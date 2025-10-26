

Aplaudido de pé, o desfile Minas feita à mão emocionou o público que compareceu ao Grande Teatro do Palácio das Artes, na noite do dia 22, para conferir o trabalho autoral de 41 estilistas mineiros. Mergulhando fundo na arte, cultura e habilidades manuais do estado para criarem looks refinados, o resultado cativou a plateia desde os primeiros acordes da canção “Oh, Minas Gerais” pela Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, que fez a trilha sonora de toda a performance. O desfile integra o projeto Passarela da Liberdade do governo de Minas, por meio da Secult-MG e Codemge em parceria com a A.Criem- MG - Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais, que tem como presidente o incansável estilista Antônio Diniz. Na edição do próximo domingo daremos as fotos do desfile.

Moda e gastronomia



A semana da moda mineira começou na segunda-feira passada, com a abertura do Minas Showroom, na Mineiraria, reunindo oito das 22 marcas componentes do grupo. O projeto-piloto une moda com gastronomia em uma experiência que promete ganhar corpo: lançamentos do inverno 26 nas araras e a cozinha local funcionando o dia todo. Pela manhã, houve entrevista coletiva com a secretária de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega, que garantiu investir e divulgar mais na moda com pilar da cultura. Ela, que veio da área da comunicação, garantiu que dará a devida importância ao segmento já que “a moda em Minas representa 20% do setor em todo o páis”. À noite, um coquetel contou com a presença da comunidade fashion com direito a show de Glaw Nader. Rogério Vasconcelos, presidente do Sindivet-MG anfitrionou a turma. Vale destacar a escolha acertiva do local. O espaço é lindo e está sendo pouco utilizado. Parabéns.

Jantar elegante



Acontecimento bacana da semana fashion, foi o jantar-palestra que a marca Anne Fernandes promoveu no restaurante Mitra, tendo como convidado-palestrante Carlos Ferreirinha, falando sobre o mercado de luxo. Ambientação à altura, onde brilhavam centenas de velas acesas. Na plateia parceiros habituais da grife – com direito a registro em vídeos e flashes nas redes sociais. Recebendo ali, as proprietárias Luciana e Anne Fernandes com o marido, Carlos Eduardo Siqueira. Noite superelegante.

Leilão beneficente



Na próxima quinta-feira, dia 6, terá leilão de arte beneficente em prol da Escola Theodor Herzl, única escola judaica de Belo Horizonte, com organização de Gabriel Cohen. Será em formato híbrido: presencial, no Salão Nobre da Associação Israelita Brasileira (Rua Rio Grande do Norte, 477) e também virtual pelo site do iArremate. Entre as obras a serem leiloadas estão Israel Kislansky, Chanina, Inimá, Yara Tupinambá, Antônio Poteiro, Paulo Laender, Wagner Bottaro e muitos outros artistas renomados. O leilão será conduzido pela Errol Flynn Galeria de Arte e terá como leiloeiro oficial Errol Flynn Júnior. O vernissage começará às 19h e o leilão, às 20h.



Bontë



As irmãs e sócias Maria Clara Duca e Bernadete Bontempo estão completando 30 de loja Átmo. Estão organizando a comemoração, e já conseguiram concretizar um sonho antigo. Acabaram de criar uma marca própria, a Bontë, que têm estilo assinado por Rogério Vasconcelos. Será lançada em breve e claro que as vendas serão exclusivas da Átmo. Maria Clara estreava um dos modelos no desfile da A.Criem, na última quarta-feira. Elegante, bonito, bem-feito e confortável, tudo que as mulheres querem atualmente. Sucesso garantido.



Performance



A participação da cantora Pêtra nos desfiles da Regina Salomão, Manie e Isa Paes foi uma excelente ideia. Performática e dona de uma voz linda, a cantora mineira tem uma agenda de shows cada dia

mais concorrida, e foi um excelente abre alas para o início da apresentação de cada uma das três marcas.



Lançamento



Dia 6 de novembro será lançado o livro “Liderar com o novo tom – mulheres que transformam”, com coordenação de Michelle Almeida. São 21 co-autoras, entre elas a empresária Babi Vasconcellos. A noite de autógrafos será às 19h, no Automóvel Clube de Minas Gerais.

Por aí...

Há várias edições, o estado de Alagoas está presente no Minas Trend trazendo a cultura alagoana em roupas e acessórios. Além do apoio do Sebrae local, que incentiva e alavanca negócios de marcas pequenas, elas são apoiadas pelo governo local. Quem esteve acompanhando pessoalmente a movimentação da feira foi o secretário de Cultura e Economia Criativa de Maceió, Brivaldo Marques.

Quem também passou pela cidade como convidada da Fiemg foi a paraense Geruza Fonseca, embaixadora da Região Norte, e dona da Renova Brand, especializada em moda circular sustentável. Ele esteve presente também no desfile Minas feita à Mão, do projeto Passarela da Liberdade, que aconteceu na quarta-feira, no Palácio das Artes.

Luiza Távora de Oliveira e Pedro Henrique Fialho da Silva se casam, dia 15 de novembro, na Paróquia São Bento, às 15h. A noiva é filha de Edilene e Gilberto Oliveira e o noivO de Maria de Fátima

Fialho e Pedro Augusto da Silva.

No vai e vem do Minas Trend o empresário Gilberto Marinques, um dos patrocinadores do evento através da sua Designtex. Sua empresa é uma das mais modernas no setor têxtil, tem produção genuinamente nacional e atende a todos os segmentos de moda, do casual ao corporativo. Ele começou jovem no setor e cresceu com seu talento empresarial.

O projeto Rotas do Cipó é a mais nova iniciativa para valorizar a natureza, a cultura e o turismo de experiência naquela região. A proposta é reunir cerca de 30 experiências em Jaboticatubas e Santana do Riacho, organizadas em três rotas temáticas. A saber: Jardim – contemplação e biodiversidade, Fôlego – aventura e trilhas e Origens – história e ancestralidade. Resumo: o enorme potencial de lazer da área será turbinado e organizado.

Depois de mostrar a nova coleção da M.Rodarte em São Paulo, com sucesso, Marina Rodarte levou seu inverno 26 no Minas Showroom, junto sua marca bis, a Marrô. De quebra, lançou a revista ‘M.Rô Moda e Arte’, com editorial de Rafael Rodarte, o filho que cuida das grifes. No vai e vem ali, o fotógrafo Márcio Rodrigues (que clicou o novo catálogo) e o produtor Rick Cavalcanti.

O restaurante ‘Trintaeum’, em Lourdes, bombando junto a turma de fashionistas. Propõe uma cozinha mineira sofisticada, com cardápio que explora releituras modernas de pratos clássicos e ingredientes da terra. À frente de tudo, a chef Ana Gabriela. O espaço é anexo ao hotel-butique Tribe.

O presidente do Sindivest-MG, Rogério Vasconcellos, fez questão de comparecer a todos os eventos da agitada semana fashion. Ao seu lado, a competente Rosangela Fernandes, seu braço direito na entidade e que há anos atua ali.

