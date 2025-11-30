Show imperdível

O Baretto do Hotel Fasano BH recebe, na quinta-feira, 4, a parceria de dois músicos de peso: Hamilton de Holanda e Mestrinho, um encontro marcado pelos improviso, espontaneidade e celebração das raízes da MPB. Quem gosta de música sabe o luxo será esta apresentação, principalmente em um ambiente confortável e para poucas pessoas como o Baretto. Quase um show exclusivo, Realmente imperdível. Para quem não conhece, Hamilton é multipremiado, improvisador e referência absoluta do bandolim, reconhecido por sua técnica e por transitar entre tradição e modernidade com criatividade. Ao seu lado, o sanfoneiro, cantor e compositor Mestrinho, herdeiro direto de mestres como Dominguinhos e Sivuca, dono de uma musicalidade vibrante e de forte expressão popular. Reservas pelo telefone (31) 3500-8970 ou WhatsApp (31) 98412-4080, ou pelo link www.sympla.com.br/evento/baretto-recebe-hamilton-de-holanda-e-mestrinho/3217894.

Jornada Solidária



Com a correria do ano e alguns percalços a Jornada Solidária, programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas, deixou para fazer sua ação agora, no fim de ano. E será realmente especial, um show do Baretto, na terça-feira, 16 de dezembro, com a dublê de cantora e RP, Mariana Sobreira e convidados. Vejam só que estará com ela no palco: André Salazar com o filho Eduardo – que arrasa no piano com apenas 12 anos –, Izabela Tavares e Paulo Moraes. Antes e depois do show o DJ Nezt tocará. Os ingressos custam R$ 200 e toda a arrecadação será para a Jornada, que ajuda creches comunitárias. As reservas podem ser feitas diretamente no Baretto pelo telefone (31) 3500-8970 ou WhatsApp (31) 98412-4080, ou pelo Sympla. O bar abrirá as portas às 20h, e o show terá início às 21h30, dando tempo para encontros e bate-papo entre amigos, jantar e drinques .

christmas market



A Casa Arte Sacra faz mais uma edição do seu Christmas Market, nos dias 5 e 6, com curadoria das gêmeas Carolina e Marcela Malloy. Estarão por lá a Madeleine Confeitaria, Perfetto Saboaria, Via Nona, de Livia Giovanardi e Morena Canela com seus acessórios com Fabíola e Ludmilla do Fashionistando.

Thanksgiving



O Tiradentes Boutique Hotel, em parceria com o Petruccio Boteco Arte, realizou um jantar harmonizado em celebração ao Thanksgiving, que ganhou charme mineiro e uma interpretação muito própria em plena primavera da histórica cidade. O encontro celebrou a colheita de 2025 em um clima de encontros pré-natalinos, de gratidão aos turistas que movimentaram a cidade ao longo do ano. Menu assinado pelo Petruccio Boteco Arte.

Quermesses da Mary



Acho que a Mary Arantes Figueiredo pensou que viveria na tranquilidade quando decidiu parar com a sua marca Mary Design. Ledo engano. Inquieta, decidiu fazer quermesses em seu espaço na Serra para mostrar para as amigas e clientes trabalhos artesanais de qualidade, que eram desconhecidos. Deu tão certo que virou consultora e curadora sobre o tema, sendo requisitada por grandes empresas e passou a fazer outras mostras. Agora em dezembro fará suas duas quermesses tradicionais – uma termina hoje e outra nos dias 12, 13, e 14 –, e está fazendo outras duas no CCBB-BH, de 11 a 14 e de 18 a 21. Haja fôlego!

Natal de amigas



Iorane Rabello reúne, no próximo sábado, grupo de mais de 20 amigas para uma tarde de confraternização de Natal, em sua casa em Alphaville. Se seguir a vibe do ano passado,

o almoço será delicioso e animadíssimo e invadirá a noite.

Por aí...

Foi pra lá de movimentado o lançamento do livro ‘Arquitetura da Destruição’ que o escritor Bernardo Mello Franco realizou na livraria Jenipapo, na Savassi. Casa lotada, debate com a Heloisa Starling e intensa participação do público. Tudo muito descontraído, tal e qual o estilo do autor, que é

carioca. A obra fala da rota bolsonarista – do palanque à prisão.

A ponte artística Minas/Portugal está em ebulição com a realização de vários eventos, um deles a exposição coletiva “Sustentar o Ruido”, na galeria Verso, em Lisboa. Aberta no último fim de semana, tem entre as expositoras Gilda Queiroz, mostrando paisagens do Vale do Jequitinhonha, pois nasceu em Rubim. Usando tintas naturais em cores extraídas da terra, seu trabalho promove o dialogo entre moda,

design e ancestralidade.

Por falar no assunto, a galeria Singular abriu mostra do artista Gilberto Abreu com a nova fase das pinturas com seu tema “Noturnas”. Ele vem desenvolvendo o tema há várias décadas, agora com novas composições iconográficas, com pontos luminosos que remetem aos astros, figuras marinhas etc.

Um banner da FIFA com atletas símbolo de cada país da Copa de 2026 ficou apenas minutos no ar. É que entre eles não estava o Cristiano Ronaldo que, justo naquele dia, foi à Casa Branca, recebido com muita festa pelo Trump. Preferiram substituir por outra arte, com as costas do jogadores e sua numeração. O CR10 seduz, até fora de campo.

Antes usado como matéria prima para fabricar sabão de uso popular, o óleo de coquinho macaúbas agora virou fonte alternativa de energia em larga escala. Uma empresa tem produção em escala industrial. Na outra ponta, virou base para cosméticos e sabonetes com pegada ecológica.

Nesse mês, a quarta missão de empresários mineiros visitou os paraguaios para conhecer e analisar a cena empresarial e os estímulos fiscais existentes ali. Desta vez foram os produtores de cachaça. Mas ninguém ainda decidiu se transferir para lá. Assim como os empresários das outras missões, preferem esperar as urnas de 2026.

l A transição energética no país surpreende: o aproveitamento de energia gerada pelos aterros sanitários, agora chamados ecoparques, é gigantesca. Diferentemente dos lixões, essas áreas acomodam o resíduo de forma sustentável, visando gerar gases como o biometano, entre outros. Só a brasileira Orizon vai investir R$7 bilhões no assunto em cinco anos. Isso dá uma ideia da magnitude da coisa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.