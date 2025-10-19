Festa de Gala



O Automóvel Clube de Minas Gerais fará no dia 14 de novembro, às 21h, seu Baile de Gala do Centenário. A festa será o ponto alto das comemorações dos 100 anos do clube, que tiveram início em fevereiro com uma programação diversa e repleta de momentos culturais e sociais. O Baile de Gala promete reunir a elite da sociedade belo-horizontina, valorizando a tradição e a importância social do Automóvel Clube para a cidade e para todo estado. Na noite de gala os convidados serão recebidos com um coquetel e será servido um refinado jantar assinado pelo chef Nélio Eustáquio, responsável por manter o prestígio gastronômico do clube há mais de uma década. A noite terá open bar e open food. A animação musical ficará por conta das bandas Expresso & Cia e Putz Grilla, que prometem manter o clima festivo e animado durante toda a noite. O traje exigido é o black tie resgatando a atmosfera dos grandes bailes históricos do clube. Os convites podem ser adquiridos pelo Sympla, na Secretaria do Automóvel Clube ou pelo WhatsApp (31) 98483-6713.

Animado e requintado



Uma tarde inesquecível. Assim foi a comemoração do aniversário de Marta Batista Ramos: um almoço alegre, cheio de boas energias e com os amigos. A festa foi no Salão de Festas do Ed. Saint Paul de Vence, onde Martinha, como é chamada pelos amigos, vai morar em breve. Além da família e da turma de BH vieram amigos do Rio e de São Paulo. Como Martinha está cheia de netos ela fez, no Salão Gouret, uma festa para as crianças, com direito a animadores e tudo que a meninada gosta. Voltando à festa dos adultos, o menu foi assinado pelo buffet Meu Canapé, da Juliana Abreu, que serviu desde os mais finos canapés até o popular churrasco, que agrada tanto, mas o almoço foi com camarões e lagosta. Animando a festa a cantora Érika Santos e depois o DJ Saldanha. Decor by Délio Castelo com enormes lírios, orquídeas e rosas colombianas. Os vinhos e espumantes servidos foram da vinícola chilena da irmã da aniversariante, Cecília e do marido, Juan Coderch.

Exposição



Ousada e profundamente feminina, Niki de Saint Phalle (1930–2002) transformou sua vida e sua arte em um manifesto pela liberdade. Ícone de estilo e presença marcante nas páginas da Vogue como modelo, reinventou o lugar da mulher na arte. Seu universo vibrante pode ser conhecido até 2 de novembro, na Casa Fiat de Cultura, na exposição “Niki de Saint Phalle. Sonhos de Liberdade”, inédita no Brasil, dentro da programação da Temporada Brasil-França 2025. A curadoria é de Hélène Guenin e Olivier Bergesi.

Prêmio Internacional



No dia 15 de novembro acontece, em São Paulo, a cerimônia de entrega do 9º Festival Internacional de Cinema Cristão (FICC). Trata-se do mais importante evento de cinema cristão da América Latina. A cerimônia será na Yah Church, e reunirá artistas, cineastas, produtores, músicos, líderes cristãos de diversas nações, todos eles finalistas das 27 categorias. A 9ª edição do festival terá a premiere de A Guerra Invisível, e a Cerimônia de Premiação, com a entrega dos troféus FICC. Foram mais de 260 obras inscritas, vindas de países das cinco regiões do mundo. O longa-metragem A Casa da Montanha, escrito por Camila Rios, com adaptação do roteiro para o cinema feita por Camila Rios, Ciça Santos, Gabrielle Heringer e Emílio Zanotelli, e produção da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, concorre nas categorias: Melhor Produtor de Longa Metragem, Melhor Direção de Arte/Figurino; Melhor Trilha/Música e Melhor Filme Kids/Teen. E também concorrem com o musical o Bilhete de Ouro na categoria de melhor teatro filmado. A série Santo Escritório, da Bandeja Films, de Samuel Rodrigues e Paulo Mitis, filmado em BH com elenco mineiro, concorre a melhor série cristã.

Minas Trend



Começa na terça-feira o Minas Trend. Além do salão de negócios, exclusivo para compradores inscritos, a 34ª edição do Minas Trend também contará com uma programação gratuita e aberta ao público, entre os dias 21 a 23 de outubro, no BH Shopping. Palestras, desfiles infanto-juvenis e um concerto com a Orquestra Sesiminas compõem a programação e os interessados em participar já podem retirar os ingressos no site da Sympla. Mais informações, acesse: www.minastrend.com.br.



Catálogo Raisonné



A historiadora e museóloga Christina Penna decidiu fazer o catálogo raisonné de Alberto da Veiga Guignard. Para quem não sabe, trata-se de uma compilação de toda a produção conhecida de determinado artista. Foi ela quem fez o catálogo raisonné Portinari e agora está no processo de busca das obras desconhecidas de Guignard, para que o trabalho fique o mais completo possível. Pelo que se sabe, Guignard tem mais e 3 mil obras. O Instituto Cultural Chácara Santa Cecília, criado por Priscila Freire e do qual ela é presidente do conselho está abraçando o projeto. Letícia Nelson de Senna, presidente do Instituto está ajudando na busca de nomes que possuem obras do artista, bem como o arquiteto João Uchoa.



Filarmônica



A Filarmônica de Minas Gerais lançou o calendário da sua Temporada 2026, na Sala Minas Gerais, com plateia e transmissão pelo seu canal no YouTube. O anúncio foi feito pelo diretor artístico e regente titular da Filarmônica, maestro Fabio Mechetti, e pelo maestro associado da Orquestra, José Soares. No mesmo dia, foi aberta a Campanha de Assinaturas 2026. A Filarmônica de Minas Gerais oferece, anualmente, assinaturas para cinco séries de concertos: Presto e Allegro (realizadas às quintas-feiras), Veloce e Vivace (realizadas às sextas-feiras) e Fora de Série (aos sábados). Na ocasião do lançamento da Campanha de Assinaturas 2026, grupos de câmara da Filarmônica se apresentaram, dando destaque a algumas obras da temporada do ano que vem.

Por aí...

O ‘carnaval’ da mídia em torno da riqueza dos trabalhadores de Nova Lima, que teriam os mais altos salários do país (média de 7 mil reais) não confere com a dura realidade do centro histórico da cidade. Como em outros municípios da região metropolitana, o miolo tradicional e originário não se conecta cultural e economicamente com a periferia, situada a quilômetros de distância da sede. Nesse caso, uma periferia rica e luxuosa. Nos demais municípios, periferia pobre e violenta.

A decisão de travar a construção do Rodoanel da Grande BH com o argumento de atender algumas células quilombolas não consultadas sobre a obra, soa estranho. Com tanto disse me disse, o assunto deixou seu contorno jurídico e virou disputa política. Quem perde são milhões de pessoas que seriam beneficiadas por ela. É o Brasil 2025, à beira das eleições.

A questão dos povoados negros do século 18 é tema da exposição Cumbara, que está aberta até o fim do mês no Mosteiro de Macaúbas, em Santa Luzia. São reproduções de mapas da época e aquarelas pertencentes à Biblioteca Nacional do Rio, feitos a partir da expedição do regimento do mestre Pamplona em 1769. Imperdível.

O estilista Deniel Fonseca comemorou os nove anos da grife Borntoblack, com suas propostas urbanas em alfaiataria e a coleção Domus. A inspiração veio do Cerrado, com tonalidades e texturas do pássaro Sanhaço, em diálogo que simboliza território, memória e tempo. Bacana.

A agenda de eventos em torno da feira Minas Trend, ganhou (mais um) momento bacana com desfile das marcas Regina Salomão, Manie e Isa Paes, na terça-feira à tardinha (18h) no BH Shopping. As grifes fazem parte do Trend Now, grupo que integra a promoção da Fiemg.

O outubro fashion registra também a exposição ‘Tradição e Elegância”, com modelos da costureira e figurinista Celina Lucinda, montada no Atrium do Museu Mineiro (na av. João Pinheiro). Ela nasceu no sul de Minas e nos seus 50 anos de atividades, sempre usou técnicas de alta-costura. Fica até novembro.

O anúncio recente da construção da Universidade do Recôncavo, na Bahia, com o nome de Dona Canô, deixou feliz sua querida amiga mineira, Sônia Pena. Ela lembra, inclusive, que acompanhou a matriarca dos Veloso em reuniões em Santo Amaro da Purificação, na

luta por esse projeto. E observou a intensidade das suas reivindicações, muito aplaudida

pelos estudantes

As festas natalinas chegam com novidades, entre elas a proposta da tradicional Sidra Cereser de se assumir como referencia do Natal popular brasileiro. Vai lançar campanha nesse sentido. Quer alcançar o mesmo patamar das sandálias Havaianas, que passaram de algo popular para referência cult e de prestigio fashion nacional – e até internacional.

