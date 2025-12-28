Aniversário em dose dupla

Na sexta-feira, dia 18, Lilian Furman recebeu festa de aniversário no restaurante do Automóvel Clube de Minas Gerais. O encontro foi organizado pela amiga Lilian Albergaria que convidou os amigos mais íntimos da aniversariante. O encontro foi muito agradável, tudo muito bem servido e o jantar estava delicioso. Renato Belo, que faria aniversário no dia seguinte também soprou velas junto com Lilian. Entre as presenças estavam: Adriana e Elói Oliveira, Fernanda e Nelson Carneiro Costa, Renato Belo, Vera Comini, Clea Gontijo, Patrícia Duque, Marcos Furman, Franklin Bethônico, Martha Cançado, Lilian Albergaria, Olguinha Ulmann, Danilo Briskievicz.

Balanço

A Fundação Clóvis Salgado (FCS) encerra o ano de 2025 com recorde de público no Circuito Liberdade. As visitações presenciais e virtuais somaram mais de 10 milhões, um crescimento de 70%, frente aos 35 milhões no início do ano. Às vésperas de completar 55 anos, o Palácio das Artes encerra o ano com números excelentes. De janeiro a novembro, foram mais de 2,5 mil atividades realizadas presencialmente e mais de 320 mil visitas aos espaços do complexo artístico. A mostra mais visitada do ano, “Bonecos Giramundo”, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, exibe o rico acervo do grupo mineiro, com cerca de 600 itens (incluindo bonecos, máscaras e outros artefatos) que fazem parte do imaginário coletivo dos brasileiros há gerações. As óperas repetiram o sucesso dos anos anteriores. A coluna parabeniza o presidente da Fundação, Sérgio Rodrigo Reis pelo ótimo trabalho que resultou nestes números crescentes.

Carro na estrada

Pelo visto as estradas ficarão cheias este ano porque 70% dos brasileiros preferem ir de carro para as férias de verão. Tudo bem, mas não se descuidem da manutenção preventiva do veículo como olhar pneus, freios, fluidos e sistema de arrefecimento antes de cair na estrada, e principalmente muita atenção para evitar acidentes.

Cores da lingerie na virada

Todo mundo sabe de cor e salteado as cores das roupas para a virada do ano. Agora, a escolha da cor da lingerie para a passagem do ano se tornou um dos rituais mais populares do Réveillon brasileiro. Milhões de pessoas acreditam que a peça íntima usada à meia-noite pode influenciar no amor, dinheiro, saúde e equilíbrio emocional ao longo do ano que começa. O branco é o mais usado e símbolo de equilíbrio e harmonia; o amarelo, associado à riqueza e ao sucesso financeiro; e o vermelho, ligado à paixão e à energia. O rosa representa afetividade e amor, o verde simboliza saúde e renovação, o azul está relacionado à serenidade e o roxo à espiritualidade e transformação pessoal.

Qual você vai escolher?

Prêmio Caio

O Sebrae Minas conquistou o 2º lugar na categoria “Soluções Web” do Prêmio Caio 2025, considerado o “Oscar dos eventos corporativos” no Brasil, com o case “E-Festival Sebrae 2025: inovação do físico ao digital”, desenvolvido em parceria com a Yazo App. A premiação foi realizada no dia 8 de dezembro, em São Paulo. O reconhecimento nacional destacou uma solução inovadora capaz de digitalizar integralmente a experiência do evento, desde o credenciamento até a interação entre os empreendedores participantes. A proposta integrou, em um único fluxo, inscrição, acesso, conteúdo, conexões e acompanhamento pós-evento, unindo o ambiente físico ao digital de forma intuitiva e gamificada.

Na virada...



O calendário avança, os planos se renovam e os sonhos de sempre retornam na passagem do ano. Um momento especial para alguns e de comemoração para todos. Um rasante na agenda de nomes conhecidos do circuito fashion-social da cidade, registra a sua fé na chegada de um Ano-Novo.

• Elisa Atheniense

Depois de muitos anos passando a virada do ano em redutos internacionais, desta vez a estilista Elisa Atheniense preferiu ficar por aqu, entre amigos e familiares. Além de agradecer pelo bom ano profissional de 2025 e por ter alcançado as metas estabelecidas para o período, também quer curtir a vida de recém-casada, após a bela cerimônia de união com o Weber Magalhães Pinto, no sábado, 19. E também comemorar seu aniversário, que coincide com o réveillon, juntando-se a bons amigos em João Pessoa, no vaivém entre mar e festa. Tudo com muita paz e alegria.

• Daniel Satti

Como faz todos os anos, o ator mineiro Daniel Satti deixa São Paulo nessa época do ano para se juntar à família em BH no Natal e Réveillon. Os planos sempre incluem as águas de Escarpas do Lago, na virada de ano. Desta vez, espera recarregar ainda mais as energias ali para criar novos episódio para a série ‘Entre Nós’, que estreou com a esposa, Amanda Lussant, e prosseguir com o sucesso da peça ‘O Homem Mais Inteligente da História’ (de Augusto Cury), há dois anos em cartaz nos palcos brasileiros. E também concluir uma nova peça de teatro que está escrevendo.

• Victor Dzenk

Recentemente chegado de uma movimentada temporada europeia (comemorou o b.day em Paris), o estilista Victor Dzenk escolheu a orla de Lagoa Santa para passagem do ano. Além de festejar junto aos familiares no novíssimo Capim Guiné (no Open Mall), também vai potencializar as energias junto a rainha das águas para montar o desfile que fará, a convite da Cruz Vermelha Internacional, em Cascais (Portugal), no primeiro semestre.

• Milton Pedrosa

O ‘mago das orquídeas’, Milton Pedrosa, vai manter sua agenda habitual nos réveillons, comemorando a data em Paris. Só mudou o período de permanência, que começava em início de dezembro, deixando para ir nesse fim de semana, e por lá ficar até final de fevereiro. Como sempre, brindando com os amigos franceses, flanando à beira do Sena, curtindo museus e cafés e vivenciando o intenso amor que possui pela capital francesa.

• Chiquinho Santoro

Após uma viagem de pesquisas pelos Países BaixosHolanda, o consultor de moda Chiquinho Santoro se recupera do frio intenso de Amsterdã em animado e acolhedor réveillon na residência familiar no Canto das Águas. No vaivém europeu, adorou a exposição ‘Esculpindo os Desejos’, da revolucionária estilista Iris van Herpen, e conheceu o processo criativo de outros designers, gerando até uma série de 17 vídeos no Instagram. Na chegada de 2026, mentaliza para que a nossa moda cresça, eventos como o BH-à-Porter sejam ampliados e a cultura e o conhecimento possam fazer o diferencial da nossa criativa indústria fashion mineira.

