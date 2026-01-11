Parque do Palácio



Hoje, das 9h30 às 10h30, acontece a Vivência Brincar sem Brinquedos, na Pracinha, uma experiência lúdica pensada para bebês e seus responsáveis, com foco em brincadeiras livres, delicadas e sensoriais ao ar livre. Das 10h às 11h, aula ioga com Karina Dias. E mais: oficina de Bolhas de Sabão, Cabana de Oficinas Infantis. E seguem duas exposições no local: a mostra “DES-culpa”, da artista Lú Simão, permanece aberta até fevereiro e a exposição permanente “Palácio das Mangabeiras: de ‘Residência do Governador’ a um Parque para Todos”, com concepção e curadoria de Alex Rousset, apresenta a trajetória do edifício e sua relação com a cidade. Horários de funcionamento: de quarta a sexta-feira, das 10h às 18h e aos sábados e domingos, das 9h às 18h.

Conquista



As unidades do Colégio Santo Agostinho e Escolas Sociais Agostinianas receberam o Selo ODS Educação 2025. Com isso, todas as unidades do Colégio Santo Agostinho – Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima e Divinópolis – assim como suas escolas sociais em Minas Gerais, São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro, passam a integrar o seleto grupo de 129 instituições de ensino no Brasil reconhecidas por sua efetiva contribuição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas). A premiação formal das instituições certificadas está prevista para este ano, em um evento que celebrará o impacto dessas ações transformadoras. Entre os projetos apresentados para obter a certificação, o destaque fica para o Projeto Institucional de Gestão de Resíduos – Rumo à Escola Lixo Zero.

Destinos mais procurados



O comportamento do viajante brasileiro segue em constante transformação, e os dados de 2025 já ajudam a antecipar as grandes tendências para 2026. Um levantamento da Civitatis, plataforma de experiências turísticas presente em mais de 160 países, revela os destinos que registraram o maior crescimento percentual em reservas no último ano e que devem continuar em alta nos próximos meses. O ranking é liderado por Tóquio, que registrou crescimento de mais 346%, seguida por Zurique, na Suíça alemã (+212,9%); Viena (+115,7%); e a polonesa Cracóvia (+114,0%) na lista. Os cinco destinos que mais cresceram em reservas de brasileiros em 2025: Tóquio, Zurique, Orlando, Viena e Cracóvia.

Casamento



Eduardo Junqueira Matos e Lara Jacob se casaram mês passado, próximo ao Natal, no Automóvel Clube de Minas Gerais. A cerimônia religiosa foi na Boate Príncipe de Gales e a festa no Salão Dourado. A data escolhida foi em função de dois irmãos do noivo morarem fora de Belo Horizonte, o mais velho, Armando Gimenez Filho, mora em Muriaé e Samuel Matos, no exterior. Combinaram de vir e ficar para as festas de fim de ano. Foi uma reunião familiar linda e emocionante, já que os cinco irmão não se reuniam há muitos anos. A festa foi animadíssima. Jantar assinado pelo Mariangela Buffet.

Réveillon



Adriana e Elói Oliveira abriram a nova casa, no condomínio Quintas do Morro, para uma festa de réveillon que reuniu família e amigos chegados. A animação foi o clima da noite, marca registrada das reuniões do casal, mas o ponto focal foi a beleza da casa, projeto da nora do casal, a arquiteta Marina Diniz – casada com Breno –, que recebeu inúmeros elogios e parabéns. A decoração ficou a cargo de Adriana e está uma beleza, deu um tom aconchegante, agradável e acolhedor à casa. Nem precisamos falar das peças de iluminação, já que ela domina o assunto e o mercado da área no estado. Tudo de um bom gosto de encher os olhos. O paisagismo é de Luiz Carlos Orsini. Voltando ao réveillon, muitos balões prateados, DJ com som animado, show de fogos à meia noite e banho de piscina na primeira hora de 2026 para as mais animadas. Umas para refrescar do calor, outras para lavar a alma. A chuva só foi cair próximo das 2 horas da madrugada, mas não atrapalhou em nada a festa que foi até quase o dia amanhecer.

Cultural



A Casa Fiat de Cultura está com uma programação que vale a pena ser visitada, inclusive com horários com visita guiada. Até o dia 25 tem a exposição Rembrandt – O mestre da luz e da sombra, bem como Volta Funda. A mostra Pausa para o devir fica até 8 de fevereiro e a visita pode

ser tanto presencial quanto virtual.

Por aí...

Como acontece no mês de janeiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes começa no dia 23 com palestras, exibição de filmes inéditos e também homenagens. A principal delas será para a atriz KarineTelles. Há de se registrar que é a 29ª edição, quase três décadas de lutas da Raquel Hallak.

Acostumado a salvar pessoas em risco ou resolver situações de perigo iminente, o bombeiro e atual deputado federal Pedro Aihara (destacou-se no episódio de Brumadinho), está agora se empenhando, também, em ajudar o nosso patrimônio histórico. Semana passada, esteve no Mosteiro de Macaúbas, em Santa Luzia, conhecendo as instalações e ficou impressionado com a beleza do local e os desafios da preservação. Saiu de lá disposto a colaborar na manutenção da instituição.

Na semana passada falamos do turismo vip crescendo em Minas e, agora, foi o jornal New York Times que indicou o Inhotim como um dos 52 destinos a serem visitados em 2026. Única indicação no Brasil e um presentão do Dia de Reis (data da publicação), pois coincide com o inicio das comemorações dos 20 anos da instituição criada por Bernardo Paz. Na mesma lista estão Assis (Itália), Bangcoc (Tailândia), Cabo Froward (Chile).

A nau sem rumo da moda brasileira parece que encontrou alguma rota com a sacada do prefeito carioca, Eduardo Paes, que acaba de criar o fashion-turismo. Vale dizer, aproveitar o alto potencial turístico do balneário para transformá-lo em vitrine da nossa moda, e tentar recolocar a cidade no mapa do assunto. Investimento considerável. Um gancho assertivo para a Rio Fashion Week, marcada para abril.

Enquanto isso, São Paulo é o novo point vip e porto seguro da moda internacional. Só em 2025 foram dezenas de eventos promovidos na cidade por grifes de prestigio mundial. Para começar, a festa Pina Ball com apoio da Chanel, uma ação do MASP assinada pela Gucci e o jantar da Hermès sob o tema ‘Papel’. E também a exposição ‘Savoir –Rêver’, da Louis Vuitton, a abertura da loja da Tiffany & Co. (única na América Latina) e uma festa fechada da Dior, entre outros. Luxo é isso!

Não chega a ser surpresa o fato do pagode ter ultrapassado o sertanejo como gênero musical mais consumido no país em 2026. A tchurma já estava cansando de tanta ‘sofrência’. Mas um crítico afirma que é algo pontual, argumentando a ‘inevitabilidade’ desse tipo de música, em razão de sua força regional, com João Gomes e afins na lista de exemplos.

