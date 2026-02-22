

Um dos maiores sucessos da dança estará em Belo Horizonte e os ingressos já estão à venda pelo Sympla. Após temporada consagrada em São Paulo, o espetáculo Carmina Burana Ballet se apresentará no Minas Centro BeFly, nos dias 10 e 11 de abril. Criado pela renomada Vórtice Dance, o espetáculo une dança contemporânea, música e tecnologia em uma experiência visual e sensorial impactante, inspirada na obra de Carl Orff.

Perda sentida



Ontem, teve Missa de Sétimo Dia em Ouro Preto para o museógrafo frances Pierre Catel, organizada pelos amigos mineiros Angela Gutierrez, Angelo Oswaldo, Annie Rottenstein, José Alberto Nemer, Cacate Almeida, Paulo Rogério Lage, Cristina e Gustavo Penna, Verônica e Poti Castro. Catel assinou a museografia de importantes museus mineiros, a saber: Museu da Inconfidênica e Museu do Oratório (Ouro Preto). Museu de Artes e Ofícios (BH). E também, a convite de Oscar Niemeyer, a Casa França-Brasil (RJ), além de importantes museus na França, entre eles o Val-de-Grâce, que guarda a memória da Medicina da Armada Francesa e o Des Arts Forains, onde foi filmado Paris Meia Noite, filme de Woody Allen. Quando estava reprojetando o Museu da Inconfidência perguntou para seu grande amigo, Paulo Rogério, o que faria com a Sala dos Inconfidentes. Paulo respondeu que nada, porque era muito feia, ao que ele respondeu: “Vou cuidar apenas de Aleijadinho, vocês brasileiros são como os italianos, bons de arte, de política não".

Recorde



A YoPRO, marca de produtos proteicos, promoveu um dos maiores desafios de endurance já realizados no Brasil. Com início em 4 de fevereiro e término 24 horas depois, o multiatleta Pepe Fiamoncini correu 188,13 quilômetros em uma esteira manual, na Rio Academia, na praia de Ipanema (RJ), estabelecendo um novo recorde mundial na modalidade. O recorde alcançado pelo multiatleta já foi validado oficialmente pelo Guinness World Records. O desafio se consolida como um marco no esporte nacional e passa a ser um exemplo de como marcas podem criar experiências relevantes, abertas e inspiradoras.

Comemoração dupla



O casal Edmond e Beth Curi curtiu os bloquinhos sob sua sacada, na Savassi. Ela descansando das merecidas festas pelo aniversário de cem anos de sua mãe, a estimada May Vaz de Mello, e das comemorações do próprio aniversário, no dia 4: um almoço no Zuco (do Pátio Savassi) e um jantar no Provincia de Salermo. Aproveitou, também, para se despedir da filha Erika (que mora em SP) e do filho Edinho (que voltou para os EUA).

Baile Pré



Animado como sempre, Zeca Perdigão iniciou a fase pré-carnavalesca com a sexta edição do seu baile, no Mitra, sob a bandeira The Cruise. O barco seguiu a bússola do bom gosto da Olho Magazine e singrou as ondas hitech no piso do lugar. Depois, descanso momesco assistindo filmes e lendo Truman Capote, em livro sobre seus cisnes elegantes na Nova York dos anos 1950 e 60.



Alerta de Segurança



Depois da morte da menina de 10 anos em um condomínio em Vespasiano, acende um alerta sobre a importância da manutenção dos play grounds de condomínios. Já imaginaram o valor da idenização

que recairá sobre eles? Fica o alerta.

Estilo Dzenk



Criador do figurino carnavalesco da promoter baiana Marta Góes, o estilista Victor Dzenk acompanhou sua obra (inspirada em Clara Nunes) e baixou no camarote da moça em Salvador, junto com seu amigo, o ator Luiz Salém. Curtiu o circuito Ondina-Farol da Barra com tudo a que tinha direito. Consta que o vaivém de celebs nacionais e internacionais no espaço foi intenso.

Por ai...

Avesso aos bloquinhos e afins, o estilista Celso Afonso preferiu dar um rolê longe dessa turma e acabou descobrindo o espaço Carnarock, em plena avenida Bandeirantes. Uma turma um pouco mais madura, muito animado e curtindo clássicos do pop rock dos anos 80 e 90. Mergulhou com tudo no ritmo. No ano que vem tem mais.

No circuito das artes cênicas locais, o ator Carlos Nunes marcou presença diária no Carnavaranda do Cine Theatro Brasil, miolo da folia em BH. E ainda sobrou tempo para os ensaios da peça ‘Angelim: Professor de Humor...fina’, que vai estrear em abril no teatro Feluma (na Escola de Medicina). O rapaz é uma máquina para trabalhar e um

talento para atuar.

No circuito de BH o disse-me-disse ficou por conta dos blocos com apresentações de celebs nacionais se multiplicando, tomando espaço dos locais e eliminando o diferencial do nosso carnaval, que são pequenas aglomerações. Tem razão de reclamar.

O músico Henrique Portugal (Skank) continua gravando os ‘hinos’ dos blocos de BH, e está na terceira temporada. Ele acha que essas canções podem ser o amálgama para fortalecer e garantir a sobrevivência dos nossos bloquinhos, agora entrando em fase decisiva de inflexão. Defende, inclusive, que a divulgação comece já em setembro, criando expectativa positiva e unindo a turma. Certíssimo.

No Rio, o retorno da atriz Juliana Paes ao sambódromo da Sapucai foi em grande estilo, com a fantasia montada pela Dolce & Gabbana, com pitacos dos carnavalescos cariocas. Sem estranheza: a gente sempre achou que a alta-costura, cada vez mais, está com pegada de carro alegórico. Sem ironias.

Depois dos baianeiros, agora são os goianeiros que tomaram o espaço carnavalesco na cidade. Explicando: se antes era folia com axé, agora é festejo com sertanejo. Com direito a chapéus e berrantes combinando viola com tamborim. É o chamado som-do-pequi.

A presença de ex-rainhas de baterias na Sapucai durante desfile da campeã Viradouro, com formas arredondadas e amplo bumbum, realçou o contraste com o shape atual delas, mais retilíneo, tipo Sabrina Sato. Resumo: saiu o chuchu, entrou o hashi. Sem trocadilho.

