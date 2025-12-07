

De 9 a 12 deste mês, a Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil transforma o CRESAN – Mercado da Lagoinha em um espaço de discussão e celebração da gastronomia mineira. O Festival Fartura Lagoinha, gratuito, reúne chefs e especialistas em aulas, debates, workshops, além de cozinhas ao vivo para que o público possa experimentar os pratos dos chefs, ao som de shows e DJs especialmente pensados para fechar a programação. Na terça, das 9h às 15h30; quarta e quinta, das 9h às 22h30; sexta, das 10h30 às 20h.

Joana Hardy odilon araújo/divulgação

Sucesso

Chris Gontijo lançou, na última terça-feira, seu livro A Força da Elegância (editora Reflexão), na livraria Leitura do BH Shopping. O sucesso foi tanto que o espaço foi pequeno para o número de convidados e o livro esgotou. Desde que decidiu mudar de ramo a empresária passou a dar cursos de etiqueta corporativa. Ela mostra que o assunto envolve conhecimento e atitude, não apenas aparência ou vestir bem. Sua pesquisa revela que, na realidade, o cérebro social responde a gestos de atenção, escuta e coerência, refletindo nas relações de convívio. Resumo da ópera: elegância é uma postura de vida.

FESTIVAL ARTE & MOVIMENTO



Com concepção e direção de Paulo Rogério Lage, a Palco Marketing Cultural e a Saramenha Artes & Ofícios reuniram, no último sábado de novembro, autoridades, personalidades e músicos de destaque para as apresentações de “Paixão Brasileira – A Música do Samba-Canção”. Ao lado de Luadson Constâncio, João Paulo Avelar, Gegê Mendes , Maíra Manga e Egídio Oliveira, o espetáculo proporcionou uma verdadeira imersão na história, na sofisticação e na poesia do samba-canção, gênero que marcou as décadas de 1940 e 1950 e segue encantando gerações.

Aniversariante do dia



Quem está de parabéns hoje é o querido decorador Ildeu Koscky que sempre foi o grande anfitirão de dezembro, com suas grandes festas de aniversário no seu casarão no São Bento, onde já recebeu empresários, autoridades e artistas de diversas partes do mundo. Nas festas, sua marca registrada era badalar o sino a cada convidado que chegava. Ildeu já figurou no livro dos recordes como “o mais convidado do mundo”. Ele é a personificação da história das grandes festas de BH e chegou a participar de sete eventos por dia. Fica o parabéns da coluna a este amigo querido e pessoa tão importante da

sociedade de Belo Horizonte.



Surpresa



Cleinha Gontijo ganhou “festa” surpresa das amigas, semana passada, na véspera de

seu aniversário. Aproveitaram a confraternização de Natal. No dia do niver, terça-feira, ela saiu

para almoçar com a família e, depois, foi conferir o bate-papo de Anna Paola Frade no Botânico Shopping.

show da jornada



Já está a mil por hora os ensaios do show em benefício da Jornada Solidária. Maria Sobreira e convidados especiais farão uma noite inesquecível no Baretto, nesta terça-feira, 16. As portas do bar intimista do Hotel Fasano serão abertas às 20h ao som do DJ Nezt, com um som mais tranquilo, ideal para o início da noite para quem quer jantar antes da apresentação. O show terá início às 21h30. Ao lado de Mariana Sobreira e banda estarão André Salazar com o filho Eduardo, Izabela Tavares e Paulo Moraes. Depois do show o DJ Nezt tocará novamente. Os ingressos custam R$ 200 e serão 100% para a Jornada, que ajuda creches comunitárias. Todo o consumo será cobrado à parte. As reservas podem ser feitas diretamente no Baretto no telefone (31) 3500-8970 ou WhatsApp (31) 98412-4080, ou pelo Sympla.



Bate Papo agradável



Quem movimentou o Botânico Shopping semana passada foi a querida Anna Paola Frade Pimenta da Veiga e sua nora Nathalia Zamith. Elas falaram sobre a arte de receber. A simpatia, delicadeza e carinho de Anna Paola contagia as pessoas. Pelo que percebemos, Nathália está indo pelo mesmo caminho, linda, simpática, educada e, também, extremamente delicada. Estava lotado. Não seria diferente.



Além de Minas



O Niê chega a Caraíva com dois novos endereços — o restaurante Niê Caraíva, no centro do vilarejo, e o Niê Praia, beach club pé na areia dentro da Pousada Quintal Caraíva — expandindo a proposta do Grupo Marchê de unir arquitetura, gastronomia e lifestyle em experiências integradas que respeitam a identidade local. Com projeto de Camila Aroeira e menu assinado pelo chef Victor Zulliani, o Niê Caraíva traduz a atmosfera dinâmica e sofisticada da marca, oferecendo pratos contemporâneos que combinam com o clima local, programação musical e bem-estar, reforçando a presença do grupo no litoral sul da Bahia. Isso só comprova o sucesso do restaurante de BH.

Por ai...

O fim de ano chegou com o circuito editorial em ebulição. Para começar, Maria José Amorim lançou a revista Linguará, editada em Portugal. Em suas páginas (com bela diagramação) tudo que acontece na cultura lusófana, incluindo literatura, arte, música, diversidade e afins. O interessante é que cada edição é dedicada a uma letra do alfabeto. O encontro foi na Academia Mineira de Letras.

Em ótima entrevista à Forbes o fundador dos loteamentos Alphaville, Renato de Albuquerque, disse (do alto de seus 97 anos) que as exigências ambientais e a burocracia passaram a dificultar muito esse negócio no país. E lembrou que o primeiro condomínio criado por ele (São Paulo, década de 1970) levou seis meses para receber o OK, enquanto o mais recente deles (chamado Cantalupe) levou sete anos para ser aprovado. Sem comentários.

Embora lentamente, o look clássico das aeromoças vai se modernizado, algo iniciado EUA. No Brasil, a Azul foi pioneira nessa atualização fashion com criações bacanas da designer Terezinha Santos. Recentemente, as tradicionalíssimas empresas japonesas também aderiram à renovação, incluindo tênis e sapatos baixos. Sem trocadilho, um belo gol.

A maga das artes têxteis, Sonia Gomes, recebe homenagem especial com bela exposição em São Paulo. Cerca de 80 obras foram levadas daqui para a mostra ‘Barroco, mesmo’, um resumo da sua trajetória, montada no Instituto Tomie Ohtake. Ali, ela também revela fragmentos dos elementos usados nas suas criações. Vai até fevereiro.

O crescimento do Belvedere como novo point do luxo em BH suscitou dilema sobre a pronúncia correta da palavra. Para os mais esnobes, o toque afrancesado (belvédèr) seria o mais elegante. Mas o dicionário diz que a origem é italiana, significa ‘bela vista’ – e deve ser dita (com todas as letras) no sonoro estilo da Bota.

O dinâmico Thiago Romano realiza confraternização de fim de ano, reunindo amigos e convidados no Museu do PC7. Um merecido brinde a quem luta, há anos, na comunicação corporativa da cidade com sua Romano.

Ceia natalina: o preço da castanha portuguesa está variando por aqui entre 80 e 120 reais. Um custo só superado pelo bacalhau. Em compensação, na Europa a fruta de luxo da época é o abacate, a 20 euros o quilo.Resumo: hemisférios distantes, preços aproximados.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.