

O projeto Via das Artes promete transformar a experiência do folião no Carnaval da Liberdade 2026 até o dia 17. Acompanhando o crescimento do carnaval de rua da cidade, 47 torres e 150 caixas de som de alta potência serão instaladas em três importantes vias da capital: Andradas, Amazonas e Brasil. Além disso, pela primeira vez, as torres são equipadas com painéis de LED em que serão exibidos trabalhos de artistas mineiros sob curadoria artística de Juliana Flores. O sistema sonoro das avenidas vai usar tecnologia com fibra óptica, minimizando eventuais atrasos entre a emissão do som e a recepção. A iniciativa é do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, e da Fundação Clóvis Salgado. Realização do Instituto João Ayres.

***



Participam da seleção os artistas Aziza Duarte, Binho Barreto, Raquel Bolinho, Bruna Lobambo, DMS, João Gabriel Ifadare, Kawany Tamoyos, Luís Matuto, MIR Estúdio, SEK, Tainá Evaristo, Fernando Pacheco e Yanaki Herrera, que vão transformar as Avenidas Brasil, Amazonas e Andradas em verdadeiros corredores culturais.

CUMBUCCA 2026



Foi lançado no início do mês, em BH, o Guia Cumbucca de Gastronomia 2026, publicação que reúne os principais endereços da gastronomia mineira e reforça BH como destino gastronômico. A manhã/tarde de autógrafos foi na Livraria da Rua, na Savassi. O Guia reúne bares, restaurantes, cafés, cozinhas autorais e projetos que ajudam a construir a identidade gastronômica da nossa cidade que carrega, com orgulho, o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. O guia é idealizado por Marcelo Wanderley, e em 2026 teve curadoria de Rafael Rocha (jornal Estado de Minas) e edição de Flávia Ivo, com apoio da Codemge, do Governo do Estado de Minas Gerais, da Fecomércio MG e do Senac,

além do Sebrae e da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo.





Além do carnaval



Para os foliões que gostam de arte e para quem não gosta da folia e ficará na cidade uma opção de programa – se conseguir transitar – está em cartaz até 22 de fevereiro, na Funarte de Belo Horizonte, a exposição “(Re) conheça” que faz parte da programação do Verão Arte Contemporânea (VAC) 2026. A entrada é gratuita. A mostra reúne fotografias e intervenções visuais do artista visual e fotógrafo mineiro PAFY (Alonso Pafyeze), a partir da trajetória do grafiteiro e pixador Goma, figura emblemática da arte urbana brasileira. Visitação de quarta a domingo, sempre das 16h às 20h.

ECOTOPIA



Outra exposição em cartaz é a Ecotopia, do médico e artista visual Gui Mazzoni, no Museu Inimá de Paula, que pode ser visitada até 8 de março, com entrada gratuita. Com curadoria de Eder Chiodetto, a mostra reúne 34 obras produzidas a partir de uma técnica criada pelo próprio artista: a sonofotografia. Mazzoni transforma sons inaudíveis em imagens. O transdutor, normalmente usado para exames médicos, passa a funcionar como um pincel, deslizando sobre o corpo do artista e captando vibrações que se convertem em composições visuais abstratas, densas e poéticas. Médico ultrassonografista e pesquisador, com mestrado e doutorado pela UFMG, Gui Mazzoni desenvolve essa pesquisa há mais de uma década. Visitas às terças, quartas, sextas e sábados, das 10h às 18h30; às quintas, das 12h às 20h30; aos domingos e feriados, das 10h às 16h30.

Bloco fashion



A cantora Aline Calixto mudou de estilo e de grife nesse Carnaval. Na saída de seu bloco por aí, vestiu modelito criado pelo estilista Luiz Cláudio Silva (leia-se Apartamento 03), com muito tule e plumetes coloridas. Certamente, foi a carnavalesca mais fashion da cidade.

Automaquiagem



Flávia Pavanelli lançou Retoque Final, o primeiro reality show de automaquiagem do Brasil, com apoio do YouTube, que vai revelar o próximo protagonista da automaquiagem nacional. O programa marca o retorno oficial da influenciadora ao Youtube. A temporada terá 12 episódios, com duração média de 45 a 50 minutos, exibidos com exclusividade na plataforma, sendo um episódio por semana.

Por aí...

Movimento imobiliário ainda pouco percebido é o deslocamento dos condomínios de luxo para o vetor norte da região metropolitana. Mais exatamente entre a capital e Sete Lagoas. Com a generosa topografia do Cerrado e vegetação típica, casas e jardins magníficos estão surgindo na paisagem suave. Pelo visto, o vetor sul além do Jardim Canadá está espantando por causa dos pesados e constantes engarrafamentos.

A rede de roupas íntimas femininas Loungerie deve abrir mais 10 pontos de vendas e chegar a 126 lojas nesse ano, coroando um trabalho de expansão progressiva. A informação é do CEO da empresa, Gustavo Avelar. Também ampliará seu mix de produtos. Poucos sabem, mas a marca faz parte do grupo Brasif criado pelo conhecido pecuarista Jonas Barcellos.

Os casos de serviços ruins e pessoal com péssima formação acadêmica vai alcançando todos os segmentos produtivos. A saber: uma empresa siderúrgica de grande porte abriu quatro vagas para engenheiros especializados e apareceram 189 candidatos. Porém, todos foram reprovados ainda na fase das entrevistas. Nada sabiam. A solução foi trazer profissionais do Japão e Alemanha. O ensino

brasileiro virou ficção?

O badalado espetáculo do Bad Bunny no intervalo do Super Bowl teve muito mais a ver com o abrir caminho para esse esporte (tipicamente norte-americano) na América Latina do que criticar as portas fechadas pelo Trump aos emigrantes saídos dessa região para os EUA. Para um marqueteiro experiente, embalaram bem o peixe e o venderam com ótimo lucro político e financeiro.

Qual foi o artigo mais consumido no carnaval? Se achou que foram paetês, vidrilhos e lamês errou feio. No topo da lista estão garrafas de água, comida para consumir fora do lar e apetrechos para churrascos. Isso mesmo, incluindo bebidas que acompanham o assado. Resultado de pesquisa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O grande destaque dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026 é o patinador americano Ilia Malinin, único a fazer rodopio quádruplo nesse tipo de competição. Virou fenômeno econômico também, pois faturou quase US$1 milhão em 2025 com publicidade. Além de bonito, o garoto (21 anos) é super fashion.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.