Numerologia está em alta entre gestantes

O período da gestação é cheio de mudanças, marcado por planejamento, ajustes na casa e expectativas sobre o futuro do bebê. Um das decisões mais importantes é a escolha do nome da criança, porque vai além da estética e da tradição familiar.

Várias futuras mamães buscam saber, por meio da numerologia, se o número do nome escolhido é bom, neutro ou ruim. Não são poucas as vezes em que se troca o nome ou se dobram letras para melhorar o resultado.

Surya do Oriente, especialista em numerologia do Astrocentro, diz que o nome carrega energias próprias que podem influenciar o comportamento social e até mesmo as características individuais da criança.

Durante a escolha do nome, é comum que influências externas interfiram: amigos próximos, familiares e até experiências negativas de conhecidos podem motivar o veto de determinados nomes. Além disso, muitos pais evitam repetir aqueles já existentes na família para garantir a individualidade da criança.

Mas como calcular a numerologia do nome do bebê? Cada letra corresponde a um número específico, permitindo calcular três dimensões importantes.

O número da idealidade, obtido somando as vogais, revela características individuais. O número da aparência, obtido soma das consoantes, mostra como a pessoa é percebida pelos outros. E o número do destino, soma de todas as letras, indica a forma como a pessoa se conduz na vida.

Para calcular, basta escrever o nome completo e relacionar cada letra ao número correspondente: Um (A, J, S); dois (B, K, T); três (C, L, U); quatro (D, M, V); cinco (E, N, W); seis (F, O, X); sete (G, P, Y); oito (H, Q, Z); e nove (I, R).

Para o nome Maria, por exemplo, o cálculo seria o seguinte: M(4) + A(1) + R(9) + I(9) + A(1)= 24. 2+4= 6.

Qual o significado de cada número? Número 1: Liderança, independência, iniciativa e conquista. Número 2: Cooperação, parceria, amor, diplomacia e equilíbrio. Número 3: Criatividade, comunicação, expressão, otimismo e alegria. Número 4: Estabilidade, segurança, organização, trabalho e disciplina. Número 5: Mudança, liberdade, versatilidade, aventura e movimento. Número 6: Responsabilidade, família, harmonia, equilíbrio e serviço. Número 7: Espiritualidade, introspecção, autoconhecimento e análise. Número 8: Poder, materialização, prosperidade, realização e justiça. Número 9: Consciência universal, humanitarismo, compaixão e desapego.

O 11 e o 22 são números mestres. O 11 representa intuição, espiritualidade e liderança visionária. É de grande potencial, mas pode trazer ansiedade se não for bem direcionado. Já o 22 representa a capacidade de transformar ideias grandiosas em realidade, unindo o espiritual ao material.

