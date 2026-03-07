

A Cia de Balé do Palácio das Artes estreia “Impulsos”, espetáculo composto por duas performances inéditas criadas especialmente para comemorar os 55 anos da casa. “60 Grãos”, de Alex Soares, inspirada no ritual do café e no rigor criativo do compositor Ludwig van Beethoven; “PLOT”, de Alan Keller, que dialoga com o universo dos jogos de RPG para construir uma cidade ficcional e suas tensões simbólicas. As apresentações serão de 12 a 15 e de 19 a 22 de março, no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes.

Popular Requintado



Na terça-feira, 10, a chef Ana Gabi Costa recebe o premiado chef Onildo Rocha para uma noite de celebração da cultura popular no seu Trintaeum. Inspirado no movimento Armorial, o encontro une Minas e Paraíba em uma experiência autoral, sofisticada e cheia de identidade. Imperdível.

Aniversário



A precursora da ioga em Belo Horizonte, Maria José Marinho, é um exemplo de mulher que merece aplausos neste domingo. Na ativa até hoje dando aulas, completou 94 anos e comemorou a data com muita animação. Em vez de fazer uma grande festa, preferiu reunir pequenos grupos de amigos, em dias e locais diferentes. Assim, conseguiu aproveitar melhor a presença de amigos e familiares. Um desses momentos foi um agradável almoço na A Cozinha de Sofia, restaurante da sua neta, no bairro Serra.

Chapada



O dinâmico Léo Pimenta feliz da vida com o reconhecimento da Chapada de Minas (entre o norte do Estado e o Vale do Jequitinhonha) com a Indicação Geográfica (IG) para o café ali produzido. O novo status leva o grão extraído na área para outro patamar. O conhecido empresário teve, inclusive, a produção da sua Fazenda Esperança classificado entre os 10 melhores cafés na categoria ‘tradições naturais’, em premiação promovida pelo Instituto Chapada de Minas, cuja sede fica em Capelinha. O cultivo cafeeiro é feito há décadas na região por portugueses que ali se instalaram.

Minas Showroom



A nova edição do salão de moda Minas Showroom acontecerá em abril (abertura no dia 13) no prédio Verde da Praça da Liberdade (onde fica o IEPHA), ocupando dois andares do histórico palacete. Como já ocorreu na versão anterior (realizada na Mineiraria), adesão plena de grifes bacanas. A ideia é fazer uma abertura no dia 12, com desfile da A.CRIEM – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas, mas isso ainda depende da confirmação de alguns apoios.



Renoir



Amanhã, será aberta a exposição Renoir, em comemoração aos 20 anos da Casa Fiat de Cultura, com coquetel para convidados, às 19h. A mostra reúne pinturas e escultura que saem do MASP pela primeira vez. A partir de quarta, a mostra estará aberta à vistação.



Terça da dança



Eleito o melhor bailarino no Festival de Dança de Joinville (2016), o também coreógrafo Maxmiler Junio participará, no dia 17, às 19h, no Teatro Marília, do "Terça da Dança", projeto que reúne uma programação semanal dedicada à segunda arte, com espetáculos, intervenções e ações formativas.

Ele fará uma apresentação de “Partituras Corporalizadas”, um processo de criação da videodança “Candonga”, que será exibida em seguida, na íntegra. Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla ou na bilheteria do teatro duas horas antes do espetáculo.

Por aí...

Abre hoje, a exposição Quim – Inconsciente preciso, no Parque do Palácio, com curadoria de Sarah Ruach. A mostra ficará instalada até 7 de junho. Vernissage para convidados, das 10h às 14h.

Um dos maiores leilões de arte em Minas vai acontecer no próximo dia 17, promovido pelo leiloeiro oficial e galerista Bruno Reis. Os 105 lotes possuem peças cobiçadas e de grande riqueza cultural, como a temática do Parque Municipal interpretado por Guignard (algo raro), além de Di Cavalcanti, painel de Eduard Sued, Inimá (entre outros), e também o novo queridinho da arte moderna brasileira, o artista O Bastardo. Um buquê digno dos leilões de SP e Rio e de coleções exclusivas.

O circuito fashion da semana foi marcado pelo desfile da grife Isa Paes, em encontro de moda e arquitetura no espaço da DellAno, na Savassi. A coleção Fluir está muito bonita e o evento foi superconcorrido. Recebendo ao lado da estilista, Rafael Paes Leme, presidente da AMEM – Associação Mineira das Empresas de Moda.

A inundação das águas em Ubá, quem diria, acabou chegando a BH. O fato é que muitas fábricas de móveis foram inutilizadas naquele polo moveleiro e as entregas estão atrasadas. Contando que o estoque já estava vazio por causa das vendas de fim de ano, armários, cadeiras e afins começam a faltar nas lojas daqui.

Um dos mais atuantes empresários do circuito têxtil, o Gilberto Mairinques teve nota 10 no quesito estampas bacanas e qualidade de produto na coleção especial que a sua Designtex elaborou para o bloco Ilê Aiyê, na Bahia. O colorido e a beleza do que foi apresentado, fizeram tremendo sucesso. Tudo feito com 100% algodão, que é a base de produção da tecelagem. Pontos para a moda mineira.

Há pouco tempo falamos aqui dos belos jardins criados nos condomínios no vetor norte além da capital. Pois alguns deles quase geraram tragédias nas últimas chuvas tormentosas. O problema é que alguns coqueiros macaúbas foram conservados próximos às casas, mas sua haste pode virar um perigoso e incendiário para-raios. Antes da beleza, vem a natureza.

Belo Horizonte recebe, neste fim de semana, a primeira edição do Festival Origens Gastronômicas, um novo circuito gratuito dedicado à gastronomia regional brasileira, seus ingredientes e tradições culinárias. A estreia acontece com o tema Brasilidades, na Praça José Mendes Júnior, ao lado da Praça da Liberdade, reunindo mais de 40 expositores em uma programação que combina gastronomia, música ao vivo e experiências para toda a família. Sábado, das 12h às 22h e domingo, das 10h às 18h.

