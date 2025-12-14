Teatro Galpão



O Centro de Pesquisa e Memória do Teatro do Galpão Cine Horto (CPMT) completa 20 anos consolidando seu papel para a preservação da história das artes cênicas no país. Para marcar a data, o Galpão lançou na última sexta-feira a 19ª edição da revista Subtexto. A celebração seguirá no dia 16, às 19h30, com a pré-estreia do documentário “Como atravessar paredes: a história do Centro Cultural Galpão Cine Horto”. Co-fundador do Galpão Cine Horto, Chico Pelúcio é o diretor do documentário.

Festa merecida

Lilian Albergaria está organizando uma festa de aniversário para Lilian Furman, que é muito querid pelos amigos. Será na quinta-feira, dia 18, às 18h, no Automóvel Clube de Minas Gerais. Apesar de ser no fim de tarde, será um Brunch de adesão. Acredito que o local será pequeno para receber o grande número de amigos que irão abraçar a aniversariante. Será uma ótima oportunidade para brindar o fechamento do ano.

Aniversário de Ildeu



E não é que o Ildeu Koscky resolveu comemorar seu aniversário. Abriu sua casa no São Bento e recebeu um pequeno grupo de amigos. Agradável encontro com bate-papo animado. O tradicional sino tocou na hora dos parabéns. Ele, como sempre, elegante e muito feliz em completar mais um ano de vida, rodeado de pessoas que ama. A irmã Beth e os sobrinhos ajudavam a anfitrionar, ao lado da amiga de todas as horas, Katia Lage.

VILA MINEIRIDADE



Belo Horizonte ganha um novo espaço de celebração e encontro neste Natal. Instalada na Praça José Mendes Júnior, entre a Rua da Bahia e a Praça da Liberdade, a Vila Mineiridade integra a programação natalina da capital com feiras que vão valorizar a economia criativa de Minas Gerais, apresentando pratos típicos e o artesanato mineiro até 6 de janeiro. O realizador do projeto é Aluizer Malab, da Malab Produções, funcionamento sempre das 17h às 23h. Entrada gratuita.

Livro



A advogada Lina Fernandes lança, amanhã, às 19h, o seu livro Contratos Empresariais Especiais, no Centro Cutural do Minas Tênis Clube, Unidade 1. Lina é professora de Direito, jurista e muito reconhecida por seu trabalho. Valentina Carvalho, Sandra Starling e Rodrigo Pereira da Cunha, que formaram com ela já confirmaram presença na noite de autógrafos.

Natal



Locomotiva iluminada desembarcou em BH, na última quarta, inaugurando a programação do projeto “Magia queConecta – Natal VLI”. O tradicional Casarão da rua Sapucaí se transformou em um espaço natalino com presépio, casa do Papai Noel, árvore iluminada e diversas instalações que celebram o espírito das festas. Programação gratuita até 23 de dezembro.



Entre amigas



Vera Comini abriu seu apartamento na Savassi para a festa de confraternização natalina do seu grupo de amigas, chamado Lindinhas. Tudo perfeito, como ela bem sabe receber. Comida gostosa, casa aconchegante e encontro animado, com direito a amigo-oculto de roubar presente. Entre as presenças estavam Andrea Dayrell, Tânia Salles, Vania Myrrah, Lais Albergaria, Regina Teixeira da Costa, Adriana Vasconcelos, Valeria Junqueira, Babi Vasconcelos, Carla Calvo, Maria Antônia Calmon, Mirele Castro Veado, Juliana Boechat e Lucinha Guedes.

Por aí...

As comemorações do Dia das Gerais (8 de dezembro), tiveram seu ponto alto com a entrega da Medalha das Gerais, pelo governo de Minas, na cidade de Matias Cardoso, norte do Estado. O interessante é que a honraria tem uma versão feminina (Medalha Maria da Cruz). Uma das agraciadas foi a conhecida Natalie Oliffson.

A manhã chuvosa contribuiu para destacar os sons do órgão Arp Schnitger no seu retorno à diocese de Mariana, após uma década inoperante. A cerimônia foi conduzida pelo arcebispo dom Airton José dos Santos, que estabeleceu um interessante diálogo com o instrumento, tocado pela organista Josinéia Godinho. Esse exemplar é o único fora da Europa e foi presenteado pelo rei D. João V em 1748. A restauração foi supervisionada pela arquiteta Deise Lustosa.

O rei emérito da Espanha, Juan Carlos, publicou livro onde rechaça as acusações que forçaram a sua abdicação em 2014. Mais que isso, destaca o seu papel essencial para garantir a estabilidade do período de transição entre o franquismo e a democracia. Resumindo: sem sua atuação firme, os espanhóis cairiam em outra violenta guerra civil. A política tem memória curta.

Nas poucas pancadas de chuva dessa temporada, um fato curioso registrado foi a quantidade de placas que se soltam dos veículos que tentam ultrapassar qualquer poça de água mais profunda. São milhares perdidas. Parece até que os adesivos que as prendem são solúveis em água pluviais, ou, então, o serviço está muito mal feito. Inexplicável.

A região dos Campos das Vertentes vai ampliando sua vocação para o turismo de experiência. A saber: além da sua reconhecida gastronomia, Tiradentes terá também um novo e extenso parreiral com uvas nobres (syrah) visando a fabricação de vinho local. O terreno foi analisado e é propício à viticultura. Em outras cidades da região, a estrela são os queijos artesanais sofisticados e de excelente

qualidade ali produzidos.

E por falar em comes e bebes como força turística, a Itália acabou de ganhar o primeiro selo de reconhecimento como patrimonial cultural imaterial da Unesco, concedido a um país inteiro, em razão da sua cozinha. Se Minas fosse um país, já teria esse valioso reconhecimento, pois ganhou a mesma designação (ano passado) com o modo de fazer do nosso queijo artesanal.

O Papai Noel mineiro pegou seu trem e fez parada na praça da Estação, onde uma locomotiva cheia de luzes está à espera dos visitantes na plataforma de embarque de passageiros. Além de fotos com o Bom Velhinho, a meninada pode se entregar à outras atrações natalinas. A produção é da Casulo Cultural.

