De 23 a 31 de janeiro de 2026, a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes transforma a cidade histórica em vitrine do cinema brasileiro contemporâneo e em um dos principais destinos de turismo cultural do verão em Minas Gerais. Com programação gratuita, o evento reúne filmes em pré-estreias, debates, formações e atividades artísticas, ao mesmo tempo em que impulsiona experiências turísticas em Tiradentes e nos arredores, como Bichinho, Resende Costa e Coronel Xavier Chaves. A Mostra consolida a cidade como ponto de encontro entre cinema, patrimônio histórico, gastronomia e tradição artesanal, atraindo visitantes de todo o país para uma vivência que une cultura,

lazer e turismo.

Cartas de Natal



O espírito natalino aqueceu os corações em Minas Gerais na última quarta-feira, 17. A Tenda do Palácio da Liberdade foi cenário de um encontro emocionante, onde o Servas recebeu as forças de segurança do estado, para a entrega dos presentes da campanha "Cartas de Natal", que serão doados a instituições socioassistenciais cadastradas na rede Servas. A iniciativa alcançou a adoção de 2.077 cartas. Os pedidos e sonhos foram de crianças, adolescentes e idosos atendidos por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), Serviços de Acolhimento Infantil e Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs). A presidente do Servas, Christiana Renault, destacou a importância da ação, por poder levar alegria a quem mais precisa. Participaram desta corrente do bem a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Gabinete Militar do Governador (GMG) / CEDEC-MG, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Penal de Minas Gerais (PPMG).

Facilitando a vida



O Grupo Patrimar anunciou o lançamento da Conecta, uma startup criada para transformar a jornada de compra de um imóvel em uma experiência simples e centralizada. A proposta é simplificar um sistema que é bem complicado e a plataforma vai atender os estados de Minas e Rio de Janeiro, oferecendo um concierge digital que coordena, além do crédito imobiliário, toda a jornada de documentação do imóvel. O serviço organiza e acompanha as etapas essenciais, como a lavratura de escrituras junto ao cartório de notas, o pagamento de ITBI e o registro final, garantindo um processo mais ágil e transparente para o cliente. Para o futuro, a ideia é agregar outros produtos.

Para amigos



Adriana e Eloi Oliveira estão organizando uma festa de réveillon e aproveitam a data para inaugurar, informalmente, a nova casa. Encontro para amigos mais chegados, mas com certeza será muito animado, como são as festas do casal.

Homenagem merecida



Durante o 23º COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, realizado este mês em João Pessoa, o engenheiro e advogado Francisco Maia foi homenageado por sua contribuição histórica ao evento, que celebrou 50 anos de existência. Reconhecido por seu envolvimento desde a criação do projeto, também participou de painel ao lado do presidente-executivo da CBIC, dr. Fernando Guedes, da futura presidente do IBAPE Nacional, Andrea Soares, e do desembargador José Ricardo Porto, do TJPB, debatendo temas como garantias e vícios construtivos.

cachaça



Depois do café do Cerrado Mineiro consolidar sua posição de prestigio no paladar do brasileiro, agora é a cachaça, produzida naquela região, que luta para conquistar seu lugar. Uma associação foi criada (Cacem) com apenas 30 produtores, e já com premiações no México e na Expocachaça-BH.

Por aí...

O jeito simples do prefeito Damião ficou evidenciado, mais uma vez, na simpática visita que fez aos seus antigos colegas de profissão, nos estúdios da TV Alterosa. Uma conversa sincera, afetuosa e reconhecendo a importância do seu trabalho como jornalista para conhecer melhor a vida da cidade e fazer uma boa administração.

Merece aplausos o reality show da Rede Minas com as cantineiras das escolas públicas do Estado. A importância delas pode, facilmente, ser igualado ao das professoras, pelo apoio nutricional e afetivo aos alunos. Fazem muito com pouco que tem. Venceu a Alessandra Oliveira, de Ibertioga. No programa, vale registrar a elegância, beleza e simpatia da jurada fixa, Maria Clara Magalhães, e seu jeitinho mineiro de ser.

A empresária Flávia Rotondo continua conquistando prêmios pelo sucesso do seu Salão Contemporâneo, que realiza há 20 anos em São Paulo. Agora, recebeu o troféu Caio, que elege os melhores eventos do ano, disputado com 2 mil indicados. O jacarezinho de prata (que simboliza a premiação) foi para as mãos certas.

Embora a mídia tenha destacado o fechamento dos icônicos bares Bolão e Salomão, a verdade é que a cidade dos barzinhos tem perdido anualmente cerca de 1240 estabelecimentos (dados de 2024) do gênero na fase pós-Covid. Curiosamente, um dos motivos observados é o custo para chegar e sair dali em segurança, depois de umas biritas. Às vezes, os gastos do freguês com os veículos de aplicativos sai mais caro que a conta do chopinho com batata frita.

Os cariocas gostam de fazer gozação com tudo e nem o prefeito Eduardo Paes escapou. Ele aparece em vídeo (feito por IA) desfilando vários modelitos modernosos, tudo para anunciar a Rio Fashion Week, marcado para 15 a 18 de abril. Um retorno da feira anunciado com bom humor, e

muita esperança.

O galerista Bruno Reis estreou com martelo de ouro sua função de leiloeiro de arte. Obras com artistas do porte de Anita Malfati, Rubem Valentin, Chanina, Di Cavalcanti, Fernando Luchesi, Antonio Poteiro, esculturas de Brecheret e Bruno Giorgi e tapeçarias de Concessa Colaço e Kennedy Bahia, entre outros. Enfim, tesouros. No total, quase cem lotes foram vendidos, todos com cotação bem acima do lance inicial.

A cidade de São Paulo se orgulha em ser uma versão menor (porém, tão intensa quanto) da maçã americana, de Nova York. Pois, agora quase se igualaram no ranking das 10 cidades mais estressantes do mundo. Trânsito e segurança no topo das reclamações.







