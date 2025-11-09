100 anos do Automóvel Clube



Será na próxima sexta-feira o Baile de Gala do Centenário do Automóvel Clube de Minas Gerais, em sua sede, e promete reunir a elite da sociedade belo-horizontina, incluindo empresários, políticos, juristas, formadores de opinião e associados do clube, valorizando a tradição e a importância social da instituição. Na noite, os convidados serão recebidos com um coquetel e jantar refinados, assinados pelo renomado Chef Nélio Eustáquio. O evento terá open bar e open food. A animação musical ficará por conta das bandas Expresso & Cia e Putz Grilla, que prometem manter o clima festivo e animado durante toda a noite. O traje black tie é obrigatório. Rainha Silvia A simpatia da rainha Silvia, da Suécia, ficou (mais uma vez) evidente em sua passagem por Ouro Preto com o rei Carl Gustavo. Vários diálogos descontraídos (em português, diga-se) com artesãos, atendentes, populares e turistas. O ponto alto da agenda gastronômica foi a degustação de jabuticabas, que ela adora desde menina, quando morava em São Paulo com a família materna. Embora tenha sido sua primeira visita a Minas, ela sempre soube muito sobre os mineiros, porque um primo próximo, que foi diretor do extinto Frigorifico Minas Gerais (Frimisa), morou aqui.

Moda em destaque



Até o dia 30 de novembro, é possível ver a exposição fotográfica “50 nomes que marcaram a moda brasileira”, no Diamond Mall. Mostra celebra a história da moda brasileira e destaca criações de grandes estilistas, como Clodovil, Dener, Ronaldo Fraga, Zuzu Angel, Gloria Coelho e Alexandre Herchcovitch entre outros. Todo o material faz parte do acervo da Vogue Brasil. A abertura contou com um talk com Vivian Sotocórno e Rita Lazarrotti, curadoras da mostra. Durante o encontro, elas compartilharam os bastidores da concepção do projeto, os critérios de seleção das obras e uma reflexão sobre a influência da revista na consolidação da moda brasileira ao longo das décadas.

CCBB-BH



A produção artística nacional dos séculos 20 e 21 é retratada de forma abrangente na exposição “Uma História da Arte Brasileira”, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil – Belo Horizonte, até o dia 1º de dezembro. Entre as obras expostas, parte do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), estão peças icônicas de artistas mineiros. Abrindo o percurso, no hall principal, está “O Impossível”, de Maria Martins, natural de Campanha (MG). Esculpida em bronze em 1945, a obra é considerada um marco da escultura moderna brasileira e tem outras duas versões que estão no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) e no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba).

AUTISMO EM DEBATE



Começa no próximo sábado, dia 15 e vi até o dia 17, o 1º Congresso Mineiro TEA na Atualidade, no espaço The One Business, no Luxemburgo. Coordenado por Florence Assis, médica cirurgiã cardiovascular, diagnosticada com autismo aos 43 anos, seu marido e pai atípico, Gustavo Lavorato, procurador do Estado do Rio Grande do Sul e Rosely Rossito, arteterapeuta, o evento está sendo estruturado pelas equipes do projeto ‘Montando um Time’ com apoio do Integrar TEA.Estão confirmados 75 palestrantes debatendo temas como Os Transtornos do Neurodesenvolvimento: da infância à idade adulta; Prevenção e manejo de doenças cardiovasculares e metabólicas nos portadores de transtornos do neurodesenvolvimento; Quando o comportamento fala, quem está escutando? Decodificando o invisível: Uma imersão sensorial e interativa sobre a linguagem silenciosa do autismo; O que você não pode ter deixado de se atualizar sobre TEA em 2025: revisão das principais descobertas e Papers do ano. Com apoio institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Educação, o Congresso tem apoio da Amagis e Neuroawiser, plataforma de aprendizado. Mais informações sobre o evento pelo e-mail congressomineirodetea@gmail.com, whatsapp (31) 99645-2224 ou Instargram @congressomineirodetea



Pelo social



Isabela Marra, fundadora e CEO do Noa Group, recebe o mundo empresarial em um encontro especial, nesta quinta-feira, às 19h30, no Barolio, unidade que fica no Espaço 356. O encontro visa conectar empresas e apresentar ações e oportunidades reais de impacto onde propósito e estratégia possam se encontram em prol de um bem maior. Iniciativas como essas são importantes e sempre bem-vindas.



Exposição



Paulo Laender abriu exposição ontem na Minas Contemporânea. A visitação ao público estará aberta a partir de amanhã, das 14h às 18h, para atender clientes, amigos e interessados em reservas e vendas desta coleção. A galeria fica na Rua Alagoas, 989, lojas 14/16, Savassi.

Por aí...

Ainda sobre realeza europeia flanando no Brasil: impossível não comparar o estilo esportivo do príncipe William, da Inglaterra, em sua recente passagem pelo Rio e a viagem do seu pai, rei Charles III, ao balneário quando jovem. Naquela época, o máximo de informalidade que o então príncipe de Gales se permitiu foi um sambinha desajeitado com a passista Pinah. Os tempos mudam, a monarquia também.

O estilista Victor Dzenk foi comemorar seu aniversário (que aconteceu dia 8) em Portugal com direito a esticar em pequenas férias. O lançamento da sua coleção no salão Minas Showroom foi um sucesso, assim como o da marca Dzenks, a linha jovem dirigida pelas suas sobrinhas Lara e Thaís.

A consternação pela morte de Lô Borges acabou resgatando a memória dos jornalistas mais antigos que frequentaram a casa do seu pai, Salomão Borges, presidente do sindicato da classe na década de 1970. O artista fazia parte da banda de música da família, animando as festas, no quintal, em Santa Tereza. Outro fato pouco lembrado: a sua música Trem Azul (em parceria com Ronaldo Bastos), foi a última cantada e gravada por Elis Regina, em performance impressionante ainda acessível nas redes sociais.

O dinâmico Rodrigo Cezário foi contemplado pelo projeto Raizes de Minas, que promove o reconhecimento de quem atua em prol da cultura e/ou das artes no estado, na categoria Trajetória na Moda Mineira. Ele se dedica ao setor há mais de 25 anos, sempre na defesa e orientação sobre moda autoral, sustentabilidade, economia criativa, circular e ações estratégicas nesse contexto. Por falar nele, a comemoração do seu aniversario no último dia 7 teve festa bacana no Barzendo Gastrobar.

Pelo visto, a folia carnavalesca começou em pleno Dia de Finados com a festa Carnaval das Flores dando clima alegre à data, a exemplo do que fazem os mexicanos há séculos. Um modo divertido de tratar algo inevitável para todos nós. Na realidade, essa ‘celebração da vida’ foi aberta ainda no Dia das Bruxas no bairro Floresta. E foi uma espécie de spoiler do Momo 26 e seus quase

700 blocos de rua na capital.

Assunto inevitável da semana: a COP30 vai revelando muito auê e blablabla sobre as mudanças ambientais. Acaba dia 21. O Brasil aposta tudo na adesão em cifrões ao TFFF – um fundo bilionário para conservar florestas. Mas o lucro mesmo foi para a cidade de Belém do Pará que cresceu e apareceu com as mudanças incríveis ocorridas ali. O turismo carimbó merece e agradece.

