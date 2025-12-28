Aniversário em dose dupla

Mais lidas
compartilheSIGA NO
Na sexta-feira, dia 18, Lilian Furman recebeu festa de aniversário no restaurante do Automóvel Clube de Minas Gerais. O encontro foi organizado pela amiga Lilian Albergaria que convidou os amigos mais íntimos da aniversariante. O encontro foi muito agradável, tudo muito bem servido e o jantar estava delicioso. Renato Belo, que faria aniversário no dia seguinte também soprou velas junto com Lilian. Entre as presenças estavam: Adriana e Elói Oliveira, Fernanda e Nelson Carneiro Costa, Renato Belo, Vera Comini, Clea Gontijo, Patrícia Duque, Marcos Furman, Franklin Bethônico, Martha Cançado, Lilian Albergaria, Olguinha Ulmann, Danilo Briskievicz.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Balanço
A Fundação Clóvis Salgado (FCS) encerra o ano de 2025 com recorde de público no Circuito Liberdade. As visitações presenciais e virtuais somaram mais de 10 milhões, um crescimento de 70%, frente aos 35 milhões no início do ano. Às vésperas de completar 55 anos, o Palácio das Artes encerra o ano com números excelentes. De janeiro a novembro, foram mais de 2,5 mil atividades realizadas presencialmente e mais de 320 mil visitas aos espaços do complexo artístico. A mostra mais visitada do ano, “Bonecos Giramundo”, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, exibe o rico acervo do grupo mineiro, com cerca de 600 itens (incluindo bonecos, máscaras e outros artefatos) que fazem parte do imaginário coletivo dos brasileiros há gerações. As óperas repetiram o sucesso dos anos anteriores. A coluna parabeniza o presidente da Fundação, Sérgio Rodrigo Reis pelo ótimo trabalho que resultou nestes números crescentes.
Carro na estrada
Pelo visto as estradas ficarão cheias este ano porque 70% dos brasileiros preferem ir de carro para as férias de verão. Tudo bem, mas não se descuidem da manutenção preventiva do veículo como olhar pneus, freios, fluidos e sistema de arrefecimento antes de cair na estrada, e principalmente muita atenção para evitar acidentes.
Cores da lingerie na virada
Todo mundo sabe de cor e salteado as cores das roupas para a virada do ano. Agora, a escolha da cor da lingerie para a passagem do ano se tornou um dos rituais mais populares do Réveillon brasileiro. Milhões de pessoas acreditam que a peça íntima usada à meia-noite pode influenciar no amor, dinheiro, saúde e equilíbrio emocional ao longo do ano que começa. O branco é o mais usado e símbolo de equilíbrio e harmonia; o amarelo, associado à riqueza e ao sucesso financeiro; e o vermelho, ligado à paixão e à energia. O rosa representa afetividade e amor, o verde simboliza saúde e renovação, o azul está relacionado à serenidade e o roxo à espiritualidade e transformação pessoal.
Qual você vai escolher?
Prêmio Caio
O Sebrae Minas conquistou o 2º lugar na categoria “Soluções Web” do Prêmio Caio 2025, considerado o “Oscar dos eventos corporativos” no Brasil, com o case “E-Festival Sebrae 2025: inovação do físico ao digital”, desenvolvido em parceria com a Yazo App. A premiação foi realizada no dia 8 de dezembro, em São Paulo. O reconhecimento nacional destacou uma solução inovadora capaz de digitalizar integralmente a experiência do evento, desde o credenciamento até a interação entre os empreendedores participantes. A proposta integrou, em um único fluxo, inscrição, acesso, conteúdo, conexões e acompanhamento pós-evento, unindo o ambiente físico ao digital de forma intuitiva e gamificada.
Na virada...
O calendário avança, os planos se renovam e os sonhos de sempre retornam na passagem do ano. Um momento especial para alguns e de comemoração para todos. Um rasante na agenda de nomes conhecidos do circuito fashion-social da cidade, registra a sua fé na chegada de um Ano-Novo.
• Elisa Atheniense
Depois de muitos anos passando a virada do ano em redutos internacionais, desta vez a estilista Elisa Atheniense preferiu ficar por aqu, entre amigos e familiares. Além de agradecer pelo bom ano profissional de 2025 e por ter alcançado as metas estabelecidas para o período, também quer curtir a vida de recém-casada, após a bela cerimônia de união com o Weber Magalhães Pinto, no sábado, 19. E também comemorar seu aniversário, que coincide com o réveillon, juntando-se a bons amigos em João Pessoa, no vaivém entre mar e festa. Tudo com muita paz e alegria.
• Daniel Satti
Como faz todos os anos, o ator mineiro Daniel Satti deixa São Paulo nessa época do ano para se juntar à família em BH no Natal e Réveillon. Os planos sempre incluem as águas de Escarpas do Lago, na virada de ano. Desta vez, espera recarregar ainda mais as energias ali para criar novos episódio para a série ‘Entre Nós’, que estreou com a esposa, Amanda Lussant, e prosseguir com o sucesso da peça ‘O Homem Mais Inteligente da História’ (de Augusto Cury), há dois anos em cartaz nos palcos brasileiros. E também concluir uma nova peça de teatro que está escrevendo.
• Victor Dzenk
Recentemente chegado de uma movimentada temporada europeia (comemorou o b.day em Paris), o estilista Victor Dzenk escolheu a orla de Lagoa Santa para passagem do ano. Além de festejar junto aos familiares no novíssimo Capim Guiné (no Open Mall), também vai potencializar as energias junto a rainha das águas para montar o desfile que fará, a convite da Cruz Vermelha Internacional, em Cascais (Portugal), no primeiro semestre.
• Milton Pedrosa
O ‘mago das orquídeas’, Milton Pedrosa, vai manter sua agenda habitual nos réveillons, comemorando a data em Paris. Só mudou o período de permanência, que começava em início de dezembro, deixando para ir nesse fim de semana, e por lá ficar até final de fevereiro. Como sempre, brindando com os amigos franceses, flanando à beira do Sena, curtindo museus e cafés e vivenciando o intenso amor que possui pela capital francesa.
• Chiquinho Santoro
Após uma viagem de pesquisas pelos Países BaixosHolanda, o consultor de moda Chiquinho Santoro se recupera do frio intenso de Amsterdã em animado e acolhedor réveillon na residência familiar no Canto das Águas. No vaivém europeu, adorou a exposição ‘Esculpindo os Desejos’, da revolucionária estilista Iris van Herpen, e conheceu o processo criativo de outros designers, gerando até uma série de 17 vídeos no Instagram. Na chegada de 2026, mentaliza para que a nossa moda cresça, eventos como o BH-à-Porter sejam ampliados e a cultura e o conhecimento possam fazer o diferencial da nossa criativa indústria fashion mineira.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.