

O projeto Círculo de Cuidado Colaborativo (C3), da Faculdade de Medicina da UFMG, é um dos finalistas do Good Start Challenge, organizado por duas instituições que atuam no cuidado com crianças: a holandesa Van Leer Foundation e a paulista Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal. Em todo o mundo, 22 equipes foram selecionadas para a fase final do desafio, no qual o objetivo é desenvolver uma solução para melhorar o bem-estar de mães, pais e cuidadores de crianças pequenas em situação de vulnerabilidade do país. Como finalista, o projeto já faturou €50 mil. Em julho de 2026, até seis vencedores serão premiados com €200 mil.

A iniciativa é coordenada pela professora Cláudia Regina Lindgren Alves, do Departamento de Pediatria (PED) da Faculdade de Medicina, e visa criar uma rede de mulheres que compartilham o cuidado infantil por meio de um sistema de crédito de tempo baseado em aplicativo. O projeto é uma parceria da UFMG com o Instituto da Primeira Infância (Iprede), de Fortaleza.

O MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand apresenta, em janeiro e fevereiro, oito novos cursos livres. A Escola MASP resgata sua tradição de ensino prático ao lançar uma programação focada em noções iniciais e experimentais de desenho, pintura e performance. A grade também conta com aulas online sobre retratismo, introdução à curadoria e um curso sobre as relações entre arte e saúde mental. As vagas são limitadas e oferecem materiais para os alunos praticarem em aula.

O músico e poeta Gui Praxades lançou, no dia 27, seu primeiro livro de poesias Entre Pedras e Plumas. A tarde de autógrafos foi no restaurante Verdinho, e na sequencia ele fez show com sua montagem pocket da Old is Cool. Casa lotada, plateia animada e pista cheia apesar do forte calor que fez no dia. Destaque para o sobrinho neto, Gabriel Botrel, de 5 anos, que “tocou” guitarra ao lado dele, o show inteiro.

A Agência mineira de comunicação Benê Mais completou cinco anos de atuação. Fundada pela publicitária Juliana Gontijo e pela jornalista e especialista em marketing Natália Miranda, a agência nasceu do encontro entre visão estratégica e o desejo genuíno de aproximar marcas

de seus públicos de forma verdadeira e relevante.

Fica o parabéns da coluna

Cursos de gastronomia



Para quem deseja aprimorar suas habilidades culinárias e explorar novos sabores, o Le Cordon Bleu São Paulo oferece uma seleção especial de cursos de curta duração, nos meses de janeiro e fevereiro. Sob a orientação de chefs renomados, os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas refinadas em um ambiente equipado com tecnologia de ponta. Alguns dos temas: pães Italianos, cakes plant based: Estrutura, Sabor e Inovação, risoto, fusão das cozinhas Brasileira e Francesa. Mais informações no telefone (11) 98348-0229.



Uma das boas exposições na cidade, conta a história do palácio da Liberdade, que completa 130 anos. Mas não está lá e sim no prédio Verde da praça da Liberdade, onde está a sede do IEPHA, que organizou a mostra. São fotos, documentos e curiosidades. Uma delas é que o prédio teve que ser estabilizado com 700 estacas na reforma de 1981, pois as paredes racharam e tudo começou a afundar. A área tinha sido um aterro e ninguém sabia. A exposição fica até final de janeiro.

Além da missa natalina na basílica de Ouro Preto, a supermodelo Naomi Campbell curtiu a beleza e tranquilidade de Santo Antônio do Leite distrito ali pertinho onde se hospedou na bela casa da família Mares Guia. Consta que foi recebida, em grande estilo, pela amiga Erika Mares Guia, com mesa de comidas mineiras, que ela adora.

E, pelo visto, Minas está mesmo na agenda do turismo vip. Em pesquisa anual, a revista Condé Nast Traveler elegeu nosso estado como um dos melhores destinos do mundo para 2026. Mais especificamente o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, realizado pela Plataforma Fartura. Destacou sua gastronomia como um luxo autêntico. Único representante brasileiro na lista, o estado

figura ao lado de referências globais como Sevilha e Hong Kong, entre outros.

O ano de 2025 registrou (no Brasil) menos casos de ‘dezembrite’, a síndrome que provoca aumento da ansiedade, melancolia e estresse no final de ano. Uma pesquisa indicou que a fé renovada nas perspectivas pessoais, a crença de mudanças positivas em 2026 e um relax geral em relação a essas comemorações, aliviaram o ambiente. Amém!

A lembrança da atriz Brigitte Bardot (que faleceu na semana passada), leva, inevitavelmente, a Buzios – balneário desbravado por ela e onde residiu por alguns meses. E também casos de seus rasantes no Rio, na mesma época, onde as mulheres se atracavam aos maridos onde ela chegava, medo de sua estonteante sedução. Uma estrela em brilho máximo. Nos últimos tempos, as redes sociais se restringiram a criticar suas posições políticas, mais à direita. No seu tempo de jovem, isso não era pecado.

Quem passou pelos aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (Rio) às vésperas das festas de final de ano, não compreende como a ANAC ainda pretende retornar para suas pistas vôos (domésticos e até internacionais) hoje decolando do Galeão e de Guarulhos. O caos é geral. No caso paulistano, portões travados, banheiros entupidos e atrasos de até três horas para Minas nos horários de pico.

Um novo ano começa e os astros se reposicionam no horizonte. E 2026 será regido por Marte, o planeta da conquista, guerra, luta e muitos desafios para crescer e desenvolver. Já o número da vez é o 1 e marca um novo ciclo numerológico, com duração de nove anos. Período de energia, recomeço e coragem para o mundo. Fica a dica.

