada e quem fez questão de abraçá-la foi nosso ex-presidente Michel Temer. Aqui em BH, o lançamento será na próxima quinta-feira, 26, às 19, no Parrila Savassi 158, de Marcelo Solmucci.

Festa de gala



Como faz anualmente, Franklin Bethônico recebeu um grupo de amigos em sua cobertura na Savassi no domingo passado para assistirem ao Oscar. Mas o encontro é no mesmo nível da premiação: homens de smoking e mulheres de longo. A diferença é que na solenidade todos estão na plateia assistindo, já a festa de Franklin é regada a whisky, champagne, vinho, sucos, refrigerantes, salgados, canapés, seguido de jantar. E apesar de não termos levado nenhuma estatueta, tinha bolo com velas para comemorar vitória, caso houvesse. Não se fez de rogado e cantou parabéns do mesmo jeito, afinal, quatro indicações já foi feito inédito. O encontro foi muito agradável e terminou alta madrugada.

Palestrante



A arquitetura de Minas Gerais segue reafirmando sua relevância e força criativa nos principais palcos do país. Na última semana, a Casa Dexco, em São Paulo, foi cenário de um encontro memorável que reuniu o arquiteto mineiro Igor Macedo, sócio-fundador da Tetro Arquitetura, e Vinicius Andrade, do escritório paulista Andrade Morettin, para o segundo dia de debates da D3 – Dexco Design Days, falando sobre Sensorialidade.



Mulheres nas barbearias



Cada vez mais, mulheres ocupam as cadeiras das barbearias em busca de degradê, undercut e cortes técnicos que, até pouco tempo atrás, eram associados exclusivamente aos homens. A transformação acompanha a força de um setor que coloca o Brasil como o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Na Semana do Dia da Mulher, o aumento da procura feminina por cortes técnicos reforça a transformação no perfil tradicional das barbearias. Estilos antes rotulados como masculinos, passam a integrar o repertório de mulheres que enxergam na técnica uma forma de expressão e autenticidade. Para o empreendedor e barbeiro Danilo Reis, esse crescimento não representa apenas uma tendência estética, mas um reflexo de transformação cultural. “O corte representa sua personalidade, passou a ser uma escolha de estilo”, afirma.



Caminhos de Fogo



Festival Caminhos de Fogo, em Tiradentes, será dia 25 de abril e celebra cinco anos reunindo chefs de todo o país com o melhor da gastronomia feita na brasa. O evento propõe um percurso gastronômico com estações comandadas por 26 chefs reconhecidos da cena gastronômica nacional. Entre eles estão os estreantes: Lierson, Roberto Raviolli, Roberto Barcellos, André Paganini, Marcelo Corrêa Bastos, Rafa Gomes, Marina Lopes, Mari Mota, Helena Nicolao e Dani França Pinto. E os já conhecidos, como Cristóvão Laruça, Júlia Carvalho, Marcos Livi, Sati Roig, Paula Labaki, Ligia Karazawa, Jimmy Ogro, Pedro Valçassinhas, Adriano Geléia, Priscila Deus, Chico Mancuso, Rafael Soares e Mário Portella, entre outros convidados da curadoria. Guilherme Macedo é o organizador do festival que acontece no Santíssimo Resort.

Por aí...

Luiz Guadalupe está de malas prontas para sua temporada anual de três meses em Nova York. No segundo semestre vai para Europa, onde passará alguns meses em Paris e Portugal. Nada como curtir a vida nos locais preferidos, depois de conhecer o mundo todo.

A Casa Minas montada no festival SXSW, em Austin (Texas), teve movimento intenso com programação cultural coroada por Toninho Horta, além de palestras sobre a terrinha. Esse festival existe desde 1987 projetando inovação, música e cinema independentes. Por lá já passaram artistas de peso como o ator Wagner Moura e o saudoso ator, produtor e diretor Robert Redford, que foi seu grande incentivador. Entre os mineiros que estiveram ali, o estilista Ronaldo Fraga fez um talk em 2017.

Com o Brasil saindo de mãos vazias do Oscar o disse me disse ficou por conta da animação dos brazucas nas festas pós-entrega e da nossa moda levada pelos atores. Destaque para a Isabél Zuaa (que na verdade é portuguesa) usando modelo da paraibana Penha Maia, com estrutura lembrando Balenciaga. Já a Misci vestiu a atriz mineira Laura Lufési (ela é de Itaúna, mas cresceu em Azurita/Mateus Leme), e que participa do filme O Agente Secreto.

Mas a folia pós-Oscar continuou no Rio (na quarta-feira), com a versão carioca do Golden Globe, no Copacabana Palace, homenageando Fernanda Montenegro, no palco com Lazaro Ramos e afins. Na véspera, a Conspiração Filmes havia comemorado 35 anos no Palácio Capanema, com show-surpresa do Gilberto Gil, e quase a mesma turma que foi ao Copa. Só falta colocar um letreiro com ‘Riollywood’ no Corcovado!

Coisa boa para os artesãos mineiros: agora eles podem ter seu cartão profissional. As primeiras entregas foram no Centro de Artesanato Mineiro, no Palácio das Artes. Abre condições especiais de trabalho e negócios. Curiosidade: na cerimônia, muitos médicos, professores e afins aposentados que abraçaram a nova função com sucesso.

As perdas em razão da guerra no Oriente Médio chegaram às vitrines chiques. As bacanas elegantes já estão sentindo falta das linhas mais exclusivas do perfume Amouage, feito em Omã com especiarias raríssimas. Uma delas extraída de árvore endêmica na região e que esteve até nos presentes dos reis Magos para Jesus. O mimo virou joia líquida.

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Há algum tempo falamos aqui da qualidade do café colhido na Chapada Mineira. Pois também o cacau está crescendo ali com produção expressiva. As plantações migraram do sul da Bahia para a região, livre de doenças, com terra boa e altos investimentos. Minas surpreende.

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