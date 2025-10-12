Semana de Moda





Vários eventos estão programados para a Semana da Moda de Belo Horizonte. De 20 a 23 de outubro, 22 marcas mineiras estarão reunidas em torno da quinta edição do Minas Showroom, com o lançamento das coleções para o inverno 26 direcionadas para pedidos. Oito delas mostrarão suas propostas no espaço da Mineiraria, numa dobradinha da moda com a gastronomia. As demais, continuarão a receber os clientes em seus showrooms. A ação é do Sindivest-MG – Sindicato das Indústrias de Vestuário com apoio da A.Criem, que afinam a parceria em torno de um coquetel para convidados, dia 20, na Mineiraria.

Minas Trend



O setor do vestuário ganha corpo no próximo Minas Trend com a participação de mais 16 marcas no salão de negócios, que acontecerá novamente no BH Shopping. A Plural, de Gláucia Fróes, também aderiu ao evento e apresenta a coleção inverno 26, criada por Thiago Fróes, cujo nome é bem poético: O som das lanternas vermelhas.

Inauguração



Está uma maravilha o espaço inaugurado na última segunda-feira, no Botânico Shopping, que reúne as principais marcas de luxo da cidade. São 450 metros quadrados, lindamente projetados pela arquiteta Ana Bahia, com visualização de Mariana Hardy, que abriga (por ordem alfabética) Anna Barroso, Coven, Elisa Atheniense, Essenciale, Manolita, Printing, Tatiana Queiroz. Espaço como esse só nas belas galerias do exterior.

Jantar requintado



Bom gosto e bons profissionais, quando se unem, só pode resultar em excelência. Foi isso o que vimos na noite de terça-feira no Espaço Altíssimo. Luz, arte, design, história e gastronomia de mãos dadas, no jantar que a A. de Arte ofereceu para profissionais. Requinte em cada detalhe, jantar de lugar marcado, e de presente a todos os convidados, taças de cristal personalizadas com pintura à mão das luminárias Flos. Foi brindado o projeto da Quintas e da Vinícola Menin Douro Estates da arquiteta Patrícia Salles, com toda a iluminação da italiana Flos. Adriana Vasconcelos deu o tom, Beatriz Menin decorou o Espaço com pedras e luminárias da empresa italiana, e a chef Carol Machado criou o menu que foi harmonizado com os vinhos mais preciosos da vinícola Menin. Um luxo. Desde os aperitivos da chegada, às duas entradas, passando pelos dois pratos principais, cada um dos vinhos casava perfeitamente, o último a ser servido foi o Maria Fernanda, feito com 54 castas das vinhas velhas, e lançado este ano em homenagem à filha de Rubens Menin. A sobremesa, que estava divina, de uma delicadeza ímpar, harmonizou com um vinho do Porto de 20 anos. Adriana Vasconcelos, Naty Vasconcelos e Eloi Oliveira brilharam, como sempre, e representando a Flos estava o italiano Samuel Ciaurriz, e o casal representante da marca no Brasil Maria Flávia e Tarcísio Portes. Para coroar a noite, sorteio de duas luminárias Flos, entre os arquitetos presentes.

Desfile



Na última semana de funcionamento da CasaCor Minas a Barbara Bela fez um belo desfile na Galeria de Arte. Zeca Perdigão, como sempre, brilhou na edição do desfile. Roupas lindas e o casting das modelos merece destaque: lindas, altas, elegantes. Fecharam com chave de ouro. Parabéns para Stefânia, Rosa e Georgiana Mascarenhas. Destaque para a presença da fundadora Helen Carvalho.



Tributo



Nesta quinta edição do projeto Passarela da Liberdade, realizado pela A.Criem – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais – haverá um tributo aos estilistas Amarildo Ferreira e Edna Thibau,

que fazem parte da história da moda de Belo Horizonte e deixaram contribuições significativas para o setor. A partir do tema do desfile, que é Minas feita à Mão, Amarildo será homenageado com um look em jeans criado pelas colegas Bárbara Luiza de Oliveira e Andréa Aquino. Já Edna Thibau, estilista e proprietária da Alphorria, ganha homenagem de Cássio Vital, seu braço direito no estilo da marca. O evento será 22 de outubro, no Grande Teatro Palácio das Artes. Patrocínio do governo de Minas via Secult – Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e Codemge.

Comissão



A Comissão Executiva do Fórum da Moda de Belo Horizonte, instituição representativa da sociedade civil junto ao Comuc – Conselho Municipal de Política Cultural, está elaborando o Plano Municipal Setorial da Moda, que determinará as diretrizes para as políticas públicas culturais relacionadas ao município. A comissão é formada pelas conselheiras: jornalista Heloisa Aline e Silvia Fernandes, e pelos professores acadêmicos Carolina Bicalho, Valéria Said, Letícia Dias, Luciana Crivellari Dulci e Antônio Fernando dos Santos.

anuário



No próximo dia 21, será lançado o Anuário de Arquitetura Homearch, na Casual Móveis, no Carmo Sion,

com os trabalhos da arquiteta Maria Helena Botrel. Sessão de autógrafos com coquetel

a partir das 17h.

Por aí...

O outubro fashion movimenta a cidade. Além do que já citamos nas notas, tem eventos paralelos, como o talk de Carlos Ferreirinha na grife Anne Fernades (dia 21), o café mineiro na marca Eliane Mattos (dia 19), o agito Le Club (da Skazi, dia 20), e muito mais. No inicio de novembro (dias 8 e 9) haverá a feira Moda Show Minas (infantil), nos salões do Iate Clube.

O produtor cultural Manoel Hagen organiza viagem a São Paulo para visitar a Bienal de Arte, cujas propostas estão dando o que falar nessa edição. Também haverá visita à Bienal de Arquitetura. A turma viaja no próximo fim de semana (dia 17) e o grupo será fechado nessa semana. Uma bela oportunidade.

A avalanche de charlatães na internet provoca reação de quem (realmente) sabe das coisas. No segmento da música popular, o respeitado Samuel Rosa (do Skank) questionou aqueles que nunca tiveram uma banda dando receita de sucesso na música pop. Já o chef Edu Guedes, arrasou os que falam de receitas sem sequer saber como funciona uma cozinha. Mas os campeões em falar bobagem são os ‘conselheiros de investimentos’. Já fizeram muita gente quebrar.

Para quem pensa que o nosso Cerrado só tem pequi e licurí, o baru (uma semente chamada de ‘amendoim do cerrado’) é o novo queridinho nas exportações diferenciadas. Os maiores lotes vão para EUA e Europa, mas os árabes adoraram o seu gostinho, e já fizeram seus pedidos. Por aqui, ainda é raro nas mesas.

Os cariocas estão furiosos com fala do pai da Beyoncé, revelando que a suspensão das filmagens de vídeo da filha em favela (em 2010), ocorreu sob pressão dos traficantes locais, que queriam cobrar pelo espaço. Tiveram que fugir de helicóptero. Não é fato único: recente documentário alemão mostrou sufoco da equipe filmando a noite do Rio sob riscos constantes.

No vai-e-vem dos recentes desfiles em Paris, despontava a veterana jornalista inglesa de moda Suzy Menkes, e seu tufo caracteristico nos cabelos. Foi recebida com festa e respeito pelas novas estrelas das marcas, todos estilistas que ela ajudou no início das suas carreiras. Aos 84 anos comparece a tudo, com muita animação.

Alexandre Brandão abriu exposição “Novas Naturezas” no Sesi Museu Artes e Ofícios. Depois de muito tempo sem expor em BH, o artista plástico retorna com um trabalho cheio de força e delicadeza. A mostra poderá ser visitada até 13 de dezembro, de terça a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados e feriados, das 9h às 17h.

Rodrigo Cezário, nome conhecido da moda mineira, que tem se debruçado sob o tema da sustentabilidade e turismo, comemorando o sucesso do 2° Congresso Nacional de Turismo e Cultura, que aconteceu, no início do mês, na CDL BH, com presença de várias representações de cidades do interior mineiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.