

O Museu da Moda de Belo Horizonte recebe este mês o Grupo de Estudos Desvio – moda, cultura e literatura, um projeto que propõe refletir sobre a moda como linguagem cultural e narrativa, em diálogo com a literatura. Voltado para estudantes, profissionais e pesquisadores interessados no tema, o grupo busca criar um espaço de troca e aprofundamento crítico sobre as formas de expressão que conectam corpo, texto e imagem. Os encontros são gratuitos, aos sábados, das 14h às 17h, no Museu da Moda (Rua da Bahia, 1149 – Centro) e contarão com intérprete de Libras.

Garage Sale Design



Começou na última quinta-feira e vai até o dia 8 mais uma edição da Garage Sale Design, das dinâmicas Elisa Vianna, Naty Vasconcelos e Renata Resende. O trio começou com a cara e a coragem há cinco anos, vendendo peças de design para casa, de coleções passadas, móveis que estavam em exposição etc, com preços especiais. Começaram pequenas e o sucesso foi imediato. A cada edição mudam para um espaço maior. A 5ª edição é no Mall Verdemar, no Belvedere, de terça a sexta, das 14h às 20h, e sábado das 10h às 14h.

Casa do Sol no Belvedere



Pedro Guerra inaugurou mais uma unidade da sua Casa do Sol, espaço para festas infantojuvenis. A nova casa está no Botânico Shopping, tem 1000m² e traz uma nova proposta com foco no resgate do universo infantil e no brincar livre. O espaço reúne parque indoor e outdoor, escola de artes e restaurante para toda a família. O grande destaque da nova Casa do Sol é o restaurante, assinado pelo chef Tales Gomes, com menu contemporâneo. Tem tanta novidade e está tão lindo que só indo lá para conferir de perto a beleza.

Tecendo Sonhos



O famoso bazar Tecendo Sonhos ocorre anualmente para arrecadar recursos para o Lar de Idosas Recanto Feliz São Francisco de Assis, criado pelas amigas Nieta Salles Ferreira, Glorinha Lima e Diva Coscarelli. Na próxima quarta-feira, 5, das 12h às 17h, fará sua 50ª edição no Luminis Urban Play (Rua Tomé de Souza, 273, Funcionários). Os trabalhos vendidos neste bazar são primorosos, bordados por um grupo de voluntárias. Imperdível. Atualmente, estão à frente do evento as filhas das fundadoras, Nice e Júnia Lima, Letícia Coscarelli e Rosani Cunha.

Visão



O Instituto de Olhos Minas Gerais (IOMG) completa 30 anos de fundação. Criado pelo oftalmologista Leonardo Gontijo, conta com os filhos ao seu lado na gestão da empresa, os também oftalmologistas Leonardo e Aquiles. Eles comemoram a data com a modernização da unidade Barreiro. Quem ganha são os pacientes.



Moda Show Minas



Taciana Teodoro atua há 30 anos revelando talentos e transformando o mercado da moda infantil à frente da Top Agency. Este ano, seu Moda Minas Show que faz anualmente no Iate Tênis Clube chega à 10ª edição. A abertura será no dia 7, com um jantar especial para convidados, no restaurante da piscina, no clube.



Talk e lançamento



Anna Paola Frade e Antônia Frering – filha de Carmen Marynk Veiga – estarão em BH no próximo dia 12, lançando o livro Carmen & Antonia – duas gerações à mesa. O encontro será no Botânico Shopping, às 15h, com um talk de Anna Paola e de Antônia sobre a arte do receber bem. As vagas são limitadas e o ingresso é a aquisição prévia do livro.



Natal Solidário



A AMR lançou seu Natal com cartinha das crianças e adolescentes em tratamento na instituição. Quem quiser participar pode retirar uma dessas cartinhas na Secretaria do Corpo de Voluntários da AMR (Rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, 111, Mangabeiras), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Os presentes, com valor estimado entre R$ 80 e R$ 160, devem ser entregues até o dia 19 de novembro, no mesmo local. A expectativa da entidade é receber 500 presentes. Mais informações no telefone (31) 3123-8400.



Retorno



Depois de um período de silêncio e reconstrução, Eduardo Amarante retorna à moda com uma coleção mais pessoal e simbólica. Batizada de “Cura”, marca um recomeço profundo em seus 26 anos de carreira, revisitando as cicatrizes, os afetos e as memórias que o moldaram como artista.

Por aí...

A mineira Ina Magdala terá sua canção ‘Agora Eu Sei’ na trilha sonora do filme ‘Traição Entre Amigas’, dirigido por Bruno Barreto, que vai estrear em dezembro. Além disso, comemora sucesso do seu álbum ‘Cabe Quem Quiser’, produzido por Renato Neto, que foi tecladista do Prince. Sua veia artística vem da família, ela é neta de Magdala Lisboa Bacha e sobrinha-neta das poetisas Henriqueta e Alaíde Lisboa. Detalhe interessante é que a artista foi atraída para a música quando estudava

economia em Nova York.

O mercado de arte em BH está esquentando. A saber: uma ótima exposição do mestre Antonio Poteiro – com 120 peças feitas nas décadas de 70, 80 e 90 – foi aberta na galeria Errol Flynn, comemorando o centenário do artista. Vai até janeiro. Já a galeria Rugendas prepara um prestigioso leilão para o final do mês de novembro com um mega catálogo de assinaturas bem cotadas.

Para os que se interessaram pela homenagem a Dona Canô, dedicando seu nome a uma universidade baiana, sua amiga Sonia Pena assinala que o ‘campus’ do Recôncavo é que terá essa denominação. O núcleo faz parte dos ‘campi’ que integram a Universidade Federal da Bahia. Além de matriarca dos Veloso, ela foi uma lider atuante na região.

Os cuidados com os pacientes de acidente vascular cerebral foram debatidos em simpósio promovido pela Associação Mineira de AVC, realizado na Faculdade de Medicina da UFMG. São 400 mil novos casos por ano no país. Essa entidade tem sede em Lagoa Santa e quer levar a iniciativa para outros municípios. Mais informações no Instagram @amavac.mg

Uma passada pelo andar das grifes famosas no Diamond Mall revelou que a sintonia fashion das nossas marcas ali instaladas vai muito além daquela percebida nas marcas internacionais. Fugimos da mesmice global. Destaque para a Plural, Iorane e Charth.

A imagem nas redes sociais das fashionistas Constanza Pascolato e Glorinha Kalil em um sofá-pufe, bem baixinho, em talk paulistano, mostrava o evidente desconforto delas em usar um assento tão inadequado para sua idade, ambas com mais de 80 anos. O fato simboliza bem a falta de conscientização geral sobre as limitações e necessidades dos idosos em situações cotidianas, desde a falta de um banco de espera em uma padaria ou sacolão até um elevador opcional no Mercado Novo.

O aquecimento global pode ser impulsionado (também) por fatores inesperados. A saber: um estudo recente mostrou que os carros de cor preta irradiam muito mais calor que os brancos. Sob o sol, criam ‘ilhas de calor’ no seu entorno, com até 4 graus acima do resto do ambiente. O impressionante é que no flamejante Brasil tropical, o carro preto é um dos preferidos dos consumidores.

l Após a semana de moda em BH, a turma fashion voou em peso para São Paulo onde aconteceram os salões Novo Showroom e Contemporâneo. Nas duas feiras, houve presença forte de marcas mineiras com direito a desfiles e festas paralelas.

